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Что готовить на Старый Новый год: меню для праздничного стола

Lite » Еда 12.01.2019 - 07:00
Что готовить на Старый Новый год: меню для праздничного стола
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Щедрая кутья, вареники с сюрпризом для гаданий и другие рецепты на Старый Новый год 2019

Череду зимних праздников продолжает Щедрый вечер, или Старый Новый год. Меню ужина в ночь на 14 января также должно быть щедрым на угощения.

По украинским народным традициям на Старый Новый год готовят особую кутью, блюда из свинины и гадают на варениках.

Кутья на Старый Новый год: пошаговый рецепт

В отличие от рождественского блюда, для ужина Щедрого вечера в кутью уже можно добавлять сливочное масло. Так угощение получается ароматным и более сытным.

В рецепте кутьи на Старый Новый год многие хозяйки используют сухофрукты, предварительно настоянные на коньяке или ликере. 

Необходимые ингредиенты:

  • пшеница - 400 г;
  • мак - 100 г;
  • чернослив - 50 г;
  • курага - 50 г;
  • изюм - 50 г;
  • орехи - 50 г;
  • мед - 50 г;
  • растопленное сливочное масло - 3-4 ст.л;
  • коньяк, ром или ликер "Амаретто" - 150 мл. 

Щедрая кутья на Старый Новый годФото: Щедрая кутья на Старый Новый год (instagram.com/eda_i_pravda)

  1. Пшеницу следует предварительно замочить на ночь, затем отварить до готовности в пропорции крупы и воды 1:2,5.
  2. Мак залить кипятком и спустя 20-30 минут растолочь в ступке или в блендере.
  3. Сухофрукты промыть, залить горячей водой. Когда они размягчатся, жидкость слить и добавить коньяк. Дать настояться в течение 1-2 часов. Затем отжать и нарезать кубиками.
  4. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить.
  5. Все смешать, добавить растительное масло и мед. Если мед слишком густой, можно развести его в 100 мл теплой воды.

Закусочный пирог с капустой 

Открытый пирог с капустой и грибами под сыром выглядит очень аппетитно, а его вкус получается нежным благодаря йогуртовой заливке. Такое блюдо в меню на Старый Новый год станет украшением стола, а также отлично подойдет в качестве горячей закуски.

Необходимые продукты по рецепту:

  • Для основы понадобится готовое слоеное бездрожжевое тесто - 250 г;
  • Йогурт без добавок/ греческий - 50 г;
  • Яйца - 2 шт.;
  • Сыр моцарелла - 50 г;
  • Капуста белокочанная - 500 г;
  • Шампиньоны - 200 г;
  • Репчатый лук - 1 шт.;
  • Растительно масло для жарки.
  • Зелень для украшения.

Пирог с капустой Фото: Слоеный пирог с капустой и грибами (instagram.com/eda_i_pravda)

  1. Лук нарезать мелкими кубиками и отправить жариться на сковороде с прогретым растительным маслом. Когда лук станет прозрачным, добавить нарезанные пластинками грибы и жарить до готовности.
  2. Капусту нашинковать и обжарить на отдельной сковороде в течение 10 минут с добавлением соли и любимых специй по вкусу.
  3. Тесто раскатать и распределить по дну круглой формы.
  4. Капусту перемешать с грибами и выложить начинку в форму.
  5. Взбить 2 яйца с щепоткой соли, добавить йогурт и залить начинку.
  6. Отправить пирог в предварительно прогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
  7. Спустя необходимое время посыпать блюдо натертой моцареллой и выпекать еще 7-10 минут.
  8. Сверху украсить зеленью.

Подавать пирог можно как в горячем, так и в холодном виде. 

Салат "Щедрый хозяин"

Эта закуска отличается щедрым набором ингредиентов. Очень сытный и, в тоже время, легкий салат на Старый Новый год готовится из овощей и морепродуктов.

  • Красная рыба слабосоленая - 150 г;
  • Авокадо - 1 шт.;
  • Помидоры черри - 300 г;
  • Сыр пармезан - 100 г;
  • Оливковое масло  - 2 ст.л.;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Руккола - для украшения.
  • Кедровые орехи или семена кунжута для украшения - 20 г.

Салат "Щедрый хозяин"Фото: Салат "Щедрый хозяин" (instagram.com/sweet_tigra_cooking)

  1. Рыбу нарезать кубиками, авокадо очистить и также измельчить кубиками, помидоры разрезать на половинки.
  2. Сыр натереть, рукколу помыть и разделить на веточки.
  3. Все ингредиенты смешать, заправить маслом, сверху посыпать орешками или кунжутом, сыром и зеленью. Добавить соль и перец перед подачей.

Мясные рулеты: пошаговый рецепт на Старый Новый год

13 января отмечается народный праздник Василия, которого считают покровителем свиней. Поэтому в праздничное меню  можно добавить блюда из свинины. К примеру, мясные рулеты с беконом. Необходимые продукты:

  • Вырезка свиная - 1 кг;
  • Сало с мясной прослойкой - 250 г;
  • Чеснок - 2 головки;
  • Соленые огурцы - 3-4 шт.;
  • Укроп - 1 небольшой пучок;
  • Соль, перец - по вкусу.
  

Фото: Пошаговый рецепт мясных рулетиков (pixabay.com/ritae)

  1. Мясо нарезать пластинками толщиной 1 см и хорошо отбить;
  2. Сало измельчить кубиками;
  3. Чеснок и огрурцы нарезать крупными дольками;
  4. Каждую отбивную посолить и поперчить, с одной стороны выложить сало, дольку чеснока, кусочек огурца и завернуть рулетиком. Скрепить зубочисткой или кулинарной нитью.
  5. Затем обжарить рулетики на сковороде с двух сторон по появления корочки.
  6. Сложить рулетики в казанок или толстостенную кастрюлю. Залить смесью теплой воды (1л) и 100 г томатной пасты с 2 ст.л соли и тушить на слабом огне в течение 1 часа.

Что готовить на Старый Новый год для гаданий: вареники с сюрпризом 

В Щедрый вечер принято гадать, и одним из популярных способов является гадание на варениках. Их готовят по традиционному рецепту, а для гадания в начинку кладут особые ингредиенты, которые символизируют удачу, любовь, деньги. Например:

  • монетка - к достатку,
  • кольцо - к свадьбе,
  • лавровый лист - карьерный рост,
  • шоколад - к удаче;
  • курага - скоро ждет большая радость,
  • клубника -  к любви,
  • зернышко - к неожиданной денежной прибыли.

Вареники для гаданий на Щедрый вечерФото: Вареники для гаданий на Щедрый вечер (pixabay.com/daria-yakovleva)

 Пошаговый рецепт вареников на Старый Новый год:

  1. Просеять муку (600 г), влить воду комнатной температуры (150 мл), добавить взбитые с щепоткой соли яйца (3 шт.). Смешать ингредиенты и замесить тесто.
  2. Раскатать тесто, вырезать кружочки. Чайной ложкой выложить начинку и защипнуть края. В качестве начинки можно использовать картофель с жареным луком, тушеную капусту, творог, фрукты. Замороженные фрукты и ягоды предварительно нужно обманкуть в крахмал для меньшего выделения сока.
  3. Готовить вареники на пару или в кипящей воде до всплывания.
  4. Готовое блюдо полить растопленным сливочным маслом.

Кстати, ранее мы рассказывали, как с помощью шампанского можно приготовить вкуснейшие коктейли по трем рецептам.

А чтобы быстрее восстановиться после шумной вечеринки, предлагаем рецепт легкого овощного супа от похмелья.

Видео: РБК-Украина

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