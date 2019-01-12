Что готовить на Старый Новый год: меню для праздничного стола

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Щедрая кутья, вареники с сюрпризом для гаданий и другие рецепты на Старый Новый год 2019

Череду зимних праздников продолжает Щедрый вечер, или Старый Новый год. Меню ужина в ночь на 14 января также должно быть щедрым на угощения.

По украинским народным традициям на Старый Новый год готовят особую кутью, блюда из свинины и гадают на варениках.

Кутья на Старый Новый год: пошаговый рецепт

В отличие от рождественского блюда, для ужина Щедрого вечера в кутью уже можно добавлять сливочное масло. Так угощение получается ароматным и более сытным.

В рецепте кутьи на Старый Новый год многие хозяйки используют сухофрукты, предварительно настоянные на коньяке или ликере.

Необходимые ингредиенты:

пшеница - 400 г;

мак - 100 г;

чернослив - 50 г;

курага - 50 г;

изюм - 50 г;

орехи - 50 г;

мед - 50 г;

растопленное сливочное масло - 3-4 ст.л;

коньяк, ром или ликер "Амаретто" - 150 мл.

Фото: Щедрая кутья на Старый Новый год (instagram.com/eda_i_pravda)

Пшеницу следует предварительно замочить на ночь, затем отварить до готовности в пропорции крупы и воды 1:2,5. Мак залить кипятком и спустя 20-30 минут растолочь в ступке или в блендере. Сухофрукты промыть, залить горячей водой. Когда они размягчатся, жидкость слить и добавить коньяк. Дать настояться в течение 1-2 часов. Затем отжать и нарезать кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить. Все смешать, добавить растительное масло и мед. Если мед слишком густой, можно развести его в 100 мл теплой воды.

Закусочный пирог с капустой

Открытый пирог с капустой и грибами под сыром выглядит очень аппетитно, а его вкус получается нежным благодаря йогуртовой заливке. Такое блюдо в меню на Старый Новый год станет украшением стола, а также отлично подойдет в качестве горячей закуски.

Необходимые продукты по рецепту:

Для основы понадобится готовое слоеное бездрожжевое тесто - 250 г;

Йогурт без добавок/ греческий - 50 г;

Яйца - 2 шт.;

Сыр моцарелла - 50 г;

Капуста белокочанная - 500 г;

Шампиньоны - 200 г;

Репчатый лук - 1 шт.;

Растительно масло для жарки.

Зелень для украшения.

Фото: Слоеный пирог с капустой и грибами (instagram.com/eda_i_pravda)

Лук нарезать мелкими кубиками и отправить жариться на сковороде с прогретым растительным маслом. Когда лук станет прозрачным, добавить нарезанные пластинками грибы и жарить до готовности. Капусту нашинковать и обжарить на отдельной сковороде в течение 10 минут с добавлением соли и любимых специй по вкусу. Тесто раскатать и распределить по дну круглой формы. Капусту перемешать с грибами и выложить начинку в форму. Взбить 2 яйца с щепоткой соли, добавить йогурт и залить начинку. Отправить пирог в предварительно прогретую до 200 градусов духовку на 35 минут. Спустя необходимое время посыпать блюдо натертой моцареллой и выпекать еще 7-10 минут. Сверху украсить зеленью.

Подавать пирог можно как в горячем, так и в холодном виде.

Салат "Щедрый хозяин"

Эта закуска отличается щедрым набором ингредиентов. Очень сытный и, в тоже время, легкий салат на Старый Новый год готовится из овощей и морепродуктов.

Красная рыба слабосоленая - 150 г;

Авокадо - 1 шт.;

Помидоры черри - 300 г;

Сыр пармезан - 100 г;

Оливковое масло - 2 ст.л.;

Соль, перец - по вкусу;

Руккола - для украшения.

Кедровые орехи или семена кунжута для украшения - 20 г.

Фото: Салат "Щедрый хозяин" (instagram.com/sweet_tigra_cooking)

Рыбу нарезать кубиками, авокадо очистить и также измельчить кубиками, помидоры разрезать на половинки. Сыр натереть, рукколу помыть и разделить на веточки. Все ингредиенты смешать, заправить маслом, сверху посыпать орешками или кунжутом, сыром и зеленью. Добавить соль и перец перед подачей.

Мясные рулеты: пошаговый рецепт на Старый Новый год

13 января отмечается народный праздник Василия, которого считают покровителем свиней. Поэтому в праздничное меню можно добавить блюда из свинины. К примеру, мясные рулеты с беконом. Необходимые продукты:

Вырезка свиная - 1 кг;

Сало с мясной прослойкой - 250 г;

Чеснок - 2 головки;

Соленые огурцы - 3-4 шт.;

Укроп - 1 небольшой пучок;

Соль, перец - по вкусу.

Фото: Пошаговый рецепт мясных рулетиков (pixabay.com/ritae)

Мясо нарезать пластинками толщиной 1 см и хорошо отбить; Сало измельчить кубиками; Чеснок и огрурцы нарезать крупными дольками; Каждую отбивную посолить и поперчить, с одной стороны выложить сало, дольку чеснока, кусочек огурца и завернуть рулетиком. Скрепить зубочисткой или кулинарной нитью. Затем обжарить рулетики на сковороде с двух сторон по появления корочки. Сложить рулетики в казанок или толстостенную кастрюлю. Залить смесью теплой воды (1л) и 100 г томатной пасты с 2 ст.л соли и тушить на слабом огне в течение 1 часа.

Что готовить на Старый Новый год для гаданий: вареники с сюрпризом

В Щедрый вечер принято гадать, и одним из популярных способов является гадание на варениках. Их готовят по традиционному рецепту, а для гадания в начинку кладут особые ингредиенты, которые символизируют удачу, любовь, деньги. Например:

монетка - к достатку,

кольцо - к свадьбе,

лавровый лист - карьерный рост,

шоколад - к удаче;

курага - скоро ждет большая радость,

клубника - к любви,

зернышко - к неожиданной денежной прибыли.

Фото: Вареники для гаданий на Щедрый вечер (pixabay.com/daria-yakovleva)

Пошаговый рецепт вареников на Старый Новый год:

Просеять муку (600 г), влить воду комнатной температуры (150 мл), добавить взбитые с щепоткой соли яйца (3 шт.). Смешать ингредиенты и замесить тесто. Раскатать тесто, вырезать кружочки. Чайной ложкой выложить начинку и защипнуть края. В качестве начинки можно использовать картофель с жареным луком, тушеную капусту, творог, фрукты. Замороженные фрукты и ягоды предварительно нужно обманкуть в крахмал для меньшего выделения сока. Готовить вареники на пару или в кипящей воде до всплывания. Готовое блюдо полить растопленным сливочным маслом.

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Видео: РБК-Украина