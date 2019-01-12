Что готовить на Старый Новый год: меню для праздничного стола

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Щедрая кутья, вареники с сюрпризом для гаданий и другие рецепты на Старый Новый год 2019
Череду зимних праздников продолжает Щедрый вечер, или Старый Новый год. Меню ужина в ночь на 14 января также должно быть щедрым на угощения.
По украинским народным традициям на Старый Новый год готовят особую кутью, блюда из свинины и гадают на варениках.
Кутья на Старый Новый год: пошаговый рецепт
В отличие от рождественского блюда, для ужина Щедрого вечера в кутью уже можно добавлять сливочное масло. Так угощение получается ароматным и более сытным.
В рецепте кутьи на Старый Новый год многие хозяйки используют сухофрукты, предварительно настоянные на коньяке или ликере.
Необходимые ингредиенты:
- пшеница - 400 г;
- мак - 100 г;
- чернослив - 50 г;
- курага - 50 г;
- изюм - 50 г;
- орехи - 50 г;
- мед - 50 г;
- растопленное сливочное масло - 3-4 ст.л;
- коньяк, ром или ликер "Амаретто" - 150 мл.
Фото: Щедрая кутья на Старый Новый год (instagram.com/eda_i_pravda)
- Пшеницу следует предварительно замочить на ночь, затем отварить до готовности в пропорции крупы и воды 1:2,5.
- Мак залить кипятком и спустя 20-30 минут растолочь в ступке или в блендере.
- Сухофрукты промыть, залить горячей водой. Когда они размягчатся, жидкость слить и добавить коньяк. Дать настояться в течение 1-2 часов. Затем отжать и нарезать кубиками.
- Орехи поджарить на сухой сковороде и измельчить.
- Все смешать, добавить растительное масло и мед. Если мед слишком густой, можно развести его в 100 мл теплой воды.
Закусочный пирог с капустой
Открытый пирог с капустой и грибами под сыром выглядит очень аппетитно, а его вкус получается нежным благодаря йогуртовой заливке. Такое блюдо в меню на Старый Новый год станет украшением стола, а также отлично подойдет в качестве горячей закуски.
Необходимые продукты по рецепту:
- Для основы понадобится готовое слоеное бездрожжевое тесто - 250 г;
- Йогурт без добавок/ греческий - 50 г;
- Яйца - 2 шт.;
- Сыр моцарелла - 50 г;
- Капуста белокочанная - 500 г;
- Шампиньоны - 200 г;
- Репчатый лук - 1 шт.;
- Растительно масло для жарки.
- Зелень для украшения.
Фото: Слоеный пирог с капустой и грибами (instagram.com/eda_i_pravda)
- Лук нарезать мелкими кубиками и отправить жариться на сковороде с прогретым растительным маслом. Когда лук станет прозрачным, добавить нарезанные пластинками грибы и жарить до готовности.
- Капусту нашинковать и обжарить на отдельной сковороде в течение 10 минут с добавлением соли и любимых специй по вкусу.
- Тесто раскатать и распределить по дну круглой формы.
- Капусту перемешать с грибами и выложить начинку в форму.
- Взбить 2 яйца с щепоткой соли, добавить йогурт и залить начинку.
- Отправить пирог в предварительно прогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
- Спустя необходимое время посыпать блюдо натертой моцареллой и выпекать еще 7-10 минут.
- Сверху украсить зеленью.
Подавать пирог можно как в горячем, так и в холодном виде.
Салат "Щедрый хозяин"
Эта закуска отличается щедрым набором ингредиентов. Очень сытный и, в тоже время, легкий салат на Старый Новый год готовится из овощей и морепродуктов.
- Красная рыба слабосоленая - 150 г;
- Авокадо - 1 шт.;
- Помидоры черри - 300 г;
- Сыр пармезан - 100 г;
- Оливковое масло - 2 ст.л.;
- Соль, перец - по вкусу;
- Руккола - для украшения.
- Кедровые орехи или семена кунжута для украшения - 20 г.
Фото: Салат "Щедрый хозяин" (instagram.com/sweet_tigra_cooking)
- Рыбу нарезать кубиками, авокадо очистить и также измельчить кубиками, помидоры разрезать на половинки.
- Сыр натереть, рукколу помыть и разделить на веточки.
- Все ингредиенты смешать, заправить маслом, сверху посыпать орешками или кунжутом, сыром и зеленью. Добавить соль и перец перед подачей.
Мясные рулеты: пошаговый рецепт на Старый Новый год
13 января отмечается народный праздник Василия, которого считают покровителем свиней. Поэтому в праздничное меню можно добавить блюда из свинины. К примеру, мясные рулеты с беконом. Необходимые продукты:
- Вырезка свиная - 1 кг;
- Сало с мясной прослойкой - 250 г;
- Чеснок - 2 головки;
- Соленые огурцы - 3-4 шт.;
- Укроп - 1 небольшой пучок;
- Соль, перец - по вкусу.
Фото: Пошаговый рецепт мясных рулетиков (pixabay.com/ritae)
- Мясо нарезать пластинками толщиной 1 см и хорошо отбить;
- Сало измельчить кубиками;
- Чеснок и огрурцы нарезать крупными дольками;
- Каждую отбивную посолить и поперчить, с одной стороны выложить сало, дольку чеснока, кусочек огурца и завернуть рулетиком. Скрепить зубочисткой или кулинарной нитью.
- Затем обжарить рулетики на сковороде с двух сторон по появления корочки.
- Сложить рулетики в казанок или толстостенную кастрюлю. Залить смесью теплой воды (1л) и 100 г томатной пасты с 2 ст.л соли и тушить на слабом огне в течение 1 часа.
Что готовить на Старый Новый год для гаданий: вареники с сюрпризом
В Щедрый вечер принято гадать, и одним из популярных способов является гадание на варениках. Их готовят по традиционному рецепту, а для гадания в начинку кладут особые ингредиенты, которые символизируют удачу, любовь, деньги. Например:
- монетка - к достатку,
- кольцо - к свадьбе,
- лавровый лист - карьерный рост,
- шоколад - к удаче;
- курага - скоро ждет большая радость,
- клубника - к любви,
- зернышко - к неожиданной денежной прибыли.
Фото: Вареники для гаданий на Щедрый вечер (pixabay.com/daria-yakovleva)
Пошаговый рецепт вареников на Старый Новый год:
- Просеять муку (600 г), влить воду комнатной температуры (150 мл), добавить взбитые с щепоткой соли яйца (3 шт.). Смешать ингредиенты и замесить тесто.
- Раскатать тесто, вырезать кружочки. Чайной ложкой выложить начинку и защипнуть края. В качестве начинки можно использовать картофель с жареным луком, тушеную капусту, творог, фрукты. Замороженные фрукты и ягоды предварительно нужно обманкуть в крахмал для меньшего выделения сока.
- Готовить вареники на пару или в кипящей воде до всплывания.
- Готовое блюдо полить растопленным сливочным маслом.
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Видео: РБК-Украина