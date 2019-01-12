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Що готувати на Старий Новий рік: меню для святкового столу

Lite » Їжа 12.01.2019 - 07:00
Що готувати на Старий Новий рік: меню для святкового столу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Щедра кутя, вареники з сюрпризом для ворожінь та інші рецепти на Старий Новий рік 2019

Низку зимових свят продовжує Щедрий вечір, або Старий Новий рік. Меню вечері в ніч на 14 січня також має бути щедрим на частування.

За українськими народними традиціями на Старий Новий рік готують особливу кутю, страви зі свинини і ворожать на варениках.

Кутя на Старий Новий рік: покроковий рецепт

На відміну від різдвяної страви, для вечері Щедрого вечора в кутю вже можна додавати вершкове масло. Так частування виходить ароматним і більш ситним.

У рецепті куті на Старий Новий рік багато господинь використовують сухофрукти, які були попередньо настояні на коньяку або лікері.

Необхідні інгредієнти:

  • пшениця - 400 г;
  • мак - 100 г;
  • чорнослив - 50 г;
  • курага - 50 г;
  • родзинки - 50 г;
  • горіхи - 50 г;
  • мед - 50 г;
  • розтоплене вершкове масло - 3-4 ст.л;
  • коньяк, ром або лікер "Амаретто" - 150 мл.

Щедра кутя на Старий Новий рікФото: Щедра кутя на Старий Новий рік (instagram.com/eda_i_pravda)

  1. Пшеницю слід попередньо замочити на ніч, потім відварити до готовності в пропорції крупи і води 1:2,5.
  2. Мак залити окропом і через 20-30 хвилин потовкти у ступці або в блендері.
  3. Сухофрукти промити, залити гарячою водою. Коли вони розм'якнуть, рідину злити і додати коньяк. Дати настоятися протягом 1-2 годин. Потім віджати і нарізати кубиками.
  4. Горіхи підсмажити на сухій сковороді і подрібнити.
  5. Все змішати, додати рослинне масло і мед. Якщо мед занадто густий, можна розвести його в 100 мл теплої води.

Закусочний пиріг з капустою

Відкритий пиріг з капустою і грибами під сиром виглядає дуже апетитно, а його смак виходить ніжним завдяки йогуртовой заливці. Таке блюдо в меню на Старий Новий рік стане прикрасою столу, а також відмінно підійде в якості гарячої закуски.

Необхідні продукти за рецептом:

  • Для основи знадобиться готове листкове бездріжджове тісто - 250 г;
  • Йогурт без добавок / грецький - 50 г;
  • Яйця - 2 шт.;
  • Сир моцарела - 50 г;
  • Капуста білокачанна - 500 г;
  • Печериці - 200 г;
  • Ріпчаста цибуля - 1 шт.;
  • Рослинно масло для смаження.
  • Зелень для прикраси.

Листковий пиріг з капустою і грибами Фото: Листковий пиріг з капустою і грибами (instagram.com/eda_i_pravda)

  1. Цибулю нарізати дрібними кубиками і відправити смажитися на сковороді з прогрітим рослинним маслом. Коли цибуля стане прозорою додати нарізані пластинками гриби і смажити до готовності.
  2. Капусту нашинкувати і обсмажити на окремій сковороді протягом 10 хвилин із додаванням солі та улюблених спецій за смаком.
  3. Тісто розкачати і розподілити по дну круглої форми.
  4. Капусту перемішати з грибами і викласти начинку в форму.
  5. Збити 2 яйця з дрібкою солі, додати йогурт і залити начинку.
  6. Поставити пиріг у попередньо прогріту до 200 градусів духовку на 35 хвилин.
  7. Через необхідний час посипати страву натертою моцарелою і випікати ще 7-10 хвилин.
  8. Зверху прикрасити зеленню.

Подавати пиріг можна як в гарячому, так і в холодному вигляді.

Салат "Щедрий господар"

Ця закуска відрізняється щедрим набором інгредієнтів. Дуже ситний і, в той же час, легкий салат на Старий Новий рік готується з овочів і морепродуктів.

  • Червона риба слабосолона - 150 г;
  • Авокадо - 1 шт .;
  • Помідори черрі - 300 г;
  • Сир пармезан - 100 г;
  • Оливкова олія - ​​2 ст.л.;
  • Сіль, перець - за смаком;
  • Рукола - для прикраси.
  • Кедрові горіхи або насіння кунжуту для прикраси - 20 г.

Салат "Щедрий господар"Фото: Салат "Щедрий господар" (instagram.com/sweet_tigra_cooking)

  1. Рибу нарізати кубиками, авокадо очистити і також подрібнити кубиками, помідори розрізати на половинки.
  2. Сир натерти, рукколу помити і розділити на гілочки.
  3. Всі інгредієнти змішати, заправити олією, зверху посипати горішками або кунжутом, сиром і зеленню. Додати сіль і перець перед подачею.

М'ясні рулети: покроковий рецепт на Старий Новий рік

13 січня відзначається народне свято Василя, якого вважають покровителем свиней. Тому в святкове меню можна додати страви зі свинини. Наприклад, м'ясні рулети з беконом. Необхідні продукти:

  • Вирізка свиняча - 1 кг;
  • Сало з м'ясним прошарком - 250 г;
  • Часник - 2 головки;
  • Солоні огірки - 3-4 шт.;
  • Кріп - 1 невеликий пучок;
  • Сіль, перець - за смаком.
  Фото: Покроковий рецепт м'ясних рулетиків (pixabay.com/ritae)
  1. М'ясо нарізати пластинками товщиною 1 см і добре відбити;
  2. Сало подрібнити кубиками;
  3. Часник і огрурци нарізати великими часточками;
  4. Кожну відбивну посолити і поперчити, з одного боку викласти сало, часточку часнику, шматочок огірка і загорнути рулетиком. Скріпити зубочисткою або кулінарною ниткою.
  5. Потім обсмажити рулетики на сковороді з двох сторін по появи скоринки.
  6. Скласти рулетики в казанок або товстостінну каструлю. Залити сумішшю теплої води (1 л) і 100 г томатної пасти з 2 ст.л солі і тушкувати на слабкому вогні протягом 1 години.

Що готувати на Старий Новий рік для ворожінь: вареники з сюрпризом

У Щедрий вечір прийнято гадати, і одним з популярних способів є ворожіння на варениках. Їх готують за традиційним рецептом, а для ворожіння в начинку кладуть особливі інгредієнти, які символізують удачу, любов, гроші. Наприклад:

  • монетка - до достатку,
  • кільце - до весілля,
  • лавровий лист - кар'єрний ріст,
  • шоколад - до удачі;
  • курага - скоро чекає велика радість,
  • полуниця - до кохання,
  • зернятко - до несподіваного грошового прибутку.

Вареники для ворожінь на Щедрий вечірФото: Вареники для ворожінь на Щедрий вечір (pixabay.com/daria-yakovleva)

Покроковий рецепт вареників на Старий Новий рік:

  • Просіяти борошно (600 г), влити воду кімнатної температури (150 мл), додати збиті з дрібкою солі яйця (3 шт.). Змішати інгредієнти і замісити тісто.
  • Розкачати тісто, вирізати кружальця. Чайною ложкою викласти начинку і защипнути. В якості начинки можна використовувати картоплю з смаженою цибулею, тушковану капусту, сир, фрукти. Заморожені фрукти та ягоди попередньо потрібно обмакнути в крохмаль для меншого виділення соку.
  • Готувати вареники на пару або в киплячій воді до спливання.
  • Готову страву полити розтопленим вершковим маслом.

До речі, раніше ми розповідали, як за допомогою шампанського можна приготувати дуже смачні коктейлі за трьома рецептами.

А щоб швидше відновитися після гучної вечірки, пропонуємо рецепт легкого овочевого супу від похмілля.

Відео: РБК-Україна

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