Що готувати на Старий Новий рік: меню для святкового столу

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Щедра кутя, вареники з сюрпризом для ворожінь та інші рецепти на Старий Новий рік 2019
Низку зимових свят продовжує Щедрий вечір, або Старий Новий рік. Меню вечері в ніч на 14 січня також має бути щедрим на частування.
За українськими народними традиціями на Старий Новий рік готують особливу кутю, страви зі свинини і ворожать на варениках.
Кутя на Старий Новий рік: покроковий рецепт
На відміну від різдвяної страви, для вечері Щедрого вечора в кутю вже можна додавати вершкове масло. Так частування виходить ароматним і більш ситним.
У рецепті куті на Старий Новий рік багато господинь використовують сухофрукти, які були попередньо настояні на коньяку або лікері.
Необхідні інгредієнти:
- пшениця - 400 г;
- мак - 100 г;
- чорнослив - 50 г;
- курага - 50 г;
- родзинки - 50 г;
- горіхи - 50 г;
- мед - 50 г;
- розтоплене вершкове масло - 3-4 ст.л;
- коньяк, ром або лікер "Амаретто" - 150 мл.
Фото: Щедра кутя на Старий Новий рік (instagram.com/eda_i_pravda)
- Пшеницю слід попередньо замочити на ніч, потім відварити до готовності в пропорції крупи і води 1:2,5.
- Мак залити окропом і через 20-30 хвилин потовкти у ступці або в блендері.
- Сухофрукти промити, залити гарячою водою. Коли вони розм'якнуть, рідину злити і додати коньяк. Дати настоятися протягом 1-2 годин. Потім віджати і нарізати кубиками.
- Горіхи підсмажити на сухій сковороді і подрібнити.
- Все змішати, додати рослинне масло і мед. Якщо мед занадто густий, можна розвести його в 100 мл теплої води.
Закусочний пиріг з капустою
Відкритий пиріг з капустою і грибами під сиром виглядає дуже апетитно, а його смак виходить ніжним завдяки йогуртовой заливці. Таке блюдо в меню на Старий Новий рік стане прикрасою столу, а також відмінно підійде в якості гарячої закуски.
Необхідні продукти за рецептом:
- Для основи знадобиться готове листкове бездріжджове тісто - 250 г;
- Йогурт без добавок / грецький - 50 г;
- Яйця - 2 шт.;
- Сир моцарела - 50 г;
- Капуста білокачанна - 500 г;
- Печериці - 200 г;
- Ріпчаста цибуля - 1 шт.;
- Рослинно масло для смаження.
- Зелень для прикраси.
Фото: Листковий пиріг з капустою і грибами (instagram.com/eda_i_pravda)
- Цибулю нарізати дрібними кубиками і відправити смажитися на сковороді з прогрітим рослинним маслом. Коли цибуля стане прозорою додати нарізані пластинками гриби і смажити до готовності.
- Капусту нашинкувати і обсмажити на окремій сковороді протягом 10 хвилин із додаванням солі та улюблених спецій за смаком.
- Тісто розкачати і розподілити по дну круглої форми.
- Капусту перемішати з грибами і викласти начинку в форму.
- Збити 2 яйця з дрібкою солі, додати йогурт і залити начинку.
- Поставити пиріг у попередньо прогріту до 200 градусів духовку на 35 хвилин.
- Через необхідний час посипати страву натертою моцарелою і випікати ще 7-10 хвилин.
- Зверху прикрасити зеленню.
Подавати пиріг можна як в гарячому, так і в холодному вигляді.
Салат "Щедрий господар"
Ця закуска відрізняється щедрим набором інгредієнтів. Дуже ситний і, в той же час, легкий салат на Старий Новий рік готується з овочів і морепродуктів.
- Червона риба слабосолона - 150 г;
- Авокадо - 1 шт .;
- Помідори черрі - 300 г;
- Сир пармезан - 100 г;
- Оливкова олія - 2 ст.л.;
- Сіль, перець - за смаком;
- Рукола - для прикраси.
- Кедрові горіхи або насіння кунжуту для прикраси - 20 г.
Фото: Салат "Щедрий господар" (instagram.com/sweet_tigra_cooking)
- Рибу нарізати кубиками, авокадо очистити і також подрібнити кубиками, помідори розрізати на половинки.
- Сир натерти, рукколу помити і розділити на гілочки.
- Всі інгредієнти змішати, заправити олією, зверху посипати горішками або кунжутом, сиром і зеленню. Додати сіль і перець перед подачею.
М'ясні рулети: покроковий рецепт на Старий Новий рік
13 січня відзначається народне свято Василя, якого вважають покровителем свиней. Тому в святкове меню можна додати страви зі свинини. Наприклад, м'ясні рулети з беконом. Необхідні продукти:
- Вирізка свиняча - 1 кг;
- Сало з м'ясним прошарком - 250 г;
- Часник - 2 головки;
- Солоні огірки - 3-4 шт.;
- Кріп - 1 невеликий пучок;
- Сіль, перець - за смаком.
Фото: Покроковий рецепт м'ясних рулетиків (pixabay.com/ritae)
- М'ясо нарізати пластинками товщиною 1 см і добре відбити;
- Сало подрібнити кубиками;
- Часник і огрурци нарізати великими часточками;
- Кожну відбивну посолити і поперчити, з одного боку викласти сало, часточку часнику, шматочок огірка і загорнути рулетиком. Скріпити зубочисткою або кулінарною ниткою.
- Потім обсмажити рулетики на сковороді з двох сторін по появи скоринки.
- Скласти рулетики в казанок або товстостінну каструлю. Залити сумішшю теплої води (1 л) і 100 г томатної пасти з 2 ст.л солі і тушкувати на слабкому вогні протягом 1 години.
Що готувати на Старий Новий рік для ворожінь: вареники з сюрпризом
У Щедрий вечір прийнято гадати, і одним з популярних способів є ворожіння на варениках. Їх готують за традиційним рецептом, а для ворожіння в начинку кладуть особливі інгредієнти, які символізують удачу, любов, гроші. Наприклад:
- монетка - до достатку,
- кільце - до весілля,
- лавровий лист - кар'єрний ріст,
- шоколад - до удачі;
- курага - скоро чекає велика радість,
- полуниця - до кохання,
- зернятко - до несподіваного грошового прибутку.
Фото: Вареники для ворожінь на Щедрий вечір (pixabay.com/daria-yakovleva)
Покроковий рецепт вареників на Старий Новий рік:
- Просіяти борошно (600 г), влити воду кімнатної температури (150 мл), додати збиті з дрібкою солі яйця (3 шт.). Змішати інгредієнти і замісити тісто.
- Розкачати тісто, вирізати кружальця. Чайною ложкою викласти начинку і защипнути. В якості начинки можна використовувати картоплю з смаженою цибулею, тушковану капусту, сир, фрукти. Заморожені фрукти та ягоди попередньо потрібно обмакнути в крохмаль для меншого виділення соку.
- Готувати вареники на пару або в киплячій воді до спливання.
- Готову страву полити розтопленим вершковим маслом.
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Відео: РБК-Україна