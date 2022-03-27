Готовим дешевые рогалики на воде. Когда нет молока, яиц и масла
Фото: Как приготовить вкусные рогалики (freepik)
Когда нет запасов молока, яиц, масла, а хочется побаловать себя вкусненьким, можно напечь невероятно вкуснейших и экономных рогаликов с начинкой из простого варенья.
Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.
Ингредиенты на 16 рогаликов
Для теста:
- вода - 100 мл
- мука пшеничная - 330 г
- масло подсолнечное-100 мл
- сахар - 2 ст. л.
- разрыхлитель - 1 ч. л.
Для начинки: варенье по вкусу
Пошаговое приготовление
- В миске соедините воду и масло, добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Добавьте в смесь муку и разрыхлитель и замесите тесто. Оно должно быть мягкое и эластичное, примерно как на вареники.
- Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте так на 30 минут. После этого снимите пленку и вымесите тесто еще раз.
- Выложите тесто на рабочую поверхность и раскатайте в круг толщиной примерно в 2 мм.
- Разрежьте тесто на треугольники (по принципу разрезания пиццы на куски). Должно получиться 16 частей.
- Выложите начинку на самую толстую сторону треугольника. Возьмите любое варенье или консервированные фрукты (абрикосы, сливы, вишни). Скрутите, формируя по сути небольшие рулетики.
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Рогалики переложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 30 минут.