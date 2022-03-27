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Готовим дешевые рогалики на воде. Когда нет молока, яиц и масла

Фото: Как приготовить вкусные рогалики (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда нет запасов молока, яиц, масла, а хочется побаловать себя вкусненьким, можно напечь невероятно вкуснейших и экономных рогаликов с начинкой из простого варенья.

Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.

Ингредиенты на 16 рогаликов

Для теста:

  • вода - 100 мл
  • мука пшеничная - 330 г
  • масло подсолнечное-100 мл
  • сахар - 2 ст. л.
  • разрыхлитель - 1 ч. л.

Для начинки: варенье по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. В миске соедините воду и масло, добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы сахар растворился.
  2. Добавьте в смесь муку и разрыхлитель и замесите тесто. Оно должно быть мягкое и эластичное, примерно как на вареники.
  3. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте так на 30 минут. После этого снимите пленку и вымесите тесто еще раз.
  4. Выложите тесто на рабочую поверхность и раскатайте в круг толщиной примерно в 2 мм.
  5. Разрежьте тесто на треугольники (по принципу разрезания пиццы на куски). Должно получиться 16 частей.
  6. Выложите начинку на самую толстую сторону треугольника. Возьмите любое варенье или консервированные фрукты (абрикосы, сливы, вишни). Скрутите, формируя по сути небольшие рулетики.
  7. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  8. Рогалики переложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте 30 минут.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко раскрыл секреты самых вкусных пельменей с куриным фаршем.

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