Готуємо дешеві рогалики на воді. Коли нема молока, яєць і масла
Фото: Як приготувати смачні рогалики (freepik)
Коли нема запасів молока, яєць, масла, а хочеться побалувати себе смачненьким, можна напекти неймовірно смачнющих і економних рогаликів з начинкою з простого варення.
Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 16 рогаликів
Для тіста:
- вода - 100 мл
- борошно пшеничне - 330 г
- олія соняшникова - 100 мл
- цукор - 2 ст. л.
- розпушувач - 1 ч. л.
Для начинки: варення за смаком
Покрокове приготування
- У мисці з'єднайте воду та олію, додайте цукор та добре перемішайте, щоб цукор розчинився.
- Додайте у суміш борошно та розпушувач та замісіть тісто. Воно має бути м’яке та еластичне, приблизно як на вареники.
- Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште так на 30 хвилин. Після цього зніміть плівку та вимісіть тісто ще раз.
- Викладіть тісто на робочу поверхню та розкачайте в круг завтовшки приблизно у 2 мм.
- Розріжте тісто на трикутники (по принципу розрізання піци на шматки). Має вийти 16 частин.
- Викладіть начинку на найтовщу сторону трикутника. Візьміть будь-яке варення чи консервовані фрукти (абрикоси, сливи, вишні). Скрутіть, формуючи по суті невеличкі рулетики.
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Рогалики перекладіть на застелене пергаментом деко. Випікайте 30 хвилин.