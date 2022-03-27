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Готуємо дешеві рогалики на воді. Коли нема молока, яєць і масла

Фото: Як приготувати смачні рогалики (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли нема запасів молока, яєць, масла, а хочеться побалувати себе смачненьким, можна напекти неймовірно смачнющих і економних рогаликів з начинкою з простого варення.

Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 16 рогаликів

Для тіста:

  • вода - 100 мл
  • борошно пшеничне - 330 г
  • олія соняшникова - 100 мл
  • цукор - 2 ст. л.
  • розпушувач - 1 ч. л.

Для начинки: варення за смаком

Покрокове приготування

  1. У мисці з'єднайте воду та олію, додайте цукор та добре перемішайте, щоб цукор розчинився.
  2. Додайте у суміш борошно та розпушувач та замісіть тісто. Воно має бути м’яке та еластичне, приблизно як на вареники.
  3. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште так на 30 хвилин. Після цього зніміть плівку та вимісіть тісто ще раз.
  4. Викладіть тісто на робочу поверхню та розкачайте в круг завтовшки приблизно у 2 мм.
  5. Розріжте тісто на трикутники (по принципу розрізання піци на шматки). Має вийти 16 частин.
  6. Викладіть начинку на найтовщу сторону трикутника. Візьміть будь-яке варення чи консервовані фрукти (абрикоси, сливи, вишні). Скрутіть, формуючи по суті невеличкі рулетики.
  7. Розігрійте духовку до 170 градусів.
  8. Рогалики перекладіть на застелене пергаментом деко. Випікайте 30 хвилин.

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