Клопотенко раскрыл секреты самых вкусных пельменей с куриным фаршем

Что может быть вкуснее домашних пельменей, да еще и с полезным куриным мясом. Кулинар Евгений Клопотенко раскрыл секретные фишечки сочного фарша и заварного теста, которое не рвется.

Секреты начинки для пельменей. Важно выбирать качественное свежее мясо. К фаршу можно добавить немного зерен фенхеля и измельченной зелени петрушки. Чтобы начинка стала сочной, добавьте в нее холодной воды и хорошо вымесите фарш, он должен казаться чуть влажным.

Секреты теста для пельменей. Тесто может заветриваться с краев, из-за чего его может быть трудно слепить. Чтобы этого избежать, не раскатывайте и не делите на кружочки сразу все тесто, делайте это постепенно. Начинку выкладывайте с другой стороны кружочка - того, что был на доске.

Ингредиенты на 30 пельменей (количество зависит от размера)

Для теста:

500 г муки (+для подсыпки)

250 мл горячей воды

3 ст. л масла

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

500 г куриного фарша

50 мл холодной воды

10 веточек петрушки

1/2 ч. л семян фенхеля

сливочное масло, сметана или уксус для подачи

соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Для теста в большой миске смешайте 500 г муки с 3 ст. л масла и 1/2 ч. л. соли.

Влейте 250 мл горячей воды. Перемешайте сначала ложкой, затем продолжайте вымешивать руками. Тесто должно получиться эластичным и упругим. Оберните тесто пленкой и пока отложите.

Для начинки выложите в миску 500 г куриного фарша (готового, или сделайте сами). Хорошо помойте 10 веточек петрушки, отделите листочки и мелко их посеките, высыпьте в миску с фаршем.

В фарш добавьте 1/2 ч. л. семян фенхеля и соль с перцем по вкусу, влейте 50 мл холодной воды. Тщательно вымешайте фарш и немного отбейте его о дно миски, в которой вымешиваете.

Посыпьте большую доску или рабочую поверхность мукой, возьмите половину теста и раскатайте в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. Чем тоньше будет тесто, тем лучше. Будем лепить пельмени в два этапа, чтобы тесто не слишком обветривалось.

Стаканом, бокалом для вина или небольшим кулинарным кольцом выжимайте кружочки из теста. В каждый кружочек теста и вкладывайте по 1 ч. л. начинки. Здесь важно соблюдать баланс между количеством начинки и теста.

Сначала залепите края, как на вареник, а затем объедините оба конца, закручивая в пельмень. Сформируйте пельмени и из второй половины теста. Лучше выкладывать их на посыпанную мукой поверхность, чтобы они не пристали и не порвались.

Варите пельмени в подсоленной кипящей воде примерно 5 минут, до готовности фарша. Когда опустите пельмени в воду, легонько перемешайте деревянной лопаткой, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли. И не делайте это слишком усердно, чтобы не порвать пельмени.

Готовые пельмени выложите в миску и заправьте сметаной, уксусом или сливочным маслом, посыпьте черным свежемолотым перцем по вкусу.

Вы можете не варить сразу все пельмени, часть положите в морозильную камеру, хранить их можно около месяца.