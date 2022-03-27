Готуємо дешеві рогалики на воді. Коли нема молока, яєць і масла

Коли нема запасів молока, яєць, масла, а хочеться побалувати себе смачненьким, можна напекти неймовірно смачнющих і економних рогаликів з начинкою з простого варення.

Для начинки: варення за смаком

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко розкрив секрети найсмачніших пельменів з курячим фаршем.

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