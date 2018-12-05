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Глегг или шведский глинтвейн: необычный рецепт согревающего напитка

Lite » Еда 05.12.2018 - 07:29
Глегг или шведский глинтвейн: необычный рецепт согревающего напитка
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Главной изюминкой глегга является коньяк

Глегг является главным напитком по всей Скандинавии, который принято употреблять в период новогодних праздников. Горячительный напиток появился совершенно случайно: из-за низкого качества вина в Средние века в напиток стали добавлять душистые ингредиенты, чтобы хоть как-то улучшить вкус. Тогда в вино начали добавлять корицу, кардамон, гвоздику и апельсиновые корочки. Сейчас для изготовления шведского глегга используется красное вино, в которое для крепости добавляется коньяк или водка. В XX веке в глегг стали добавлять очищенный миндаль и изюм. Рецепт настоящего шведского глегга опубликован в блоге известного повара Бронте Аурела, передает BBC.

Ингредиенты для глинтвейна

  • 1 бутылка красного вина (качество не имеет значения);
  • 1-2 палочки корицы;
  • 5 г сушеного корня имбиря;
  • 5 г сушеной апельсиновой корки;
  • 7 стручков кардамона;
  • 15-16 бутонов гвоздики;
  • 80 г сахара.

Ингредиенты для подачи:

  • Горсть миндальных хлопьев
  • Изюм
  • 50 г рома, водки или коньяка.

Приготовление:

  1. Вылейте вино в кастрюлю, добавьте остальные ингредиенты и нагрейте до 80 градусов Цельсия. Помешивайте, пока не растворится сахар.
  2. Снимите с огня и оставьте настаиваться как минимум на час.
  3. Процедите смесь и вылейте глинтвейн в бутылку. Используйте воронку, чтобы облегчить себе жизнь. Напиток можно хранить в холодильнике в закрытом виде не дольше 7 дней.
  4. Чтобы подать глегг, вылейте напиток обратно в кастрюлю и нагрейте его до температуры 80 градусов Цельсия.
  5. Положите горсть миндаля и изюм на дно чашки, вылейте сверху разогретое вино.
  6. Если вы хотите сделать ваш глегг более пьянящим, можно добавить в него водки, рома или коньяка.

К напитку рекомендуется подавать пряное печенье пипаркакку и сыр с зеленой плесенью, а в День святой Люсии — традиционные шведские сладкие булочки с шафраном "Луссекатт".

Напомним, что ранее мы писали рецепт мясного рулета с ягодами вишни и кизила. Отличное оригинальное блюдо для большой компании.

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Видео: РБК-Украина

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Новости Украины винодельческая отрасльрецептнапитокглинтвейн
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