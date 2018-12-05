Глегг или шведский глинтвейн: необычный рецепт согревающего напитка

Главной изюминкой глегга является коньяк
Глегг является главным напитком по всей Скандинавии, который принято употреблять в период новогодних праздников. Горячительный напиток появился совершенно случайно: из-за низкого качества вина в Средние века в напиток стали добавлять душистые ингредиенты, чтобы хоть как-то улучшить вкус. Тогда в вино начали добавлять корицу, кардамон, гвоздику и апельсиновые корочки. Сейчас для изготовления шведского глегга используется красное вино, в которое для крепости добавляется коньяк или водка. В XX веке в глегг стали добавлять очищенный миндаль и изюм. Рецепт настоящего шведского глегга опубликован в блоге известного повара Бронте Аурела, передает BBC.
Ингредиенты для глинтвейна
Ингредиенты для подачи:
Приготовление:
К напитку рекомендуется подавать пряное печенье пипаркакку и сыр с зеленой плесенью, а в День святой Люсии — традиционные шведские сладкие булочки с шафраном "Луссекатт".
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Видео: РБК-Украина