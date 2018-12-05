ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гльог або шведський глінтвейн: незвичайний рецепт зігріваючого напою

Lite » Їжа 05.12.2018 - 07:29
Гльог або шведський глінтвейн: незвичайний рецепт зігріваючого напою
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Головною родзинкою гльогу є коньяк

Гльог є головним напоєм по всій Скандинавії, який прийнято вживати в період новорічних свят. Міцний напій з'явився зовсім випадково: через низьку якість вина в Середні століття в напій стали додавати запашні інгредієнти, щоб хоч якось поліпшити смак. Тоді в вино почали додавати корицю, кардамон, гвоздику і апельсинові скоринки. Зараз для виготовлення шведського гльогу використовується червоне вино, в яке для міцності додається коньяк або горілка. У XX столітті в гльог стали додавати очищений мигдаль та родзинки. Рецепт справжнього шведського гльогу опублікований у блозі відомого кухаря Бронте Аурела, передає BBC.

Інгредієнти для глінтвейну

  • 1 пляшка червоного вина (якість не має значення);
  • 1-2 палички кориці;
  • 5 г сушеного кореня імбиру;
  • 5 г сушеної апельсинової кірки;
  • 7 стручків кардамону;
  • 15-16 бутонів гвоздики;
  • 80 г цукру.

Інгредієнти для подачі:

  • Жменя мигдальних пластівців;
  • Родзинки;
  • 50 г рому, горілки або коньяку.

Приготування:

  1. Вилийте вино в каструлю, додайте інші інгредієнти і нагрійте до 80 градусів Цельсія. Помішуйте, поки не розчиниться цукор.
  2. Зніміть з вогню і залиште настоюватися мінімум на годину.
  3. Процідіть і вилийте суміш глінтвейн в пляшку. Використовуйте лійку, щоб полегшити собі життя. Напій можна зберігати в холодильнику в закритому вигляді не довше 7 днів.
  4. Щоб подати гльог, вилийте напій назад в каструлю і нагрійте його до температури 80 градусів Цельсія.
  5. Покладіть жменю мигдалю і родзинки на дно чашки, вилийте зверху розігріте вино.
  6. Якщо ви хочете зробити ваш гльог більш п'янким, можна додати в нього горілки, рому або коньяку.

До напою рекомендується подавати пряне печиво піпаркакку і сир із зеленою цвіллю, а в День святої Люсії — традиційні шведські солодкі булочки з шафраном "Луссекатт".

Нагадаємо, що раніше ми писали рецепт м'ясного рулету з ягодами вишні та кизилу. Відмінне оригінальне блюдо для великої компанії.

До цього ми розповідали, як правильно запікати моркву з травами. Смачний і простий рецепт без шкоди для талії.

Цікавий food-тренд в нашому відео:

Відео: РБК-Україна

Поліна Логунова поділилася простим рецептом рафаелло Морква, запечена з травами: смачна і здорова закуска
Новини України винодельческая отрасльрецептнапитокглинтвейн
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся