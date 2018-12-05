Гльог або шведський глінтвейн: незвичайний рецепт зігріваючого напою

Головною родзинкою гльогу є коньяк
Гльог є головним напоєм по всій Скандинавії, який прийнято вживати в період новорічних свят. Міцний напій з'явився зовсім випадково: через низьку якість вина в Середні століття в напій стали додавати запашні інгредієнти, щоб хоч якось поліпшити смак. Тоді в вино почали додавати корицю, кардамон, гвоздику і апельсинові скоринки. Зараз для виготовлення шведського гльогу використовується червоне вино, в яке для міцності додається коньяк або горілка. У XX столітті в гльог стали додавати очищений мигдаль та родзинки. Рецепт справжнього шведського гльогу опублікований у блозі відомого кухаря Бронте Аурела, передає BBC.
Інгредієнти для глінтвейну
Інгредієнти для подачі:
Приготування:
До напою рекомендується подавати пряне печиво піпаркакку і сир із зеленою цвіллю, а в День святої Люсії — традиційні шведські солодкі булочки з шафраном "Луссекатт".
Нагадаємо, що раніше ми писали рецепт м'ясного рулету з ягодами вишні та кизилу. Відмінне оригінальне блюдо для великої компанії.
До цього ми розповідали, як правильно запікати моркву з травами. Смачний і простий рецепт без шкоди для талії.
Цікавий food-тренд в нашому відео:
Відео: РБК-Україна