Гльог або шведський глінтвейн: незвичайний рецепт зігріваючого напою

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Головною родзинкою гльогу є коньяк

Гльог є головним напоєм по всій Скандинавії, який прийнято вживати в період новорічних свят. Міцний напій з'явився зовсім випадково: через низьку якість вина в Середні століття в напій стали додавати запашні інгредієнти, щоб хоч якось поліпшити смак. Тоді в вино почали додавати корицю, кардамон, гвоздику і апельсинові скоринки. Зараз для виготовлення шведського гльогу використовується червоне вино, в яке для міцності додається коньяк або горілка. У XX столітті в гльог стали додавати очищений мигдаль та родзинки. Рецепт справжнього шведського гльогу опублікований у блозі відомого кухаря Бронте Аурела, передає BBC.

Інгредієнти для глінтвейну

1 пляшка червоного вина (якість не має значення);

1-2 палички кориці;

5 г сушеного кореня імбиру;

5 г сушеної апельсинової кірки;

7 стручків кардамону;

15-16 бутонів гвоздики;

80 г цукру.

Інгредієнти для подачі:

Жменя мигдальних пластівців;

Родзинки;

50 г рому, горілки або коньяку.

Приготування:

Вилийте вино в каструлю, додайте інші інгредієнти і нагрійте до 80 градусів Цельсія. Помішуйте, поки не розчиниться цукор. Зніміть з вогню і залиште настоюватися мінімум на годину. Процідіть і вилийте суміш глінтвейн в пляшку. Використовуйте лійку, щоб полегшити собі життя. Напій можна зберігати в холодильнику в закритому вигляді не довше 7 днів. Щоб подати гльог, вилийте напій назад в каструлю і нагрійте його до температури 80 градусів Цельсія. Покладіть жменю мигдалю і родзинки на дно чашки, вилийте зверху розігріте вино. Якщо ви хочете зробити ваш гльог більш п'янким, можна додати в нього горілки, рому або коньяку.

До напою рекомендується подавати пряне печиво піпаркакку і сир із зеленою цвіллю, а в День святої Люсії — традиційні шведські солодкі булочки з шафраном "Луссекатт".

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Відео: РБК-Україна