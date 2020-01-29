Энергия на нуле: топ-4 причины постоянной усталости и как с ними бороться

Постоянная усталость и энергия на нуле, когда сил ни на что нет – это состояние, знакомое каждому. Тогда нужно разбираться, в чем же причина неважного самочувствия. О том, что может провоцировать хроническую усталость и как устранить причины недомогания рассказала нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее назвала топ-10 привычек для красоты. На странице в Instagram она опубликовала список дефицитов, которые способны "красть" энергию.

Причиной такого состояния может быть гормональный дисбаланс, но чаще оно вызвано нехваткой тех или иных веществ: когда мы не получаем нужные вещества в нужных количествах.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В действительности от этого количества зависят масса вещей, в том числе:

Уровень энергии

Аппетит

Общее самочувствие

Выносливость

Настроение

И, конечно, внешний вид

Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому



Вы можете быть "на ПП", но если вашему организму чего-то не хватает, то чувствовать вы себя будете паршиво.



Вот топ наиболее частых дефицитов (и то, как их исправить):

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Обезвоживание. Обезвоживание даже в 0,5% уже имеет физиологические проявления. Значит, надо пить больше жидкости.



2. Витамины и минералы. Есть больше пищи с высокой питательной ценностью, такой как овощи, фрукты, мясо, рыбу, яйца, бобовые. В случае необходимости подключать добавки.



3. Белок. Есть больше продуктов, содержащих белок, таких как мясо, рыба, морепродукта, яйца.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. ЭПК и ДГК (жирные кислоты). Регулярно есть дикую жирную рыбу и водоросли.

Напомним, что диетолог Светлана Никитчук рассказала, можно ли сбросить вес на фруктовой диете.