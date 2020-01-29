Енергія на нулі: топ-4 причини постійної втоми і як з ними боротися

Постійна втома і енергія на нулі, коли сил ні на що немає – це стан, це знайоме кожному. Тоді треба розбиратися, у чому ж причина поганого самопочуття. Про те, що може провокувати хронічну втому і як усунути причини нездужання розповіла нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше назвала топ-10 звичок для краси. На сторінці в Instagram вона опублікувала список дефіцитів, які здатні "вкрасти" енергію.

Причиною такого стану може бути гормональний дисбаланс, але частіше він викликаний нестачею тих чи інших речовин: коли ми не отримуємо потрібні речовини в потрібних кількостях.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насправді від цієї кількості залежать маса речей, в тому числі:

Рівень енергії

Апетит

Загальне самопочуття

Витривалість

Настрій

І, звичайно, зовнішній вигляд

Топ-10 здорових звичок для краси і стрункості, які під силу кожному



Ви можете бути "на ПП", але якщо вашому організму чогось не вистачає, то відчувати себе ви будете паршиво.



Ось топ найбільш частих дефіцитів (і те, як їх виправити):

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1. Зневоднення. Зневоднення навіть у 0,5% вже має фізіологічні прояви. Значить, треба пити більше рідини.



2. Вітаміни і мінерали. Є більше їжі з високою поживною цінністю, такий як овочі, фрукти, м'ясо, рибу, яйця, бобові. У разі необхідності підключати добавки.



3. Білок. Їсти більше продуктів, що містять білок, такі як м'ясо, риба, морепродукта, яйця.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. ЕПК і ДГК (жирні кислоти). Регулярно їсти дику жирну рибу і водорості.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Нікітчук розповіла, чи можна скинути вагу на фруктовій дієті.