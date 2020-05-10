Эксперт раскрыла особенности и правила употребления фруктов при похудении

Марина Боржеская рассказала, как правильно включать фрукты в свой рацион
Важно знать, что фрукты легко и просто помогают восстановить энергетический баланс в организме: глюкоза практически моментально высвобождается в кровь, а оттуда её потребляют мозг и мышцы. Тренер шоу "Зважені та щасливі" и мама двоих детей Марина Боржемская, которая ранее рассказала, с чего начать переход на правильное питание и какие продукты исключить, на своей странице в Instagram поделилась важными правилами и особенностями употребления фруктов худеющими.
Любой фрукт, помимо быстрой глюкозы, также обогащает организм различными витаминами и микроэлементами, принося колоссальную пользу, обогащает кишечную флору необходимыми волокнами, поэтому потребление фруктов в ежедневном рационе необходимо.
Но стоит перебрать с их потреблением - и по части сахара эффект будет весьма нежелательным: вы получите избыток глюкозы, которая за ненадобностью отложится в жир.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Рекомендованное время потребления некоторых фруктов:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Как не переедать и не подъедать в течение дня: простые советы, которые работают
Совет! Прислушивайтесь к себе: в некоторых случаях можно опираться также на свои ощущения и особенности организма, ведь набор ферментов у каждого индивидуален, а это значит, что и время для комфортного потребления и переваривания фруктов может иногда отличаться от установленных норм.
Фрукты крайне важны в рационе, но в период похудения обязательно грамотное распределение их потребления.
Напомним, диетолог Светлана Фус поделилась секретом приготовления овощей, чтобы они сохранили свою питательную ценность и остались вкусными.