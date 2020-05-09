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Максимум пользы и вкуса: диетолог поделилась секретом приготовления овощей

Lite » Еда 09.05.2020 - 08:37
Максимум пользы и вкуса: диетолог поделилась секретом приготовления овощей
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила лайфхаки приготовления полезных овощных блюд

Многие не слишком любят овощные гарниры лишь потому, что они кажутся однообразными, а порой безвкусными. Как же сохранить в этих продуктах максимум пользы и сделать блюдо вкусным? Диетолог Светлана Фус, которая ранее научила укреплять иммунитет с помощью питания, поделилась в Instagram лайфхаками по правильной термической обработке овощей.

Правильно приготовленные овощи -⠀это те, которые сохранили свою питательную ценность и остались вкусными. Конечно, лучше потреблять овощи сырыми. Потому что при нагревании мы теряем от десятка до нескольких десятков процентов содержания определенных витаминов. Прежде всего,⠀витамин С, фолиевая кислота легко разрушаются при термической обработке. Но вместе с этим⠀много⠀витаминов и минералов становятся более доступными для организма при нагревании (например, бета-каротин, кальций, железо, ликопен).⠀

Пищевые волокна, которые содержатся в овощах, также легче усваивается, что особенно важно для детей. Одним из принципов сбалансированного и вкусного меню является разнообразие, поэтому стоит включить в рацион различные вариации блюд из овощей.

Максимум пользы и вкуса: диетолог поделилась секретом приготовления овощей

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Несколько советов для того, чтобы продукты оставались максимально вкусными и полезными:⠀

  • Температура приготовления - не более 100 градусов;⠀
  • Чем меньше время тепловой обработки - тем лучше;⠀
  • Оптимальный способ приготовления овощей - на пару;⠀
  • Кладем овощи в кипящую воду или в разогретую духовку;⠀
  • Готовим в посуде, которая не окисляется, и с закрытой крышкой;⠀
  • Соблюдаем режим приготовления продуктов, не перевариваем;⠀
  • Готовим целыми, не в нарезанном виде. Очищаем и нарезаем непосредственно перед употреблением или изготовлением салатов и рагу;⠀
  • Нарезаем не слишком мелко, использование терки не желательно.⠀

Максимум пользы и вкуса: диетолог поделилась секретом приготовления овощей

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рекомендует съедать две порции свежих овощей, которые состоят из зелени и сырых овощей и одну порцию приготовленных.⠀2-3 раза в неделю меняйте состав овощных блюд. А чтобы пищеварения работало, как часы, овощи надо дополнять и другими продуктами, в частности, белками и жирами растительного и животного происхождения.

Напомним, что диетолог Лора Филиппова рассказала об эффективной утренней гимнастике с элементами йоги.

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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