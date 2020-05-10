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Експерт розкрила особливості і правила вживання фруктів при схудненні

Lite » Їжа 10.05.2020 - 08:37
Експерт розкрила особливості і правила вживання фруктів при схудненні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Марина Боржеська розповіла, як правильно включати в свій раціон фрукти

Важливо знати, що фрукти легко і просто допомагають відновити енергетичний баланс в організмі: глюкоза практично моментально вивільнюється в кров, а звідти її споживають мозок і м'язи. Тренер шоу "Зважені та щасливі" і мама двох дітей Марина Боржемська, яка раніше розповіла, з чого почати перехід на правильне харчування і які продукти виключити, на своїй сторінці в Instagram поділилася важливими правилами та особливостями вживання фруктів тими, що худнуть.

Будь-який фрукт, крім швидкої глюкози, також збагачує організм різними вітамінами і мікроелементами, приносячи величезну користь, збагачує кишкову флору необхідними волокнами, тому споживання фруктів у щоденному раціоні необхідно.

Але варто перебрати з їх споживанням - і в частині цукру ефект буде дуже небажаний: ви отримаєте надлишок глюкози, яка через непотрібність відкладеться в жир.

Експерт розкрила особливості і правила вживання фруктів при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Рекомендований час споживання деяких фруктів:

  • Більш солодкі фрукти можна брати до сніданку (наприклад, манго, ананас, виноград, папайя й інші дуже солодкі плоди)
  • Обережніше з апельсином і ананасом: якщо додавати їх на сніданок, то краще з'їсти в кінці їжі, щоб не дратувати стінки кишечника. Крім того, є розряд солодких фруктів (хурма, диня, кавун та ін), які краще взагалі їсти окремо від усього, в такому разі їх доцільніше брати на перший перекус, тобто МІЖ двома основними прийомами їжі

Експерт розкрила особливості і правила вживання фруктів при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • До обіду можна брати практично всі фрукти
  • При правильній побудові раціону, на вечерю в зелені смузі і салати можна додавати слайсы зеленої груші, ківі, грейпфрута, помело.

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Рада! Прислухайтеся до себе: в деяких випадках можна спиратися також на свої відчуття і особливості організму, адже набір ферментів у кожного індивідуальний, а це значить, що і час для комфортного споживання і перетравлення фруктів може іноді відрізнятися від встановлених норм

Фрукти вкрай важливі в раціоні, але в період схуднення обов'язковий грамотний розподіл їх споживання.

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус поділилася секретом приготування овочів, щоб вони зберегли свою поживну цінність і залишилися смачними.

Теги Новини України здоровое питаниедієтологфрукты
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