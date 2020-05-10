Експерт розкрила особливості і правила вживання фруктів при схудненні

Марина Боржеська розповіла, як правильно включати в свій раціон фрукти
Важливо знати, що фрукти легко і просто допомагають відновити енергетичний баланс в організмі: глюкоза практично моментально вивільнюється в кров, а звідти її споживають мозок і м'язи. Тренер шоу "Зважені та щасливі" і мама двох дітей Марина Боржемська, яка раніше розповіла, з чого почати перехід на правильне харчування і які продукти виключити, на своїй сторінці в Instagram поділилася важливими правилами та особливостями вживання фруктів тими, що худнуть.
Будь-який фрукт, крім швидкої глюкози, також збагачує організм різними вітамінами і мікроелементами, приносячи величезну користь, збагачує кишкову флору необхідними волокнами, тому споживання фруктів у щоденному раціоні необхідно.
Але варто перебрати з їх споживанням - і в частині цукру ефект буде дуже небажаний: ви отримаєте надлишок глюкози, яка через непотрібність відкладеться в жир.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Рекомендований час споживання деяких фруктів:
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Рада! Прислухайтеся до себе: в деяких випадках можна спиратися також на свої відчуття і особливості організму, адже набір ферментів у кожного індивідуальний, а це значить, що і час для комфортного споживання і перетравлення фруктів може іноді відрізнятися від встановлених норм
Фрукти вкрай важливі в раціоні, але в період схуднення обов'язковий грамотний розподіл їх споживання.
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