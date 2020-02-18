Эксперт назвала топ-5 источников витаминов зимой

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Диетолог рассказала, на какие продукты следует налегать в холодное время года

Зима и ранняя весна - самое сложное время для организма. То время, когда у многих проявляется дефицит витаминов. Это понятно, овощи и фрукты или старого урожая или выращены в условиях «побыстрее и лишь бы продать».

Чего стоят одни резиновые помидоры... Популярный блогер-диетолог Инна Foodfit, которая ранее рассказала, чем опасно быстрое похудение, на своей странице в Instagram поделилась списком самых витаминных продуктов для зимы-весны.

Топ-5 источников витаминов зимой:



1. Клюква

Это осенне-зимняя ягода, но прекрасно сохраняется до ранней весны - витаминная бомба. Содержит витамины С и РР, железо, йод, серебро, фосфор, магний и калий. Клюквенный морс не только повышает и укрепляет иммунитет, но и выводит все шлаки из организма.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Квашеная капуста

Мастхэв зимы. Это самый доступный и при этом полезный продукт. Квашенная капуста отличный зимний источник витамина С. Также содержит витамины группы В, серу, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий, фосфор. Квашенная капуста гораздо полезнее, чем тушеная. Бактерии, которые образуются при сквашивании капусты, поддерживают полезную микрофлору кишечника, уничтожают патогенные микроорганизмы и устраняют дисбактериоз. При этом квашенная капуста содержит мало калорий и отлично подходит тем кто следит за весом.

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3. Заморозка

Заморозка - самый хороший способ сохранить в летних продуктах витамины и минеральные вещества. Замораживать можно овощи, ягоды и даже зелень. При таком способе хранения полезные свойства остаются. Если вы не делали заготовок - можно покупать замороженные продукты, но смотреть на качество.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

4. Имбирь

Является антиоксидантом, укрепляет иммунитет, является источником витаминов В1, В2, РР, С, калия, железа, магния, кальция. Добавляйте его к блюдам или заваривайте с ним чай.

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5. Шиповник

Шиповник - просто кладезь полезности! Максимум витаминов! Способов заваривания шиповника великое множество. Можно пить в чистом виде, а можно добавлять в чай.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова развенчала мифы о негативном влиянии на фигуру некоторых "вредных" продуктов.