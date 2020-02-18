ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерт назвала топ-5 джерел вітамінів взимку

Lite » Їжа 18.02.2020 - 08:37
Експерт назвала топ-5 джерел вітамінів взимку
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Дієтолог розповіла, на які продукти слід налягати в холодну пору року

Зима і рання весна - найскладніший час для організму. Той час, коли у багатьох проявляється дефіцит вітамінів. Це зрозуміло, овочі і фрукти або старого врожаю або вирощені в умовах «швидше і лише б продати». Чого коштують одні гумові помідори... Популярний блогер-дієтолог Інна Foodfit, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram поділилася списком найбільш вітамінних продуктів для зими-весни.

Топ-5 джерел вітамінів взимку:

1. Журавлина

Це осінньо-зимня ягода, але чудово зберігається до ранньої весни - вітамінна бомба. Містить вітаміни С і РР, залізо, йод, срібло, фосфор, магній і калій. Журавлинний морс не тільки підвищує і зміцнює імунітет, але і виводить всі шлаки з організму.

Експерт назвала топ-5 джерел вітамінів взимку

Ілюстративне фото (unsplash.com)

2. Квашена капуста

Мастхев зими. Це найдоступніший і при цьому корисний продукт. Квашена капуста відмінне зимове джерело вітаміну С. Також містить вітаміни групи В, сірку, цинк, бор, залізо, кальцій, калій, натрій, фосфор. Квашена капуста набагато корисніше, ніж тушкована. Бактерії, які утворюються при квашенні капусти, підтримують корисну мікрофлору кишечника, знищують патогенні мікроорганізми і усувають дисбактеріоз. При цьому квашена капуста містить мало калорій і відмінно підходить тим, хто стежить за вагою.


3. Заморожування

Заморожування - найкращий спосіб зберегти у літніх продуктах вітаміни і мінеральні речовини. Заморожувати можна овочі, ягоди і навіть зелень. При такому способі зберігання корисні властивості залишаються. Якщо ви не робили заготовок - можна купувати заморожені продукти, але дивитися на якість.

Експерт назвала топ-5 джерел вітамінів взимку

Ілюстративне фото (unsplash.com)

4. Імбир

Є антиоксидантом, зміцнює імунітет, є джерелом вітамінів В1, В2, РР, С, калію, заліза, магнію, кальцію. Додавайте до страв або заварюйте з ним чай.

5. Шипшина

Шипшина - справжнє джерело корисності! Максимум вітамінів! Способів заварювання шипшини безліч. Можна пити в чистому вигляді, можна додавати в чай.

Експерт назвала топ-5 джерел вітамінів взимку
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи про негативний вплив на фігуру деяких "шкідливих" продуктів.

Не все те золото: експерт розповіла про "підводні камені" мультивітамінів Що не можна їсти на сніданок: список від дієтолога
Новини України здоровое питаниедієтологвитамины
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся