Не все то золото: эксперт рассказала о "подводных камнях" мультивитаминов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог рассказала, почему не стоит всем подряд принимать витаминные комплексы

Прием витаминов – дело ответственное и подходит к нему стоит внимательно и осторожно. Прием витаминов нужно осуществлять грамотно, опираясь на особенности собственного организма с учетом множества факторов. А как насчет мультивитаминных комплексов, ведь это так удобно – выпил пилюлю и получил сразу все необходимые вещества? О плюсах и минусах мультивитаминов. А также особенностях их приема рассказала в Instagram нутрициолог Юлия Трифонова.

Несмотря на популярность, большинство исследований показали, что именно мультивитамины приносят мало пользы. Они не восстанавливают дефициты, не снижают риски развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, не увеличивают продолжительность жизни.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Мультивитамины могут быть полезны только в определенных обстоятельствах:

Когда вы на строгой ограничивающей диете

Когда вы в командировке и питаетесь чем попало

Во время беременности

При определенных хирургических вмешательствах (бариатрическая хирургия)

Если есть заболевания, которые уменьшают поглощение питательных веществ (целиакия, болезнь Крона и др).

Почему мы не можем отказаться от сладкого и что с этим делать: ответ диетолога

Мультивитамины не восстанавливают дефициты! А как у нас часто бывает - смотрим рекламу по телевизору и думаем "надо попить мультивитамины", сразу много и в одной баночке. Удобно! Но так не работает.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

У мультивитаминов куча минусов:

Они не восстанавливают дефициты

Они могут не усваиваться (вспомните проверку качества добавок на моем закрытом канале)

Есть риски передозировки определенных веществ

Высокие риски аллергии, побочных эффектов

Они создают ложную иллюзию здоровья!

Люди, которые пьют мультивитамины, часто не соблюдают здоровое питание. Это приводит к отрицательному влиянию на здоровье и продолжительность жизни, хотя казалось бы - мы пьем витамины!

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова развенчала мифы и негативном влиянии на фигуру некотрых "вредных" продуктов.