Не все то золото: эксперт рассказала о "подводных камнях" мультивитаминов

Нутрициолог рассказала, почему не стоит всем подряд принимать витаминные комплексы
Прием витаминов – дело ответственное и подходит к нему стоит внимательно и осторожно. Прием витаминов нужно осуществлять грамотно, опираясь на особенности собственного организма с учетом множества факторов. А как насчет мультивитаминных комплексов, ведь это так удобно – выпил пилюлю и получил сразу все необходимые вещества? О плюсах и минусах мультивитаминов. А также особенностях их приема рассказала в Instagram нутрициолог Юлия Трифонова.
Несмотря на популярность, большинство исследований показали, что именно мультивитамины приносят мало пользы. Они не восстанавливают дефициты, не снижают риски развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, не увеличивают продолжительность жизни.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
Мультивитамины могут быть полезны только в определенных обстоятельствах:
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Мультивитамины не восстанавливают дефициты! А как у нас часто бывает - смотрим рекламу по телевизору и думаем "надо попить мультивитамины", сразу много и в одной баночке. Удобно! Но так не работает.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
У мультивитаминов куча минусов:
Люди, которые пьют мультивитамины, часто не соблюдают здоровое питание. Это приводит к отрицательному влиянию на здоровье и продолжительность жизни, хотя казалось бы - мы пьем витамины!
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