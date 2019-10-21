Едим и стройнеем: топ-5 продуктов для похудения

Диетолог рассказала, какие продукты - верные помощники при похудении
Если вы не знаете, что можно и нельзя есть при похудении, обратите внимание на советы эксперта. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее раскрыла формулу плоского живота, на своей странице в Instagram рассказала о пяти важных продуктах, без которых правильно похудеть сложно.
Эти продукты продаются в любом магазине, а некоторых из них худеющие боятся.
1. Цельнозерновые крупы
Крупы часто исключают из рациона из-за высокой калорийности. Гречка, темные сорта риса, булгур, макароны из ТСП обязательно должны быть в рационе на ежедневной основе. Это источник медленных углеводов, которые дают вам долгую сытость. Это ваша энергия, сила, бодрость, хорошее настроение.
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Высокая калорийность - неоправданное опасение. Сравните: 100 гр сухих макарон при варке превращаются в 200-250 гр продукта. При этом количество калорий не увеличивается, 100 гр сухих макарон и 250 гр отварных имеют одинаковую калорийность = 330 ккал.
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Сравните 100 гр торта =520 ккал - сытость ноль, лишний вес. 100 гр, а то бишь 250 гр отварных макарон = 330 ккал. Сытость на 3 часа.
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Едим на завтрак в виде каши и на обед в качестве гарнира.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Морская рыба и морепродукты
По данным НИИ питания у большей части населения (включая детей) дефицит потребления Омега-3 составляет около 80%. Омега-3 из морепродуктов - защита нашей сердечно-сосудистой системы. Омега-3 ЖК препятствуют развитию рака толстого кишечника, ослабляют негативные эффекты ожирения и снижают риск развития сахарного диабета.
Главный источник омега-3 — это рыба и морепродукты. Они должны быть на вашем столе не менее 2 раз в неделю. Не обязательно есть дорогущую семгу, обратите внимание на доступный продукт - печень трески.
Норма Омега-3 2-4 гр в сутки. В 100 г консервированной печени трески содержится от 10 до 25 г этих веществ. Достаточно немного 10-20 гр добавить печени в какое-то блюдо (салат, гарнир и т. д.), и дневная норма выполнена.
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Куриные яйца
Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Листовые овощи
Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)
5. Натуральный йогурт
Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Ранее диетолог Елена Кален познакомила с принципами интуитивного питания и пояснила, почему оно способствует похудению.