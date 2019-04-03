В дороге и дома: топ-8 полноценных обедов для любого режима питания

Эксперт рассказала, как питаться за пределами дома, чтобы не навредить фигуре
Диетолог Ольга Усенко уверяет, что придерживаться принципов правильного питания можно как дома, так и за его приделами, учитывая смену режима приема пищи и условия жизни. Она предлагает восемь вариантов сбалансированных обедов, которые выручат в любой ситуации. Списком эксперт поделилась на странице в Instagram.
Специалист отметила, что при условии отсутствия контроля, можно легко переесть или недоесть по БЖУ (баланс белков, жиров и углеводов), а ведь и тот и другой вариант пойдет явно не на пользу. Поэтому диетолог предложила сочетания блюд, которые можно заказать в любом заведении, если вы оказались за пределами дома.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Если обстоятельства складываются так, что в зоне досягаемости никаких заведений с хорошей кухней не оказалось, тогда можно воспользоваться следующими сочетаниями блюд, которые легко можно приобрести в ближайшем супермаркете и кулинарии:
На десерт можно позволить себе съесть какой-нибудь фрукт. "Ошибка многих заключается в том, что они заказывают салат с сыром или с немного рыбы/мяса и думают, что наедятся, но нет, этого обычно мало и не сытно", - пояснила диетолог.
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