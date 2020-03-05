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Дневной рацион во время Великого поста от Юлии Панковой

Lite » Еда 05.03.2020 - 13:59
Дневной рацион во время Великого поста от Юлии Панковой
Юлия Панкова (фото: Новый канал)

Ведущая программы "Ревизор" Юлия Панкова поделилась рецептами блюд для Великого поста

В понедельник начался Великий пост. Для христиан это период, который напоминает о том, что Иисус Христос боролся с искушениями и обходился без пищи 40 дней. Верующие в это время работают над своим внутренним миром, думают о покаянии и придерживаются пищевых ограничений. Отказываются от продуктов животного происхождения – мяса, молочных продуктов и яиц.

Важно, чтобы постное меню на каждый день было вкусным и содержало все необходимые питательные вещества для организма. Ведущая программы «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова делится своими рецептами блюд, которые готовит во время поста.

Дневной рацион во время Великого поста от Юлии Панковой

– Завтрак – самый важный прием пищи, – говорит Юля. – Поэтому он обязательно должен быть сытным. Рекомендую приготовить яблочный крамбл.

Ингредиенты:

  • 4 шт. – яблок
  • 4 ст. л. – любой сухофруктов
  • 3 ст. л. – масла (я беру кокосовое)
  • 2 ст. ложки – меда
  • 2 ст. л. – любых орехов
  • 2 ч. л. – лимонного сока
  • 5 ст. л. – овсяных хлопьев

Приготовление:

1. Очистите яблоки от кожуры и семян, натрите на крупной терке или порежьте кубиками и сразу сбрызните лимонным соком.

2. Выбранный вами сухофрукт (в моем случае это чернослив) хорошо промойте, порежьте, смешайте с яблоками и выложите в жаропрочную форму.

3. Овсяные хлопья смешайте с маслом (у меня было кокосовое, но можно использовать и оливковое).

4. Выложите овсянку на яблоки и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут, пока не появится золотистая корочка. Яблочный крамбл готов.

Дневной рацион во время Великого поста от Юлии Панковой

– На обед можно приготовить постный суп из красной чечевицы, – говорит ведущая.

Ингредиенты:

  • ½ ст. л. – томатной пасты
  • 300 г – моркови
  • 300 г – картофеля
  • 200 г – лука
  • 4 ст. л. – растительного масла
  • соль по вкусу
  • ½ ч. л. – сладкого красного молотого перца
  • 2 щепотки – кукурмы
  • 1 стакан – красной чечевицы

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите морковь и картофель. Картофель нарежьте кубиками или небольшими кусочками, морковь – кружочками. Сложите в кастрюльку.

2. Промойте чечевицу и добавьте в кастрюлю. Залейте водой (примерно 1,5 л), добавьте томатную пасту и варите с закрытой крышкой 1-1,15 ч. Во время варки периодически помешивайте суп, при необходимости добавьте воды. До конца варки посолите по вкусу, добавьте сладкий красный перец и куркуму.

3. Лук порежьте небольшими кубиками и поджарьте на растительном масле, периодически помешивая, до готовности. Затем добавьте лук в кастрюлю с супом и варите еще 20 мин.

4. С помощью блендера измельчите содержимое супа до однородности. Снова поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите две минуты.

5. Готовый суп разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

– Мой любимый рецепт закуски из нута рекомендую приготовить на ужин, – говорит Юля. – Она полезна и питательна.

Ингредиенты:

  • 1 стакан – нута;
  • 40 г – семян кунжута
  • 3 зубчика – чеснока
  • сок половины лимона
  • 3 ст. л. – оливкового масла
  • соль и сладкая паприка по вкусу

Способ приготовления:

1. Нут промойте и замочите в воде на 12 часов. Воду слейте, налейте новую и варите на медленном огне под крышкой 2 часа. Полученный нутовый отвар не выливайте!

2. На сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистого цвета.

3.Остывший кунжут измельчите в кофемолке.

4. Взбейте блендером нут, кунжутную пасту, чеснок и специи. Добавьте сок лимона и оливковое масло, посолите в процессе взбивания. Добавьте нутовой отвар.

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