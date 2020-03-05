Дневной рацион во время Великого поста от Юлии Панковой

Юлия Панкова (фото: Новый канал)

Ведущая программы "Ревизор" Юлия Панкова поделилась рецептами блюд для Великого поста

В понедельник начался Великий пост. Для христиан это период, который напоминает о том, что Иисус Христос боролся с искушениями и обходился без пищи 40 дней. Верующие в это время работают над своим внутренним миром, думают о покаянии и придерживаются пищевых ограничений. Отказываются от продуктов животного происхождения – мяса, молочных продуктов и яиц.

Важно, чтобы постное меню на каждый день было вкусным и содержало все необходимые питательные вещества для организма. Ведущая программы «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова делится своими рецептами блюд, которые готовит во время поста.

– Завтрак – самый важный прием пищи, – говорит Юля. – Поэтому он обязательно должен быть сытным. Рекомендую приготовить яблочный крамбл.

Ингредиенты:

4 шт. – яблок

4 ст. л. – любой сухофруктов

3 ст. л. – масла (я беру кокосовое)

2 ст. ложки – меда

2 ст. л. – любых орехов

2 ч. л. – лимонного сока

5 ст. л. – овсяных хлопьев

Приготовление:

1. Очистите яблоки от кожуры и семян, натрите на крупной терке или порежьте кубиками и сразу сбрызните лимонным соком.

2. Выбранный вами сухофрукт (в моем случае это чернослив) хорошо промойте, порежьте, смешайте с яблоками и выложите в жаропрочную форму.

3. Овсяные хлопья смешайте с маслом (у меня было кокосовое, но можно использовать и оливковое).

4. Выложите овсянку на яблоки и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 15-20 минут, пока не появится золотистая корочка. Яблочный крамбл готов.

– На обед можно приготовить постный суп из красной чечевицы, – говорит ведущая.

Ингредиенты:

½ ст. л. – томатной пасты

300 г – моркови

300 г – картофеля

200 г – лука

4 ст. л. – растительного масла

соль по вкусу

½ ч. л. – сладкого красного молотого перца

2 щепотки – кукурмы

1 стакан – красной чечевицы

Способ приготовления:

1. Помойте и очистите морковь и картофель. Картофель нарежьте кубиками или небольшими кусочками, морковь – кружочками. Сложите в кастрюльку.

2. Промойте чечевицу и добавьте в кастрюлю. Залейте водой (примерно 1,5 л), добавьте томатную пасту и варите с закрытой крышкой 1-1,15 ч. Во время варки периодически помешивайте суп, при необходимости добавьте воды. До конца варки посолите по вкусу, добавьте сладкий красный перец и куркуму.

3. Лук порежьте небольшими кубиками и поджарьте на растительном масле, периодически помешивая, до готовности. Затем добавьте лук в кастрюлю с супом и варите еще 20 мин.

4. С помощью блендера измельчите содержимое супа до однородности. Снова поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите две минуты.

5. Готовый суп разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

– Мой любимый рецепт закуски из нута рекомендую приготовить на ужин, – говорит Юля. – Она полезна и питательна.

Ингредиенты:

1 стакан – нута;

40 г – семян кунжута

3 зубчика – чеснока

сок половины лимона

3 ст. л. – оливкового масла

соль и сладкая паприка по вкусу

Способ приготовления:

1. Нут промойте и замочите в воде на 12 часов. Воду слейте, налейте новую и варите на медленном огне под крышкой 2 часа. Полученный нутовый отвар не выливайте!

2. На сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистого цвета.

3.Остывший кунжут измельчите в кофемолке.

4. Взбейте блендером нут, кунжутную пасту, чеснок и специи. Добавьте сок лимона и оливковое масло, посолите в процессе взбивания. Добавьте нутовой отвар.