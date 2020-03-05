Денний раціон під час Великого посту від Юлії Панкової

Юлія Панкова (фото: Новий канал)

Ведуча програми "Ревізор" Юлія Панкова поділилася рецептами страв для Великого посту

У понеділок розпочався Великий піст. Для християн це період, який нагадує про те, що Ісус Христос боровся зі спокусами та обходився без їжі 40 днів. Віряни в цей час працюють над своїм внутрішнім світом, думають про покаяння та дотримуються харчових обмежень. Відмовляються від продуктів тваринного походження – м’яса, молочних продуктів та яєць.

Важливо, щоб пісне меню на кожен день було смачним та містило всі необхідні поживні речовини для організму. Ведуча програми «Ревізор» на Новому каналі Юлія Панкова ділиться своїми рецептами страв, які готує під час посту.

– Сніданок – найважливіший прийом їжі, – каже Юля. – Тому він обов’язково має бути ситним. Рекомендую приготувати яблучний крамбл.

Інгредієнти:

4 шт. – яблук

4 ст. л. – будь-який сухофруктів

3 ст. л. – олії (я беру кокосову)

2 ст. ложки – меду

2 ст. л. – будь-яких горіхів

2 ч. л. – лимонного соку

5 ст. л. – вівсяних пластівців

Приготування:

1. Очистіть яблука від шкірки й насіння, натріть на крупній тертці або поріжте кубиками і відразу збризніть лимонним соком.

2. Обраний вами сухофрукт (у моєму випадку це чорнослив) добре промийте, поріжте, змішайте з яблуками та викладіть у жароміцну форму.

3. Вівсяні пластівці змішайте з олією (у мене було кокосова, але можна використовувати і оливкову).

4. Викладіть вівсянку на яблука і поставте в розігріту до 180° С духовку на 15-20 хвилин, поки не з’явиться золотава скоринка. Яблучний крамбл готовий.

– На обід можна приготувати пісний суп із червоної сочевиці, – каже ведуча.

Інгредієнти:

½ ст. л. – томатної пасти

300 г – моркви

300 г – картоплі

200 г – цибулі

4 ст. л. – рослинної олії

сіль за смаком

½ ч. л. – солодкого червоного меленого перцю

2 дрібки – кукурми

1 склянка – червоної сочевиці

Спосіб приготування:

1. Помийте і почистіть моркву і картоплю. Картоплю наріжте кубиками або невеликими шматочками, моркву – кружальцями. Складіть у каструльку.

2. Промийте сочевицю і додайте в каструлю. Залийте водою (приблизно 1,5 л), додайте томатну пасту і варіть із закритою кришкою 1–1,15 ч. Під час варіння періодично помішуйте суп, при необхідності додайте води. До кінця варіння посоліть за смаком, додайте солодкий червоний перець і куркуму.

3. Цибулю поріжте невеликими кубиками і підсмажте на рослинній олії, періодично помішуючи, до готовності. Потім додайте цибулю в каструлю із супом і варіть ще 20 хв.

4. За допомогою блендера подрібніть вміст супу до однорідності. Знову поставте на вогонь, доведіть до кипіння і проваріть дві хвилини.

5. Готовий суп розлийте по тарілках, посипте зеленню і подавайте до столу.

– Мій улюблений рецепт закуски з нуту рекомендую приготувати на вечерю, – каже Юля. – Вона корисна та поживна.

Інгредієнти:

1 склянка – нуту;

40 г – насіння кунжуту

3 зубчики – часнику

сік з половини лимону

3 ст. л. – оливкової олії

сіль та солодка паприка за смаком

Спосіб приготування:

1. Нут промийте та замочіть у воді на 12 годин. Воду злийте, налийте нову й варіть на повільному вогні під кришкою 2 години. Отриманий нутовий відвар не виливайте!

2. На сухій сковороді обсмажте кунжут до золотистого кольору.

3.Остиглий кунжут подрібніть у кавомолці.

4. Збийте блендером нут, кунжутну пасту, часник та спеції. Додайте сік лимону і оливкову олію, посоліть у процесі збивання. Додайте нутовий відвар.

3.Остиглий кунжут подрібніть в кавомолці.

4. Збийте блендером нут, кунжутную пасту, часник і спеції. Додайте сік лимона і оливкове масло, посоліть в процесі збивання. Додайте нутовой відвар.