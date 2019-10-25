Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що не варто виключати їх з раціону

Дієтолог Альбіна Комісарова вирішила "реабілітувати" деякі продукти харчування, які чомусь вважаються надзвичайно шкідливими при схудненні. Списком "шкідників" і докладним поясненням вона поділилася на своїй сторінці в instagram. До речі, раніше експерт розсекретила правду про модні суперфуди.

Експерт зазначила, що поділ продуктів на "корисні" і "шкідливі" - вже неправильний шлях. Ми, звичайно, знаємо, що трансжири - це погано, а омега-3 це добре, але ключовий момент завжди в помірності.

На думку Коміссарової, всі ці продукти зовсім не потрібно виключати, якщо ви хочете снизити вагу.

Хліб

Він містить довгі вуглеводи, клітковину, вітаміни групи В, велику кількість клітковини, а значить, відмінно насичує. Відмовлятися від хліба, якщо ви його любите, не потрібно. Рекомендована порція - 1 шматок на добу (30 грам)

Вибирайте хліб з додаванням цільнозернового (шпалерного) борошна. А ось вибирати бездріжджовий хліб сенсу немає. І боятися дріжджів теж.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Банан/виноград

Незрозуміло чому бідні фрукти потрапили в чорний список. Високий ГІ? Для здорової людини значення не має, а за останніми науковими даними, можливо, навіть для хворих на ЦД. На здоров'я!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Картопля

Ідеально - запечена або відварена в мундирі, щоб зберегти достатню кількість клітковини.

При цьому не існує ніяких тимчасових рамок для їжі, запам'ятайте!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Макарони

Хтось ще їх уникає? Зараз майже всі виготовляються з твердих сортів пшениці, а також маса макаронів з додаванням цільнозернового борошна. Не бійтеся макаронів, а жирних вершкових соусів до них. Вибирайте томатний або зовсім без нього.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Аліна Дяченко розповіла,чи варто включати сіль в раціон тим, що худнуть.