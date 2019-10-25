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Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні

Lite » Їжа 25.10.2019 - 08:36
Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що не варто виключати їх з раціону

Дієтолог Альбіна Комісарова вирішила "реабілітувати" деякі продукти харчування, які чомусь вважаються надзвичайно шкідливими при схудненні. Списком "шкідників" і докладним поясненням вона поділилася на своїй сторінці в instagram. До речі, раніше експерт розсекретила правду про модні суперфуди.

Експерт зазначила, що поділ продуктів на "корисні" і "шкідливі" - вже неправильний шлях. Ми, звичайно, знаємо, що трансжири - це погано, а омега-3 це добре, але ключовий момент завжди в помірності.

На думку Коміссарової, всі ці продукти зовсім не потрібно виключати, якщо ви хочете снизити вагу.

Хліб

Він містить довгі вуглеводи, клітковину, вітаміни групи В, велику кількість клітковини, а значить, відмінно насичує. Відмовлятися від хліба, якщо ви його любите, не потрібно. Рекомендована порція - 1 шматок на добу (30 грам)

Вибирайте хліб з додаванням цільнозернового (шпалерного) борошна. А ось вибирати бездріжджовий хліб сенсу немає. І боятися дріжджів теж.

Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Банан/виноград

Незрозуміло чому бідні фрукти потрапили в чорний список. Високий ГІ? Для здорової людини значення не має, а за останніми науковими даними, можливо, навіть для хворих на ЦД. На здоров'я!

Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Картопля

Ідеально - запечена або відварена в мундирі, щоб зберегти достатню кількість клітковини.

При цьому не існує ніяких тимчасових рамок для їжі, запам'ятайте!

Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Макарони

Хтось ще їх уникає? Зараз майже всі виготовляються з твердих сортів пшениці, а також маса макаронів з додаванням цільнозернового борошна. Не бійтеся макаронів, а жирних вершкових соусів до них. Вибирайте томатний або зовсім без нього.

Дієтолог розвіяла міфи про продукти, які вважаються шкідливими при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Аліна Дяченко розповіла,чи варто включати сіль в раціон тим, що худнуть.

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