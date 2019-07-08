Диетолог рассказала правду о картофеле в меню худеющих: есть или не есть

Пожалуй, одним из самых спорных продуктов в меню худеющий является картошка. Этот продукт бояться, его исключают из рациона, а о его вреде для фигуры буквально ходят мифы. О том, вреден или полезен привычный для нас корнеплод и стоит ли его включать в меню, на своей странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Толстикова.

Эксперт решила перечислить полезные свойства картофеля, которые влияют непосредственно на здоровье.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крахмалистые овощи - картофель, батат и другие корнеплоды очень положительно влияют на лептинорезистентных (людей со сбоем в работе "гормона сытости" лептина, приводящей к ожирению).

Картофель в своем составе имеет клетчатку и всего лишь 88 ккал/100 грамм. Давайте посчитаем, сколько калорий имеет полезный авокадо? Правильно - 160!

Калия в картофеле больше, чем в банане.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Картофель имеет резистентный крахмал, полезный для нашей микрофлоры.

Батат содержит огромное количество каротиноидов (важных антиоксидантов).

Картофель - это 17 мг витамина С, 85% воды, витамин В6, магний, холин и фосфор.

Вы можете верить во что угодно, но: от картофеля не набирают вес и не худеют, он не вредный и не полезный. Это нутритивный продукт вашей пищевой корзины, ведь все вышеперечисленные показатели зависят от дозы и набора продуктов за день, а не от картофеля.

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