Дієтолог розповіла правду про картоплю в меню тих, хто худне: їсти чи не їсти

Мабуть, одним з найбільш спірних продуктів в меню тих, хто худне є картопля. Цей продукт боятися, його виключають з раціону, а про його шкоду для фігури буквально ходять міфи. Про те, корисний чи ні цей звичний для нас коренеплід і чи варто включати його в меню, на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Катерина Толстікова.

Експерт вирішила перерахувати корисні властивості картоплі, які впливають безпосередньо на здоров'я.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крохмалисті овочі - картопля, батат та інші коренеплоди дуже позитивно впливають на лептинорезистентних (людей зі збоєм в роботі "гормону ситості" лептину, що призводить до ожиріння).

Картопля в своєму складі має клітковину і лише 88 ккал/100 грам. Давайте порахуємо, скільки калорій має корисний авокадо? Правильно - 160!

Калію в картоплі більше, ніж в банані.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Картопля має резистентний крохмаль, корисний для нашої мікрофлори.

Батат містить величезну кількість каротиноїдів (важливих антиоксидантів).

Картопля - це 17 мг вітаміну С, 85% води, вітамін В6, магній, холін і фосфор.

Ви можете вірити у що завгодно, але: від картоплі не набирають вагу і не худнуть, вона не шкідлива і не корисна. Це нутритивний продукт вашого харчового кошика, адже всі перераховані вище показники залежать від дози і набору продуктів за день, а не від картоплі.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про користь бобових для організму і навчила готувати смачні та корисні страви з цих продуктів.

Раніше професійний дієтолог Світлана Фус перерахувала несподівані причини набору зайвої ваги.

До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина розвіяла міфи, які розповсюджують фітнес-блогери.