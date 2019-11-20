Диетолог раскрыла всю правду об углеводах и поделилась ценным лайфаком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как превратить углеводы из врагов в союзники

Вокруг углеводов ходит немало различных теорий. Худеющие буквально впадают в ужас от одного упоминания о простых углеодах и тщательно подсчитывают их в каждой порции. Но так ли страшны и вредны углеводы для фигуры и как их сделать не врагами, а союзниками рассказала диетолог Ева Шишова, которая ранее развенчала мифы о воде. Теперь на страницев Instagram она решила развеять популярные заблуждения о "вредных для фигуры" углеводах.

Сложные и медленные углеводы - это не одно и тоже. Сейчас везде к словам "сложный углевод" в скобках пишут "медленный" - но это разные вещи.

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Уровень "сложности" углевода определяется исходя из строения его молекулы, а их существует 4 вида:

Моносахариды

Дисахариды

Олигосахариды

Полисахариды (они же крахмалы)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Первые два - это простые углеводы. Они состоят из 1 или 2 моносахаридных остатков. Вторые два – сложные углеводы. Олиго - от 3 до 9 моносахаридных остатков, поли - от 10 до неск.тысяч.

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Теперь скорость углевода. Она определяется гликемическим индексом (ГИ), тоесть тем, как высоко поднимается уровень сахара в крови после его употребления.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сделать простой углевод сложным нельзя, а вот быстрый медленным - можно. Достаточно лишь снизить общий ГИ блюда. Для этого нужно добавить к нему больше клетчатки и белка, которые тормозят усвоение и понижают сахар в крови. Пример: картофель - это крахмал и он является быстрым углеводом, но мы можем сделать его медленным, если будет употреблять его в запеченном виде вместе с овощами и белком!

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