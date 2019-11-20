ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи і поділилася цінним лайфаком

Lite » Їжа 20.11.2019 - 13:58
Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи і поділилася цінним лайфаком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як перетворити вуглеводи з ворогів в союзники

Навколо вуглеводів ходить чимало різних теорій. Ті, хто худне буквально впадають в жах від однієї згадки про прості вуглеводи і ретельно підраховують їх в кожній порції. Але так чи страшні вуглеводи для фігури і як їх зробити не ворогами, а союзниками розповіла дієтолог Єва Шишова, яка раніше розвіяла міфи про воду. Тепер на страницев Instagram вона вирішила розвіяти популярні міфи про "шкідливі для фігури" вуглеводах.

Складні і повільні вуглеводи - це не одне і теж. Зараз скрізь до слів "складний вуглевод" в дужках пишуть "повільний" - але це різні речі.

Рівень "складності" вуглеводу визначається виходячи з будови його молекули, а їх існує 4 види:

  • Моносахариди
  • Дисахариди
  • Олігосахариди
  • Полісахариди (вони ж крохмалі)

Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи і поділилася цінним лайфаком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перші два - це прості вуглеводи. Вони складаються з 1 або 2 моносахаридних залишків. Другі два – складні вуглеводи. Оліго - від 3 до 9 моносахаридних залишків, полі - від 10 до декількох тис.

Тепер швидкість вуглеводу. Вона визначається глікемічним індексом (ГІ), тобто тим, як високо піднімається рівень цукру в крові після його вживання.

Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи і поділилася цінним лайфаком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зробити простий вуглевод складним не можна, а ось швидкий повільним - можна. Достатньо лише понизити загальний ГІ страви. Для цього потрібно додати до неї більше клітковини і білка, які гальмують засвоєння і знижують цукор в крові. Приклад: картопля - це крохмаль і він є швидким вуглеводом, але ми можемо зробити його повільним, якщо буде вживати його в запеченому вигляді разом з овочами і білком!

Нагадаємо, що нутриціолог Надія Пахирко розвіяла міфи про жироспалювачі.

Причини харчових зривів і як з ними боротися: поради від дієтолога тим, що худнуть З чого почати схуднення: міфи і правда від нутриціолога
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся