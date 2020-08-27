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Диета долгожителей: диетолог поделилась основными секретами

Четверг 27 августа 2020 08:37
Диета долгожителей: диетолог поделилась основными секретами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Диетолог раскрыла секреты питания долгожителей

Прожить долго в здравии, ясном уме и памяти, максимально отстрочить старение – это мечта каждого. И пусть чудодейственный эликсир вечной жизни пока не создан, но уже ясно, что секрет долголетия кроется в первую очередь в образе жизни и рационе питания. Диетолог Лора Филиппова познакомила с главными принципами диеты долгожителей и рассказала, на какие продукты стоит налегать тем, кто желает отметить 100- летие.

Микробиом кишечника играет важную роль в качестве нашей жизни - будем ли мы жить "долго и счастливо" или же будем страдать от хронических заболеваний и ухудшения работы мозга с возрастом.

Именно поэтому крайне важно поддерживать "омолаживающую" микрофлору и не допускать перекоса в развитии вредных микроорганизмов.

Диета долгожителей: диетолог поделилась основными секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основные принципы "диеты долгожителей":

  • с возрастом нужно снижать калорийность рациона, но с сохранением пищевой ценности
  • свести к минимуму красное мясо в рационе (в идеале - не более 300 г на 7-14 дней)
  • чаще выбирать продукты с низким ГИ
  • важен магний и его достаточное поступление! Гречка, чечевица, орехи и дополнительно (после консультации с врачом) в виде добавки.

Диета долгожителей: диетолог поделилась основными секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • ваши продукты - синие ягоды, зеленые листовые овощи, зелень.
  • используйте куркуму в блюдах
  • растительные масла полезнее сливочного. Не подсолнечное, а оливковое, льняное и т.д.
  • больше пищевых волокон! Цельные крупы, бобовые, зелень, овощи, несладкие фрукты.

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова назвала топ-10 способов урезать калорийность меню.

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Новости Украины диетологправильное питание
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