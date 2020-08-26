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Уберите это немедленно: топ-9 продуктов, которые стоит исключить при похудении

Среда 26 августа 2020 11:47
Уберите это немедленно: топ-9 продуктов, которые стоит исключить при похудении
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Специалист перечислила группы продуктов, о которых стоит забыть на правильном питании

Переход к здоровой пище и новому правильному режиму питания во время похудения – процесс непростой и не быстрый, а постепенный. Важно знать, от каких групп продуктов следует безжалостно отказаться и исключить их из рациона вовсе. Диетолог Ольга Усенко перечислила топ-9 блюд, о которых стоит забыть.

Если на правильное питание и похудение переходить постепенно, то это будет в разы лучше и легче. Сознание человека не может перестроиться за день, но постепенно шаг за шагом перестраивать свой рацион и свой подход к еде поможет. Топ-9 продуктов, от которых стоит отказаться:

1.Соусы - любые салаты мы заказываем без соуса
2. "Поливалки" на всех блюдах - это могут быть бальзамики и сиропы, это могут быть джемы, которых не много, но они есть
3. Изделия из белой муки в любых вариантах: блины, булки, хлеб, белые тосты
4. Некоторые крупы: манная, кукурузная, овсянка быстрого приготовления, белый рис шлифованный
5.Сливки и сметана
6. Майонез
7. Мороженое, торты, шоколад менее 80% какао, конфеты, пироженки
8.Сладкие напитки, сладкие кофейные напитки, соки (только иногда фреш)
9.Колбасы, сосиски, консервы в масле

Уберите это немедленно: топ-9 продуктов, которые стоит исключить при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правильное питание это немного глубже, чем исключение всего, что очевидно не подходит.

  • К правильному питанию не относится вся кисломолочная продукция, которая стоит на полках, с наполнителями и сахаром в составе. Только натуральные варианты без добавок.
  • К правильному питанию не относится поглощение фруктов килограммами
  • К правильному питанию не относится поглощение сухофруктов безгранично

Уберите это немедленно: топ-9 продуктов, которые стоит исключить при похудении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • К правильному питанию не относятся (в большинстве) фитнес-батончики, протеиновые батончики и всякие такие штучки, состав которых не подходит под пп. Если постараться и найти без сахара и тд, это другой разговор
  • К правильному питанию не относятся орехи постоянно и неограниченно.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безула рассказала всю правду о модных суперфудах.

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