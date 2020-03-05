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Тримай баланс: топ-7 важливих правил пісного меню від дієтолога

Lite » Їжа 05.03.2020 - 13:35
Тримай баланс: топ-7 важливих правил пісного меню від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як слід харчуватися під час посту, а також вегетаріанцям

Люди, які дотримуються посту, тим більше в понеділок, 2 березня розпочався Великий піст, або вирішили стати вегетаріанцями повинні знати основні правила грамотно складеного раціону, які допоможуть харчуватися збалансовано і не відчувати нестачу вітамінів і мікроелементів. Як скласти правильне пісне меню розповіла в Instagram нутриціолог Наталія Кошкіна.

За словами експерта, американська Асоціація дієтологів ще в 2009 році прийшла до висновку, що:

1.Грамотно складене вегетаріанське харчування підходить людям на всіх вікових етапах, включаючи вагітність, годування груддю, дитинство, дитинство, юність, а також спортсменам.

Тримай баланс: топ-7 важливих правил пісного меню від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Таке харчування допомагає вживання насичених жирів та холестерину і вживання харчових волокон, магнію і калію, вітамінів С і Е, фолата, каротиноїдів, флавоноїдів та інших фітохімічних речовин.

3.Вегетаріанці і навіть вегани, у тому числі спортсмени, отримують норму та перевершують потреби в білку... якщо вони ретельно планують своє харчування.

Топ-7 основних правил, які потрібно дотримуватися, якщо ви постите/тяжієте до вегетаріанства.

  • Як і в звичайний час, як раціон повинен складатися з цільних, мінімально оброблених продуктів. В основному це овочі, фрукти, бобові, цільні злаки, насіння і горіхи.

Тримай баланс: топ-7 важливих правил пісного меню від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Особливу увагу зверніть на білок,В12, Д, кальцій, йод, Омега-3. Це найпоширеніші дефіцити вегетаріанців.
  • На овочі/фрукти повинно припадати приблизно половина всієї їжі.
  • Робіть упор на продукти з максимальним вмістом рослинного білка: брокколі, шпинат, спаржу, водорості, насіння конопель і гарбуза, сочевицю, тофу, горох, кіноа.

Тримай баланс: топ-7 важливих правил пісного меню від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Злаки – не більше чверті калорійності раціону. Постяться схильні зловживати ними.
  • Задумайтеся про прийом добавок, у тому числі В12, Омега-3 (з водоростей), рослинного протеїну, вітаміну Д, кальцію, йоду, заліза, селену.
  • Щодня їжте продукти, що містять корисні жири: горіхи, горіхові пасти, насіння, авокадо.
  • Якщо не дотримуватися цих правил, це може призвести до втрати м'язової маси, низької працездатності, дефіциту поживних речовин різного ступеня тяжкості.

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