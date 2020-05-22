Чудо-продукты или обман: диетолог раскрыла правду о розовой соли и коричневом сахаре

Как ни посмотришь рецепт полезных блюд, так сразу соль должна быть не обычная, а розовая, гималайская, а сахар только коричневый или кокосовый. Есть ли в этом смысл? На этот вопрос ответила диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее назвала полезные заменители вредной "запрещенки", рассказала в Instagram, стоит ли тратиться на дорогие аналоги привычных продуктов или это всего лишь маркетинговый ход.

ВОЗ рекомендует не более 2000 мг натрия или 5 г соли в сутки. Это около 1 чайной ложки. Не забывайте, что соль есть не только в солонке, но и в готовых продуктах(сыр, хлеб, консервы и тд).

В повседневной жизни рекомендовано отдавать предпочтение йодированной соли(нет, она не выветривается и ее можно нагревать, ведь ранее использовался йодид калия, а сегодня более устойчивое соединение - йодат).Нет никаких преимуществ морской соли, если она не йодированная.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что касается модной "розовой" соли, то такой цвет ей придают примеси. Особая "чистота" и "польза" этой соли не подтверждена никакими исследованиями, да они и вряд ли будут, ведь те минимальные полезные вещества (а соль надо ограничивать) никак не скажутся на вашем здоровье.

Если вы переживаете, почему вас тянет на "солененькое", это не является проблемой с почками, сердцем и тд(часто слышу этот миф).Это сила привычки, образ жизни, физическая нагрузка, жара и другие причины. Можно захотеть отказаться от соли - было бы желание!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что касается сахара, добавленный сахар допускается до 5-10% от суточного рациона. Коричневый или тростниковый сахар не подвергается отбеливанию, но также на 99% состоит из сахарозы. Остальной 1% - полезные примеси, которые, как вы понимаете, также как и в розовой соли, в минимальном количестве никакого влияния на организм не окажут.

Есть еще один вид - кокосовый сахар. Опять, количество полезных примесей - ничтожное. Многие любят говорить о низком ГИ, ок, у обычного сахара 60, у кокосового 54, разница минимальна и принципиального значения не имеет. Кокосовый сахар чуть менее сладкий, но поэтому вы можете положить его больше, чем нужно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вывод: маркетологи не обманывают, на бумаге отличия и польза действительно есть. Но в масштабе жизни и целого организма - отличий практически нет. Покупайте розовую соль и кокосовый сахар, если хочется, но не возлагайте на них особых надежд.

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