Сладкое удовольствие: диетолог развеяла мифы о шоколаде и научила его выбирать

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт развеяла топ-3 заблуждения о шоколаде

Шоколад – одно из излюбленных лакомств сладкоежек. О нем ходит множество мифов , причем, как о пользе, так и о вреде. Диетолог Наталья Макиенко, которая ранее раскрыла азы правильной сочетаемости продуктов, в Instagram развеяла топ-3 основных мифа о шоколаде и научила правильно выбирать этот сладкий десерт.

Эксперт сосредоточилась на самых распространенных заблуждениях о предмете вожделения сладкоежек.

Миф 1. Полезный шоколад - 80% и выше.

Правда: чем выше % какао, тем более "кислый" и горький продукт. Шоколад с содержанием какао в составе от 80% до 100% вызывает изжогу, тахикардию, провоцирует и усиливает симптомы рефлюкса и синдрома раздраженного кишечника, ухудшает состояние печени.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать? Если беспокоит изжога, дискомфорт в ЖКТ, рефлюкс, артериальная гипертензия, синдром раздражеенного кишечника, сыпь на коже - выбирайте шоколад до 70%.

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Миф 2. Лучше покупать шоколад с отметкой веган, био, органические.

Правда: органической бывает мука, сахар, крахмал, сухое молоко. В веганские продукте часто добавляют белый сахар или глюкозно-фруктозный сироп. Отметка на упаковке или наличие сертификата - не гарант качества.

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Что делать? Читайте состав. Смотрите, что в составе стоит на первом месте - это и будет основной ингредиент продукта.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Миф 3. Если на первом месте состава написано "какао" - это хороший состав.

Правда: какао-масса, какао-тертое, какао-порошок - вторничные продукты переработки какао-бобов и производитель закупает их уже в переработанном виде. Когда они изготовлены? Что в составе какао массы? Там бывают и эквиваленты какао масла (неполезные и дешевые заменители).

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Что делать?

выбирайте шоколад из какао бобов, на первом месте в составе.

смотрите дату изготовления. Шоколад хранится год. Но польза из какао бобов будет снижаться при длительном хранении. Чем свежее - тем лучше.

выбирайте шоколад из какао-бобов, без белого сахара и сухого молока. Насыщение и удовольствие будет от 20-30 г в день.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Такой шоколад не вредит коже, нормализует и поддерживает уровень железа, является антиоксидантом. Полезный состав: какао бобы, органический кокосовый сахар (допустимо тростниковый, но органический), какао-масло.

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Автор: Аня Бойчук