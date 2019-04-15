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Как быстро похудеть без диет: простые правила

Lite » Еда 15.04.2019 - 14:07
Как быстро похудеть без диет: простые правила
Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог назвала основные принципы интуитивного питания

Лето не за горами, и вопрос приведения фигуры в порядок волнует многих женщин. При этом вполне возможно похудеть за короткий срок и не истязая себя жесткими диетами. В этом вам помогут два основных правила, которыми профессиональный диетолог Елена Кален поделилась на своей странице в Instagram.

Итак, основными принципами интуитивного питания, которое поможет сбросить лишние килограммы, являются:

1. Задавать себе вопросы.

Перед тем как съесть пищу, задайте себе вопрос: Голодна ли я?

Если ответ ДА, то задайте следующий вопрос: Чем эта пища будет полезна моему телу?

Как быстро похудеть без диет: простые правила

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

2. Ни в чем себе не отказывать.

Если вы найдете аргументы в пользу пищи на тарелке, то ешьте ее в достаточном для себя количестве. Если же аргументы будут неубедительные, то замените эту пищу на ту, которая будет полезна вашему телу.

Таким образом вы сможете есть все продукты без исключения, выбор этот будет естественным и желанным, а вес будет снижаться.

Как быстро похудеть без диет: простые правила
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

"Это первые шаги в обучении интуитивному питанию, которое гораздо эффективнее обычного диетологического подхода в теме снижения веса", - отметила эксперт.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня. Она уверяет, что правильный подход к составлению меню поможет похудеть и не набирать лишнего.

Напомним, что профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала, как избежать пищевых срывов при переходе на здоровый рацион.

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