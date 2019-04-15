Як швидко схуднути без дієт: прості правила

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог назвала основні принципи інтуїтивного харчування

Літо не за горами, і питання приведення фігури в порядок хвилює багатьох жінок. При цьому цілком можливо схуднути за короткий термін і не мучати себе жорсткими дієтами. У цьому вам допоможуть два основних правила, якими професійний дієтолог Олена Кален поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Отже, основними принципами інтуїтивного харчування, яке допоможе скинути зайві кілограми, є:

1. Задавати собі питання.

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Перед тим як з'їсти їжу, задайте собі питання: Чи голодна я?

Якщо відповідь ТАК, то вкажіть наступне питання: Чому ця їжа буде корисна моєму тілу?

Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

2. Ні в чому собі не відмовляти.

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Якщо ви знайдете аргументи на користь їжі на тарілці, то їжте її в достатній для себе кількості. Якщо ж аргументи будуть непереконливі, то замініть цю їжу на ту, яка буде корисна вашому тілу.

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Таким чином ви зможете їсти всі продукти без виключення, вибір цей буде природним і бажаним, а вага буде знижуватися.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

"Це перші кроки у навчанні інтуїтивному харчуванню, яке набагато ефективніше звичайного дієтологічного підходу в темі зниження ваги", - зазначила експерт.

Раніше дієтолог Олена Кален розповіла, коли і що краще їсти протягом дня. Вона запевняє, що правильний підхід до складання меню допоможе схуднути і не набирати зайвого.

Нагадаємо, що професійний дієтолог Світлана Фус розповіла, як уникнути харчових зривів при переході на здоровий раціон.