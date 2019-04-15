Як швидко схуднути без дієт: прості правила

Дієтолог назвала основні принципи інтуїтивного харчування
Літо не за горами, і питання приведення фігури в порядок хвилює багатьох жінок. При цьому цілком можливо схуднути за короткий термін і не мучати себе жорсткими дієтами. У цьому вам допоможуть два основних правила, якими професійний дієтолог Олена Кален поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Отже, основними принципами інтуїтивного харчування, яке допоможе скинути зайві кілограми, є:
1. Задавати собі питання.
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Перед тим як з'їсти їжу, задайте собі питання: Чи голодна я?
Якщо відповідь ТАК, то вкажіть наступне питання: Чому ця їжа буде корисна моєму тілу?
Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀
2. Ні в чому собі не відмовляти.
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Якщо ви знайдете аргументи на користь їжі на тарілці, то їжте її в достатній для себе кількості. Якщо ж аргументи будуть непереконливі, то замініть цю їжу на ту, яка буде корисна вашому тілу.
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Таким чином ви зможете їсти всі продукти без виключення, вибір цей буде природним і бажаним, а вага буде знижуватися.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
"Це перші кроки у навчанні інтуїтивному харчуванню, яке набагато ефективніше звичайного дієтологічного підходу в темі зниження ваги", - зазначила експерт.
Раніше дієтолог Олена Кален розповіла, коли і що краще їсти протягом дня. Вона запевняє, що правильний підхід до складання меню допоможе схуднути і не набирати зайвого.
Нагадаємо, що професійний дієтолог Світлана Фус розповіла, як уникнути харчових зривів при переході на здоровий раціон.