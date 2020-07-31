Бореться із зморшками і піднімає імунітет: дієтолог назвала корисну ягоду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому варто вживати чорницю

Сезн ягід в самому розпалі і варто взяти від їх вживання максимум користі. Дієтолог Світлана Фус пропонує звернути увагу на чорницю, на сторінці в Instagram вона розповіла, чому.

У плодах чорниці немає високої концентрації вітамінів, крім аскорбінової кислоти (в 100 г — 46,9% добової норми) і вітаміну К (філохінон) ( в 100 г — 16,1%). ⁣⁣⠀

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Незважаючи на поширену думку, у складі чорниці невисокий вміст каротиноїдів, у тому числі — лютеїну і його ізомеру зеаксантину (в 100 г — всього 1,3% добової норми). До речі, куди більше лютеїну в кабачках (на 100 г — 35,4% від добової потреби), патисонах (в 100 г патисонів — 25%), а також в огірках. ⁣⁣⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

⁣⁣Але ці смачні темно-сині ягоди володіють іншими корисними властивостями. Найбільш цінною складовою чорниці є потужні антиоксиданти поліфеноли (антоціани), які відповідають за насичений темний синій колір. Вони захищають колаген, зменшують запалення, "борються" зі зморшками і тьмяним кольором обличчя.

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Вживання чорниці знижує ризик розвитку захворювань нервової системи, серцево-судинних та онкології, а також має гіполіпідемічні, імуномодулюючі та гепатопротекторні властивості.⠀

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В склад пагонів цієї ягоди входить глікозид міртилін — речовину, що діє за принципом інсуліну, який зменшує вміст цукру в крові.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Завдяки дубильним речовинам, їх в'язким властивостям, чорницю використовують при гострому і хронічному розладі функцій травлення.

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Крім того, в ягодах є йод, залізо, марганець і кремній. Їх зміст не дуже високо, але при збалансованому і різноманітному складі раціону харчування, чорниця буде додавати свій внесок у загальне надходження цих елементів у наш організм. ⠀

Можна з'їдати 200-250 г чорниці. Але пам'ятайте, що все добре в міру, не забувайте про різноманітність у харчуванні. Буде не зайвим заморожувати ягоди, щоб запастися ними і взимку також мати цей цінний продукт у своєму раціоні. Це набагато смачніше і корисніше, ніж таблетки.

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