Апетитно і нескладно: рецепт ситного "пастушого пирога"
Фото: пастуший пиріг (instagram.com/kirilife_com)
Рецепт цього смачної і не складного точно сподобається любителям смачно поїсти
Ввечері після трудового дня хочеться не стояти біля плити, а приготувати щось ситне і смачне одночасно без зайвих витрат часу і сил. Для такого випадку ідеально підійде рецепт "пастушого пирога" від фуд-блогера Тетяни Кир'янової. Рецептом простої і соковитої страви вона поділилася на сторінці в Instagram.
Склад:
- картопля – 500 г
- фарш – 800 г
- заморожений зелений горошок – 200 г
- масло – 70 г
- майонез – 1-2 ст. л
- велика цибулина – 1шт.
- велика морква – 1 шт.
- часник – пару зубочки
- вустерський соус
- тертий пармезан для посипання
- подрібнена петрушка
- листочки чебрецю
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Очищену картоплю нарізати на невеликі кубики і відварити. Злити воду, додати масло, майонез і збити блендером.
- Обсмажити на сковороді до прозорості дрібно нарізану цибулю. Додати фарш, обсмажити. Додати горошок і моркву і обсмажити на невеликому вогні.
- Додати до м'яса і овочів вустерський соус, посолити, поперчити, видавити часник. Додати рубану петрушку і тимян.
- Розігріти духовку до 180°С. У форму для запікання викласти м'ясну масу з овочами. Зверху викласти пюре, розрівняти. Виделкою зробити невеликі «борозди».
- Поставити пиріг в духовку на 45 хв. За 10 хв до кінця приготування посипати сиром.
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