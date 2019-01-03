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Апетитно і нескладно: рецепт ситного "пастушого пирога"

Lite » Їжа 03.01.2019 - 20:15
Апетитно і нескладно: рецепт ситного "пастушого пирога"
Фото: пастуший пиріг (instagram.com/kirilife_com)

Рецепт цього смачної і не складного точно сподобається любителям смачно поїсти

Ввечері після трудового дня хочеться не стояти біля плити, а приготувати щось ситне і смачне одночасно без зайвих витрат часу і сил. Для такого випадку ідеально підійде рецепт "пастушого пирога" від фуд-блогера Тетяни Кир'янової. Рецептом простої і соковитої страви вона поділилася на сторінці в Instagram.

Склад:

  • картопля – 500 г
  • фарш – 800 г
  • заморожений зелений горошок – 200 г
  • масло – 70 г
  • майонез – 1-2 ст. л
  • велика цибулина – 1шт.
  • велика морква – 1 шт.
  • часник – пару зубочки
  • вустерський соус
  • тертий пармезан для посипання
  • подрібнена петрушка
  • листочки чебрецю
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очищену картоплю нарізати на невеликі кубики і відварити. Злити воду, додати масло, майонез і збити блендером.
  2. Обсмажити на сковороді до прозорості дрібно нарізану цибулю. Додати фарш, обсмажити. Додати горошок і моркву і обсмажити на невеликому вогні.
  3. Додати до м'яса і овочів вустерський соус, посолити, поперчити, видавити часник. Додати рубану петрушку і тимян.
  4. Розігріти духовку до 180°С. У форму для запікання викласти м'ясну масу з овочами. Зверху викласти пюре, розрівняти. Виделкою зробити невеликі «борозди».
  5. Поставити пиріг в духовку на 45 хв. За 10 хв до кінця приготування посипати сиром.

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