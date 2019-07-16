All inclusive на отдыхе: как не привезти лишние кило из отпуска

Эксперт подробно рассказала о меню тех, кто хочет сохранить стройные формы во время отдыха
Система аll inclusive, распространенная в отелях, очень удобна, ведь можно не беспокоиться об организации питания и иметь перед глазами огромный выбор блюд и напитков. Но главная ловушка для худеющих заключается в том, что желание попробовать все и сразу может закончиться плачевно для фигуры. Как правильно организовать свое питание на курорте, чтобы не привезти из отпуска лишние кило и не соблазниться на изыски рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.
Эксперт пояснила, как правильно распределить продукты в течение дня, а также дала подробные рекомендации по составлению меню.
Есть несколько основ, которых стоит придерживаться:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диетолог также поделилась детальным планом питания для каждого отельного приема пищи:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А если вы относитесь к гарнирам никак, то можно сделать еще проще - вместо гарнира днем, утром сделать себе тосты из темного хлеба и пару таких бутербродиков съесть. А на обед просто овощи и мясо/птица/рыба + фрукты. И на ужин тоже меню.
Отдельной графой можно говорить про алкоголь. Но это совсем другая история, если не упиваться им, то вы немного отечете, и он совсем не будет страшен с таким рационом.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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