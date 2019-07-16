All inclusive на отдыхе: как не привезти лишние кило из отпуска

Система аll inclusive, распространенная в отелях, очень удобна, ведь можно не беспокоиться об организации питания и иметь перед глазами огромный выбор блюд и напитков. Но главная ловушка для худеющих заключается в том, что желание попробовать все и сразу может закончиться плачевно для фигуры. Как правильно организовать свое питание на курорте, чтобы не привезти из отпуска лишние кило и не соблазниться на изыски рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Эксперт пояснила, как правильно распределить продукты в течение дня, а также дала подробные рекомендации по составлению меню.

Есть несколько основ, которых стоит придерживаться:

пьем много воды;

каждый прием пищи с овощами;

располагаем продукты в течение дня правильно;

едим 3 раза в день без перекусов;

гуляем, ходим, плаваем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог также поделилась детальным планом питания для каждого отельного приема пищи:

Утром не едим никаких гарниров. На завтрак предпочтительнее - яйца, овощи, фрукты, сыр и какие-то сладость, если очень хочется.

Обед может быть полноценным и к мясу/рыбе можно добавить гарнир, если в этом есть необходимость.

Закусываем все фруктами.

Ужин уже делаем без гарнира: мясо/птица/рыба и морепродукты с овощами и фруктом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А если вы относитесь к гарнирам никак, то можно сделать еще проще - вместо гарнира днем, утром сделать себе тосты из темного хлеба и пару таких бутербродиков съесть. А на обед просто овощи и мясо/птица/рыба + фрукты. И на ужин тоже меню.

Отдельной графой можно говорить про алкоголь. Но это совсем другая история, если не упиваться им, то вы немного отечете, и он совсем не будет страшен с таким рационом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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