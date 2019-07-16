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All inclusive на отдыхе: как не привезти лишние кило из отпуска


Эксперт подробно рассказала о меню тех, кто хочет сохранить стройные формы во время отдыха

Система аll inclusive, распространенная в отелях, очень удобна, ведь можно не беспокоиться об организации питания и иметь перед глазами огромный выбор блюд и напитков. Но главная ловушка для худеющих заключается в том, что желание попробовать все и сразу может закончиться плачевно для фигуры. Как правильно организовать свое питание на курорте, чтобы не привезти из отпуска лишние кило и не соблазниться на изыски рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Эксперт пояснила, как правильно распределить продукты в течение дня, а также дала подробные рекомендации по составлению меню.

Есть несколько основ, которых стоит придерживаться:

  • пьем много воды;
  • каждый прием пищи с овощами;
  • располагаем продукты в течение дня правильно;
  • едим 3 раза в день без перекусов;
  • гуляем, ходим, плаваем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог также  поделилась детальным планом питания для каждого отельного приема пищи:

  • Утром не едим никаких гарниров. На завтрак предпочтительнее - яйца, овощи, фрукты, сыр и какие-то сладость, если очень хочется.
  • Обед может быть полноценным и к мясу/рыбе можно добавить гарнир, если в этом есть необходимость.
  • Закусываем все фруктами.
  • Ужин уже делаем без гарнира: мясо/птица/рыба и морепродукты с овощами и фруктом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

А если вы относитесь к гарнирам никак, то можно сделать еще проще - вместо гарнира днем, утром сделать себе тосты из темного хлеба и пару таких бутербродиков съесть. А на обед просто овощи и мясо/птица/рыба + фрукты. И на ужин тоже меню.

Отдельной графой можно говорить про алкоголь. Но это совсем другая история, если не упиваться им, то вы немного отечете, и он совсем не будет страшен с таким рационом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Кстати, диетолог Ольга Малышева назвала топ-10 правил для начинающих, которые желают перейти на правильное питание.

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