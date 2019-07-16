All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки

Експерт детально розповіла про меню тих, хто хоче зберегти стрункі форми під час відпочинку
Система аll inclusive, поширена в готелях, дуже зручна, адже можна не турбуватися про організацію харчування і мати перед очима величезний вибір страв і напоїв. Але головна пастка для тих, хто худнє полягає в тому, що бажання спробувати все і відразу може закінчитися плачевно для фігури. Як правильно організувати своє харчування на курорті, щоб не привезти з відпустки зайві кіло і не спокуситися на делікатеси розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.
Експерт пояснила, як правильно розподілити продукти протягом дня, а також дала докладні рекомендації по складанню меню.
Є кілька основ, яких варто дотримуватися:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дієтолог також поділилася детальним планом харчування для кожного окремого прийому їжі:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А якщо ви ставитеся до гарнірів ніяк, то можна зробити ще простіше - замість гарніру вдень, вранці зробити собі тости з темного хліба і пару таких бутербродиків з'їсти. А на обід просто овочі та м'ясо/птиця/риба + фрукти. І на вечерю теж меню.
Окремою графою можна говорити про алкоголь. Але це зовсім інша історія, якщо не зловживати ним, то ви трохи отечете, і він зовсім не буде страшний з таким раціоном.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Катя Медушкина розповіла, як гарантовано схуднути і що для цього зробити.
До речі, дієтолог Ольга Малишева назвала топ-10 правил для початківців, які бажають перейти на правильне харчування.