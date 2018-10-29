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Вперше в історії: в Україну їде культовий гурт Kiss

Lite » Дозвілля 29.10.2018 - 20:18
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Легендарні американці зберуть Олімпійський в рамках свого прощального туру

16 червня 2019 року в Києві виступить культова американська рок-група Kiss. Концерт легенд світового рок-н-ролу пройде на НСК "Олімпійському" у межах їхнього прощального туру KISS End Of The Road World Tour.

Як йдеться на офіційному сайті групи, продаж квитків на це грандіозне дійство стартує 31 жовтня о 10:00 за київським часом.

Відео: YouTube/KISS

Нагадаємо, що група Kiss була заснована в Нью-Йорку в 1973 році. Колектив широко відомий розвитком напрямку шок-рок, сценічними макіяжами його учасників, а також концертними шоу, які супроводжуються різними піротехнічними ефектами: яскраві феєрверки, вибухові і димлячі гітари, сплески крові (зазвичай вона робиться з харчового барвника чи йогурту), "подих вогню" і т. п.

Відео: YouTube/KISS

В активі групи більше сорока п'яти золотих і платинових альбомів. А в 2014 році учасники Kiss Пітер Крісс, Ейс Фрейлі, Джин Сіммонс і Пол Стенлі поповнили ряди знаменитостей, імена яких увічнені в Залі слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, що 18 листопада в Україні вперше виступлять американські рокери Stone Sour. У побутовому райдері групи: 48 банок пива, 6 пляшок яблучного сидру, велика пляшка шведської горілки, енергетичні напої без цукру і не тільки.

До речі, 26 жовтня в Києві виступили нестримні канадські альтернативщики Three Days Grace. LITE зібрав кращі фото і відео з київського концерту культової рок-групи.

Відео: РБК-Україна

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