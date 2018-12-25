Топ-5 фільмів для чудового новорічного настрою

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Підняти градус свята допоможе хороше кіно

Якщо святкова метушня ще не захопила вас, і в новорічне диво віриться насилу, пропонуємо вам "прокачати" новорічний настрій класичним перевіреним способом. За п'ять вечорів до Нового року подивитися п'ять фільмом про це свято. Наша добірка вже готова.

Відпустка по обміну

Одна з найромантичніших історій, яка може трапитися в переддень Різдва. Дві дівчини Айріс І Аманда, які опинилися в схожих ситуаціях і розлучилися зі своїми улюбленими через зради, зважилися на авантюру. Вони обмінялися на час житлом, а заодно їм довелося пожити життям один одноі. Айріс переїжджає в Лос-Анжелес, а Аманда – в засніжену сільську частину Великобританії. Обох чекають пригоди, і новий роман.

Різдвяні канікули

Якщо батько хоче влаштувати ідеальне сімейне свято — ніщо не може його зупинити. Отже, сім'я Гризволдов готується до Різдва, мета — повинні дотриматися всіх американськіх і сімейних різдвяні традиції, діючи за чітко визначеним планом. Однак, в самий відповідальний момент щось пішло не так...

Старий Новий рік

Нью-Йорк, переддень Нового року, дивним чином переплітаються життя кількох героїв. За традицією на Таймс-сквер в небо повинен піднятися величезна куля, що світиться, і символізує прихід Нового року. Після того, як годинник проб'є 12 разів, він впаде вниз, народжуючи дивовижне видовище, на яке збираються подивитися мільйони глядачів. Однак у цьому році куля запізнюється, і це дивним чином запускає ланцюгову реакцію подій, в результаті якої абсолютно різні герої в абсолютно різних ситуаціях повірять у своє Новорічне диво...

Фото: (instagram.com/kristinavlasjuk)

Щоденник Бріджит Джонс

Улюблений фільм про те, що у дівчини трохи за 30 — життя завжди сповнене сюрпризів. Бріджит Джонс, що комплексує з приводу зайвої ваги, яка мріє знайти другу половинку, приїжджає на Різдво до батьків, де знайомиться з розлученим Марком Дарсі. Однак Дарсі не стає для Бріджит чоловіком мрії — навпаки, між ними з'являється антипатія. Закінчитися історія, звичайно ж, happy and-ом, проте на шляху до нього героїню чекають багато сюрпризв.

Бойфренд на Різдво

В центрі історії – самотня молода жінка, яка знаходить справжню любов напередодні самого чарівного свята року. Холлі Грант ще маленькою дівчинкою загадала перед Різдвом знайти свого коханого, але навіть через двадцять років залишалася все ще самотньою. Однко, життя підносить їй несподіваний сюрприз - під час волонтерської роботи Холлі зустрічає чудового чоловіка, який знову змушує її відчути себе бажаною і коханою. Продовження в історії - дивовижне.

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