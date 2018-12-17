Топ-3 варіанти легкого і гарного новорічного декору своїми руками

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Три способи зробити незвичайні святкові прикраси

Ексклюзивний новорічний декор легко можна зробити своїми руками, це ані крапельки не витратно і дуже швидко. Прикраси веселіше робити зі своїми близькими та друзями, для цього вам знадобляться доступні складові декору, які краще заздалегідь придбати в магазині.

Для оригінального різдвяного вінка вам знадобляться:

1. Гнучкий легкий шест для виконання вправ у воді (pool noodle) будь-якого кольору, надалі він буде покритий декоративними помпонами і його колір видно не буде.

2. 3 мотка ниток: червоного, чорного, білого кольорів. Краще взяти синтетичні, так буде дешевше і декор "доживе" до наступного року, і міль на нього не зазіхне.

3. Скотч, зовсім невеликий шматочок, щоб з'єднати кінці pool noodle.

4. Виделка, в якості інструменту для оформлення помпонів.

5. Клейовий пістолет.

6. Рамочка для фото.

7. Ножиці.

8. Трохи атласної стрічки червоного кольору.

Що з усім цим робити — дивіться у відео:

Відео: Різдвяний вінок (www.instagram.com/blossom)

Щоб зробити гігантську гірлянду, яку можна використовувати як декор у кімнаті або у дворі, вам знадобляться:

1. Пластикові горщики, можна взяти найтонші і невеликі по діаметру, але такі, в які поміститься пластикова пляшка. Або це можуть бути пластикові харчові контейнери циліндричної форми, але в такому разі їх краще пофарбувати однаковою непрозорою фарбою.

2. Пластикові пляшки однакового об'єму, але різних кольорів.

3. Вулична гірлянда з великими патронами.

4. Клейовий пістолет.

5. Ніж.

6. Скотч.

7. Товста порожниста трубка для оформлення шнура гірлянди.

Інструкція для виготовлення гігантської гірлянди у відео:

Відео: Гігантська гірлянда (www.instagram.com/blossom)

Якщо ви хочете зробити незвичайну фото-зону для своїх гостей на свято, то можна оформити її за допомогою неймовірних розмірів різдвяних льодяників. Їх можна зробити в класичному червоно-білому кольорі, пов'язавши зеленими стрічками, а можна зробити яскраві різнокольорові "цукерочки". Що нам для цього потрібно:

1. Багато гнучких pool noodles.

2. Широкий скотч. Важливо, щоб він був не прозорий, а білого або молочного відтінку.

3. Клейовий пістолет.

4. Широкий моток поліетиленової плівки для упаковки "льодяників".

5. Різнокольорові стрічки.

6. Не гнучкі трубки, для оформлення паличок "цукерок".

У вас обов'язково залишиться багато яскравих фото з такої фото-зони, а як цей декор зробити правильно — дивіться у відео:

Відео: Великі карамельки (www.instagram.com/blossom)

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