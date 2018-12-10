Все лучшее - детям: куда пойти с ребенком в Киеве

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Предновогодние мероприятия, которые вы можете посетить с детьми в столице

Новогодние праздники - ответственный момент для каждого родителя. Ведь так хочется, чтобы у ребенка остались сказочные воспоминания об этом времени!

Если вы не знаете, какими занятиями наполнить морозные дни зимних каникул, как подарить своему ребенку настоящее чудо или на какую сказку отправиться всей семьей - вы сможете найти ответы на все вопросы в нашей подборке самых крутых новогодних мероприятий.

Лихтариус. Истории оживают

Caribbean club, 2 декабря-27 января (290-890 грн)

Лихтариус – это добрая сказка о вере в чудо. Это музыкальное театральное шоу создано для того, чтобы объединить всю семью и дать возможность каждому почувствовать себя ребенком. Для создания волшебной атмосферы шоу соединило в себе невероятные вокальные номера, смелые режиссерские решения и джазовые мотивы. Над созданием “Лихтариус. Истории оживают” трудилась команда профессионалов: солисты Freedom Ballet Игорь Кулешин и Павел Бондаренко, и балет NC-17. Талантливыми актерами этой постановки стали юные участники телешоу "Голос країни. Діти".

Зимова Країна на ВДНГ 2018-2019

ВДНГ, 8 декабря-10 марта (на территорию парка вход бесплатный)

Зимняя страна на ВДНГ – самое популярное место для праздничных семейных прогулок. В прошлом году локацию посетило более полумиллиона человек, а этой зимой проект продолжает расширяться! Гостей ВДНГ ждут уже знакомые и любимые развлечения, среди которых каток, тюбинговые горки, Резиденция Деда Мороза и многие другие праздничные локации. Кроме того на ВДНГ дети смогут посетить сразу несколько отдельных экспозиций и шоу. Среди них: фабрика елочных игрушек, выставка доисторических существ "Ледниковый период", сказочные герои самых популярных украинских мультфильмов в "Замке ледяных скульптур", театр марионеток, кинотеатр и целый квест-павильон для всей семьи!

Резиденция Деда Мороза

ВДНГ, 8-23 декабря (190 грн)

Уже не первый год в концерт-холле ВДНГ работает совершенно сказочное место под названием "Резиденция Деда Мороза". Здесь юные посетители со своими родителями познакомятся со сказочными эльфами и главным мастером по новогодним подаркам в красном пушистом кафтане. Станут участниками веселой праздничной постановки и обязательно получат вкусный подарок в финале своего приключения.

Winterra. Легенда сказочного края

ВДНГ, 14-27 декабря (265-850 грн)

Создатели "Вартових Мрій" и "Дому Таємничих Пригод" в этом году порадуют публику своим новым представлением "Winterra: Легенда сказочного края". Сказка расскажет о мальчике, который в канун Нового Года потерял младшего брата в обледенелом краю Winterra – и только настоящая вера в чудо может спасти малыша. Шоу вобрало в себя всё лучшее из предыдущих проектов. Вас ожидает добрая волшебная атмосфера "Вартових Мрій", спецэффекты "Дому Таємничих Пригод" и потрясающая хореография Cirque du Soleil!

Краплі Живої Води

Национальный цирк Украины, 15 декабря-13 января (150-550 грн)

Одним из самых запоминающихся событий для вашего ребенка может стать Новогодний карнавал в цирке – артисты подготовили невероятное шоу! Постановка объединила в себе игру света, завораживающий музыкальный ряд и рождественские цирковые номера. Зимняя сказка вовлечет вас и ребенка в спасение главной виновницы торжества – Елочки. Вместе с актерами и их четырехлапыми друзьями вы поможете добру победить зло и спасете праздник!

Kosmos. Christmas. Show

Freedom Hall, 19 декабря (300-1150 грн)

Подарить ребенку космический праздник поможет "Kosmos. Christmas. Show" от студии "Smile". Вас ждут сказочные встречи с инопланетянами, таинственные зеркальные люди, красочные неоновые мыльные пузыри и современное светодиодное шоу! Сможем ли мы убедить инопланетных гостей, что жизнь на Земле – прекрасная и захватывающая воображение? Ответ зрители узнают только во время шоу!

Новогодний детектив

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, 22-23 декабря (140-395 грн)

За несколько сотен лет Снежная Королева стала еще более коварной и злой. Ее новый план заключается в том, чтобы украсть повод для радости у всех детей на планете! И только настоящие герои смогут растопить лед в ее сердце и спасти любимый праздник миллионов украинцев – Новый Год! На маленьких зрителей ждет добрая музыкальной сказка в сопровождении уникальных видеоэффектов. Прекрасное интерактивное шоу с талантливыми актерами детского театра, с по-настоящему добрым юмором и любимыми новогодними песенками.

Академія бешкетників

Национальный дворец искусств "Украина", 23 декабря-6 января (150-250 грн)

Новогоднии праздники не могут обойтись без посещения Главной Новогодней Елки страны в Национальном дворце искусств “Украина”. Юные артисты Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства подготовили чудесную сказку в лучших традициях новогодних праздников: “Академія бешкетників”. Поучительная история о маленьком хулигане, который хотел испортить всем Рождество. История понравится не только детям, но и взрослым, благодаря впечатляющим трюкам из воздушной гимнастики, эквилибристики, жонглирования и многих других элементов циркового шоу!

Новогодняя феерия "Тайна елочной игрушки"

Киевский дворец детей и юношества, 23 декабря-12 января (100-150 грн)

Еще одним традиционным пунктом во время новогодних праздников на карте Киева для детей является Киевский дворец детей и юношества! В этом году здесь подготовили новогоднюю феерию "Тайна елочной игрушки". Это масштабное шоу при участии более 50 маленьких актеров. Оригинальные костюмы и декорации, танцы, акробатические трюки и исполнение авторских праздничных песен! Перед началом выступления дети смогут развлечься вокруг красавицы Елки, где их ждет масса развлечений, интерактивных игровых площадок и аттракционов!

"Снежная королева". Сказка с оркестром

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского, 28-30 декабря (140-395 грн)

Одна из лучших зимних сказок "Снежная Королева" заиграет новыми красками, ведь в роли Королевы на этот раз предстанет - выдающаяся украинская актриса Ольга Сумская. Аккомпанировать литературно-музыкальному выступлению будет Национальные ансамбль "Киевская Камерта". Музыканты оживят персонажей великих композиторов Грига, Сибелиуса и Аттерберга! Визуальным сопровождением представления станет яркая водная анимация Ангелины Золотой и очаровательное песочное шоу Андрея Песочного!

Ранее мы собрали для вас концерты и представления, которые обязательно надо посетить в декабре.

Видео: РБК-Украина