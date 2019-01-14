Любовь, приключения и мечты: подборка книг с увлекательным сюжетом для детей и взрослых

Фото: Подборка книг-новинок (коллаж РБК-Украина)

2019 год только начался, а уже радует книгоманов новинками, которые нельзя оставить без внимания

Что делать уютными зимними вечерами или на выходных? Конечно, можно почитать книгу. Какую книгу почитать? Скорее всего, вам понравятся такие романы, которые увлекут сюжетом и не будут отпускать до последних страниц. Именно такие книги – в подборке от RBC-Lite.

Это новинки, которые только недавно вышли в Украине и уже есть в магазинах. Также – еще несколько интересных книг, которые были опубликованы в конце прошлого 2018 года.

Линда Муллали Хант, "Риба на дереві"

Это книга об особенной девочке. Зовут ее Элли Никерсон. Она рисует лучше всех в классе. Она – искренняя, сообразительная и имеет очень развитую фантазию. Но у девочки дислексия: она не может ни читать, ни писать.

Это сильно влияет на ее самооценку, отношения с одноклассниками. Влияет на школьное обучение, на повседневную жизнь.

Фото: "Рыба на дереві" Линды Муллали Хант (vivat-book.com.ua)

Это просто ужасно, когда ты совсем не хочешь смешить никого вокруг, а с тебя в это время все смеются! Ужасно, когда ты больше всего хочешь чувствовать себя такой, как все. Когда обычное выполнение несложного домашних заданий превращается в настоящее испытание. Необходима большая смелость, чтобы каждый день приходить в школу при таких условиях.

Элли Никерсон вместе с новым педагогом бросает смелый вызов своей дислексии. В конце концов она понимает: любые слова не становятся настоящей истиной только потому, что кто-то их произнес вслух. И думать не так, как думают все, - это на самом деле очень круто. Такие люди меняют мир и зажигают его!

Дженифер Вайнер, "Добре в ліжку"

Успешная и счастливая женщина по имени Кенни имеет прекрасную и перспективную работу, хороших друзей и преданного пса.

Она имеет пышные формы тела, однако выглядит уверенной в себе женщиной.

Фото: Дженифер Вайнер, "Добре в ліжку" (vivat-book.com.ua)

И однажды Кенни натыкается в журнале на статью о любви к большой женщине. Статья, как оказалось, написана ее бывшим бойфрендом Брюсом. С тех пор жизнь женщины неожиданно меняется. Она теперь разочарована в любовнике. Женщина решает сбросить вес, находится в поисках творческой реализации. И, пройдя определенный путь, понимает, что ее страхи были напрасными.

Отесса Мошфег, "Ейлін"

Шанс кардинально изменить жизнь случается явно не каждый день. Любая мысль, поступок и действие человека могут превратить мечту в реальность, если действительно этого хочешь.

Фото: Отесса Мошфег, "Ейлін" (vivat-book.com.ua)

Отесса Мошфег профессионально раскрывает перед читателями историю о скромной девушке, которая живет своими причудливыми фантазиями о желании побега от реальности. В ее жизни есть только работа. Причем очень непростая: в тюрьме для мальчиков. Также у нее есть отец-пьяница. Она напрасно тратит время, воруя безделушки в магазинах, постоянно следя за качком Рэнди, который работает охранником. Также она решает проблемы отца, которые становятся все более серьезными.

Мечты Эйлин могла бы и дальше оставаться со своими мечтами, если бы в ее жизни неожиданно не появилась Ребекка Сент-Джон. Сможет ли главная героиня спастись от реальности суровых серых будней, в которых происходит мало интересного? На что она готова решиться ради такой желанной и вожделенной свободы?

Жеральдина Колле, Лина Пакет, серия "Раз, два, три... Принцеси!"

Стелла, Рози и Лили – тройка подруг, которые вместе хранят одну большую тайну: как только они произносят волшебное “Раз, два, три... Отныне принцессы мы!”, в тот же момент попадают в волшебное Королевство принцесс!

Фото: Жеральдина Колле, Лина Пакет, серия "Раз, два, три... Принцеси!" (vivat-book.com.ua)

Веселая сорвиголова Стелла всегда первой готова окунуться в самые разнообразные приключения, а мудрая и сообразительная Лили всегда может найти выход из любой ситуации!

Скромная Рози оказывается самой отважной среди девушек. Особенно если вдруг так необходимо защитить самых близких подруг!

Фото: "Лінні фон Лінкс. Зірка в малиново-вершковому небі" та "Лінні фон Лінкс. З вишенькою на вершині слави" (vivat-book.com.ua)

"Линни фон Линкс. С вишенкой на вершине славы"

Все женщины в семье Линни фон Линкс были известными: прабабушка Эмили — звезда Голливуда, старшая сестра Лесли - первая готическая скрипачка. Даже маленькая сестра Фрида в свои пять лет уже стала иконой моды! Чем не примеры для подражания?

Фото: "Лінні фон Лінкс. З вишенькою на вершині слави" (vivat-book.com.ua)

Самое время для Линни покорить мир своими стихами и стать известной поэтессой! И пусть даже среди ночи призрак старой дамы назовет ее произведение искусства ерундой – Линни не остановить!

Осуществится ли заветное желание юной поэтессы подняться на вершину славы? Ответ - в увлекательной книге!

"Лінні фон Лінкс. Зірка в малиново-вершковому небі"

Известная девочка Линни фон Линкс становится еще более известной. А именно - актрисой! Ее класс готовится поставить легендарную пьесу "Белоснежка и семеро пришельцев".

Сама же Линни уверена в том, что сыграет лучшую главную героиню-Белоснежку, которую пришельцы только могли бы встретить. И вдруг скучная Яна Штребер на удивление Линни забирает роль прямо из-под носа!

Фото: "Лінні фон Лінкс. Зірка в малиново-вершковому небі" (vivat-book.com.ua)

Конечно, вот так просто смириться с этим, спокойно отдать роль и сдаться - об этом и речи не идет! Особенно для такой волевой девочки, как Линни. Она вооружается помощью Изадоры, лучшей подруги, а также - малиново-сливочным маффином и разрабатывает план, как показать всем, из какого теста она сделана.

Сыграть очаровательную и просто лучшую Белоснежку? С таким заданием Линни справится шутя!

Напомним, ранее мы подготовили подборку лучших нон-фикшн-украински.

Также появился список захватывающих художественных романов, которые идеально подходят для чтения в отпуске и на выходных.

Видео: В Киеве прошла презентация фильма "Дике Поле" по роману Сергея Жадана (video.rbc.ua)