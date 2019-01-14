Кохання, пригоди і мрії: підбірка книг із захоплюючим сюжетом для дітей і дорослих

Фото: Підбірка книг-новинок (колаж РБК-Україна)

2019 рік тільки почався, а вже радує книгоманів новинками, які не можна лишити поза увагою

Що робити затишними зимовими вечорами або на вихідних? Звісно, можна почитати книгу. Яку книгу почитати? Скоріше за все, вас сподобаються такі романи, які захоплять сюжетом і не відпускатимуть до останніх сторінок. Саме такі книги – у добірці RBC-Lite.

Це новинки, які тільки ось недавно вийшли друком в Україні і вже є у книгарнях. Також – ще декілька цікавих книг, які були опубліковані наприкінці минулого 2018 року.

Лінда Муллалі Гант, "Риба на дереві"

Це книга про особливу дівчинку. Звуть її Еллі Нікерсон. Вона малює найкраще за всіх у класі. Вона – щира, кмітлива і має дуже розвинену фантазію. Але у дівчинки дислексія: вона не може ні читати, ні писати.

Це сильно впливає на її самооцінку, відносини із однокласниками. Впливає на шкільне навчання, на повсякденне життя.

Фото: "Риба на дереві" Лінди Муллалі Гант (vivat-book.com.ua)

Це просто жахливо, коли ти зовсім не хочеш смішити нікого навколо, а з тебе в цей час всі сміються! Жахливо, коли ти найбільше прагнеш почуватися такою, як усі. Коли звичайне виконання нескладного домашніх завдань перетворюється на справжнє випробування. Необхідна неабияка сміливість, щоб кожного дня приходити до школи за таких умов.

Еллі Нікерсон разом із новим педагогом кидає сміливий виклик своїй дислексії. Врешті-решт вона розуміє: будь-які слова не стають справжньою істиною лиш тому, що хтось їх промовив уголос. І думати не так, як думають усі, - це насправді дуже круто. Такі люди змінюють світ і запалюють його!

Дженіфер Вайнер, "Добре в ліжку"

Успішна та щаслива жінка на імя Кенні має прекрасну й перспективну роботу, хороших друзів та відданого пса.

Вона має пишні форми тіла, проте виглядає впевненою у собі жінкою.

Фото: Дженіфер Вайнер, "Добре в ліжку" (vivat-book.com.ua)

Та одного дня Кенні натрапляє у журналі на статтю про кохання до великої жінки. Стаття, як виявилося, написана її колишнім бойфрендом Брюсом. Відтоді життя жінки несподівано змінюється. Вона відтепер розчарована у коханці. Жінка вирішує скинути вагу, перебуває у пошуках творчої реалізації. І, пройшовши певний шлях, розуміє, що її острахи були марними.

Отесса Мошфег, "Ейлін"

Шанс кардинально змінити життя трапляється явно не кожного дня. Будь-яка думка, вчинок і дія людини можуть перетворити мрію в реальність, якщо дійсно цього хочеш.

Фото: Отесса Мошфег, "Ейлін" (vivat-book.com.ua)

Отесса Мошфег професійно розкриває перед читачами історію про скромну дівчину, яка живе своїми химерними фантазіями про бажання втечі від реальності. У її житті є тільки робота. Причому дуже непроста: у в’язниці для хлопчиків. Також у неї є батько-пияка. Вона марно витрачає час, крадучи дрібнички в магазинах, постійно слідкуючи за качком Ренді, що працює охоронцем. Також вона вирішує проблеми батька, які стають все дедалі серйознішими.

Мрії Ейлін могла би й далі залишатися зі своїми мріями, якби в її житті несподівано не з’явилася Ребекка Сент-Джон. Чи зможе головна героїня врятуватися від реальності суворих сірих буднів, у яких відбувається мало цікавого? На що вона готова зважитися заради такої бажаної і омріяної свободи?

Жеральдіна Коллє, Ліна Паке, серія "Раз, два, три... Принцеси!"

Стелла, Розі та Лілі – трійка подруг, які разом бережуть одну велику таємницю: тільки-но вони промовляють чарівне “Раз, два, три… Відтепер принцеси ми!”, тієї ж миті потрапляють до чарівного Королівства принцес!

Фото: Жеральдіна Коллє, Ліна Паке, серія "Раз, два, три... Принцеси!" (vivat-book.com.ua)

Весела шибайголова Стелла завжди першою готова поринути у найрізноманітніші пригоди, а мудра і кмітлива Лілі завжди може знайти вихід із будь-якої ситуації!

Скромна Розі виявляється найвідважнішою серед дівчат. Особливо якщо раптом так потрібно захистити найближчих подруг!

Фото: "Лінні фон Лінкс. Зірка в малиново-вершковому небі" та "Лінні фон Лінкс. З вишенькою на вершині слави" (vivat-book.com.ua)

"Лінні фон Лінкс. З вишенькою на вершині слави"

Усі жінки в родині Лінні фон Лінкс були відомими: прабабуся Емілі — зірка Голлівуду, старша сестра Леслі - перша готична скрипалька. Навіть маленька сестра Фріда у свої п’ять років вже стала іконою моди! Чим не приклади для наслідування?

Фото: "Лінні фон Лінкс. З вишенькою на вершині слави" (vivat-book.com.ua)

Саме час Лінні підкорити світ своїми віршами та стати відомою поеткою! І хай навіть серед ночі привид старої пані назве її витвір мистецтва нісенітницею – Лінні не зупинити!

Чи здійсниться заповітне бажання юної поетки піднятися на вершину слави? Відповідь - у захоплюючій книзі!

"Лінні фон Лінкс. Зірка в малиново-вершковому небі"

Відома дівчинка Лінні фон Лінкс стає ще більш відомою. А саме - акторкою! Її клас готується поставити легендарну п'єсу "Білосніжка й семеро прибульців".

Сама ж Лінні впевнена в тому, що зіграє найкращу головну героїню-Білосніжку, яку прибульці тільки могли б зустріти. Та раптом нудна Яна Штребер на здивування Лінні забирає роль просто з-під носа!

Фото: "Лінні фон Лінкс. Зірка в малиново-вершковому небі" (vivat-book.com.ua)

Звісно, ось так просто змиритись із цим, спокійно віддати роль і здатися - про це і мови немає! Особливо для такої вольової дівчинки, як Лінні. Вона озброюється допомогою Ізадори, найкращої подруги, а також - малиново-вершкового маффіна й розробляє план, як показати всім, з якого тіста вона насправді зроблена.

Зіграти чарівну і просто найкращу Білосніжку? ІЗ таким завданням Лінні впорається жартома!

Нагадаємо, раніше ми підготували підбірку кращих нон-фікшн українською.

Також з'явився список захоплюючих художніх романів, які ідеально підходять для читання у відпустці та на вихідних.

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