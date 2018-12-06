Истории от Тома Хэнкса, любовь и настоящие англичане: книжные подарки на любой вкус

Фото: Подборка книг (коллаж РБК-Украина)

Книга – лучший подарок. Как для себя, так и для родных и друзей. Мы составили подборку книг 2018 года, которые точно не оставят вас равнодушными

Игроки рынка кино и литературы понемногу подводят итоги уходящего года. Так, в США уже названы лучшие фильмы и сериалы 2018-го. Выходят и книжные рейтинги.

2018 год в Украине выдался богатым книжными новинками. Особенно вторая половина года. Появилось немало книг на любые вкусы: и художественные рассказы легендарного голливудского актера Тома Хэнкса, и уже третья книга на украинском от шведа Фредрика Бакмана, и очередной роман всемирно известного писателя Николаса Спаркса.

В конце ноября вышло сразу две важные книги диссидента и математика Леонида Плюща. Любителям всего английского точно понравится книга Кейт Фокс – антрпопологическое исследование английских привычек и менталитета. Обо всех этих книгах – более детально в подборке RBC-Lite.

Какую книгу подарить близким на праздники? Какую книгу почитать самому? Для вас мы выбрали только самое лучшее.

Фредрик Бакман, "Брітт-Марі була тут"

Новое издание рассказывает историю героини предыдущей книги шведского писателя, журналиста и блогера Фредрика Бакмана "Моя бабуся просить її вибачити", которая быстро стала бестселлером New York Times.

Героиня очередной книги Бакмана, 63-летняя женщина по имени Бритт-Мари, переживает семейный кризис. Муж, который был самым дорогим человеком, предал ее. Бритт-Мари решает кардинально изменить свою жизнь. Она отправляется в далекий тихий городок. Несмотря на кризис и непростые для города времена, там еще живут люди, которые не потеряли надежд на лучшее. Там Бритт-Мари приходится общаться с кардинально разными людьми: от футбольных фанатов до хулиганов.

Фото: Фредрик Бакман, "Брітт-Марі була тут" (instagram.com/knygolove)

Перед читателями предстает судьба женщины, которая очень переживает за то, что о ней подумают и скажут окружающие, и несмотря на все, всегда ведет себя очень вежливо.

Что скрывается за привычкой Бритт-Мари постоянно устраивать уборку? Какие испытания выпадают ей и как она с ними справляется? Как женщина переживает кардинальные перемены в жизни? Все это Бакман описывает изящно и профессионально, рисуя остроумную и сентиментальную историю. В частности и о том, почему собственных мечтаний и желаний не стоит бояться.

Фото: Фредрик Бакман, "Брітт-Марі була тут" (instagram.com/knygolove)

Отрывок из книги:

"Кажуть, що вирушаючи в подорож, люди міняються. Тому Броітт-Марі завжди ненавиділа подорожувати. Вона не хотіла змінюватися.

Отож, вирішує вона пізніше, всьому виною ця поїздка, через яку тепер вона повністю втрачає самовладання, чого раніше з нею ніколи не траплялося. Якщо не враховувати того випадку, коли Кент пройшов по паркетній підлозі у взутті для гольфу - незабаром після того, як вони побралися.

Вона хапає швабру й починає щосили гамселити ручкою по ці кавоварці. Та блимає, щось у ній трощиться, блимання уривається. Брітт-Марі все гатить, аж поки в неї починають тремтіти руки і її очі перестають розрізняти контури сушарки для посуду. Нарешті, задихаючись, вона дістає із сумки рушник. Вимикає верхнє світло в кухні. Сідає в темряві на один зі стільців і плаче в той рушник.

Вона не хоче, щоб сльози капали на підлогу. Бо від них можуть залишитися плями".

Тери Терри, "Перезавантаження"

"Перезавантаження" – дебютный роман писательницы, которая в жизни перепробовала много разных профессий. Работала и юристом, и окулистом, и наукой занималась. Творческую карьеру начала в 2004-м, когда переехала в Великобританию.

Эта книга - психологический триллер о мире, который в будущем оказался под властью несправедливости и тирании. Триллер стал настоящим бестселлером, получив сразу несколько наград на Leeds Book Awards - книжной премии, отмечающей произведения для детей и подростков, победил на Angus Book Award, North East Teen Book Award. Трилогия переведена уже на более чем 11 языков.

В издательстве #Книголав в украинском переводе вышла первая книга трилогии "Обнулена".

Фото: Терри Терри, "Перезавантаження" (instagram.com/knygolove)

16-летняя девушка по имени Кайла не помнит своего прошлого. Она, как и тысячи других, пережила так называемую "перезагрузку", и ее память полностью стерта. Но при этом каждую ночь девушка видит ужасы, призраки прошлого, которые побуждают ее вспомнить что-то важное, распутывая непростую загадку своей жизни, девушка даже не догадывается, сколько у нее впереди борьбы и опасности.

Отрывок из книги:

"За ті дні, що я вчилася переставляти ноги, я обійшла, полічила й подумки накреслила в голові всі поверхи лікарні, куди був дозволений доступ. Я з зав'язаними очима легко б могла знайти всі сестринські пости, всі лабораторії і палати, а зараз, коли я заплющую очі, все це постає в моїй уяві.

Однак Лондон - це інша річ. Це ціле місто. Мені доведеться обійти всі вулички, щоб накреслити в уяві його карту, а ми, схоже, їдемо прямо додому - в село за годину їзди на захід від Лондона.

У лікарняній школі я, звісно, бачила і карти, і світлини. День у день у наші порожні голови годинами натоптували стільки загальних знань, скільки ті були здатні вмістити, щоб ми підготувалися до виписки.

Але "скільки" - це вже для всіх по-різному. Особисто я заковтувала всі факти, запам'ятовувала їх, знову і знову креслила й нотувала все у зошиті, щоб нічого не забути. Решта учнів була не настільки сприйнятлива. Повсякчас вони тільки те й робили, що широко й одурманено всміхалися до всього і всіх. Після обнуління вони на емоційній шкалі завжди були в зоні задоволення.

А от на моїй шкалі, схоже, усмішки взагалі не передбачені".

Дэвид Лебовиц, "Солодке життя в Парижі"

Сколько бы нового мы не пытались узнать о Франции, всегда остается что-то неизведанное, и каждый раз эта страна открывается по-новому. Почему бы не исследовать французскую кулинарную жизнь?

Книга "Солодке життя в Парижі" – увлекательное кулинарное путешествие по столице Франции с кондитером, известным на весь мир!

Фото: Дэвид Лебовиц, "Солодке життя в Парижі" (instagram.com/vivat_publishing)

На страницах книги автор Дэвид Лебовиц доказывает, что Франция – действительно совсем другой мир, где оригинальным и своеобразным является все, даже каждая мелочь: от особенностей этикета за столом до тонкостей носки мужской обуви. Книга погрузит вас в пьянящую атмосферу Парижа и даст множество рецептов чисто французских блюд. Кстати, совсем простых в приготовлении.

Вы когда-то готовили или пробовали карамельный соус с соленым маслом? А клафути с малиной и сливами или суфле из промаж-блан? Если нет, прочитав эту книгу, вы сможете без особых усилий порадовать близких этими оригинальными блюдами и изысканными деликатесами.

Фото: Дэвид Лебовиц, "Солодке життя в Парижі" (instagram.com/vivat_publishing)

Николас Спаркс, "Любий Джоне"

На счету всемирно известного американского писателя Николаса Спаркса – 21 роман. По самым скромным подсчетам, по всему миру продано около 80 миллионов экземпляров его книг, изданных 48 языках. Несколько его романов были экранизированы. Так, по его книгам были сняты фильмы "Послание в бутылке" (1999), "Памятная прогулка" (2002) и "Лучшее во мне" (2014).

"Любий Джоне" – уже вторая книга знаменитого писателя, которое выходит в украинском издательстве "Vivat". И это – прекрасная возможность насладиться прозой автора в качественном украинском переводе.

Николас Спаркс, "Любий Джоне" (vivat_publishing)

Молодой человек по имени Джон относился к своей жизни всегда очень скептически. Он никогда даже не надеялся на то, что с ним вообще может произойти что-то необычное и особенное. Никаких планов даже на ближайшее будущее он не имел, и отправился на военную службу.

Однажды он возвращается в родной городок. Возвращается без надежд и планов. Впрочем, все меняется молниеносно! Как-то вечером Джон знакомится на пляже с загадочной девушкой по имени Саванна. Любовь, в которую он совсем не верил, неожиданно накатилась на парня с невероятной волной и кардинально изменила весь его внутренний мир. Но сможет ли любовь выдержать испытание расстоянием и временем?

Кейт Фокс, "Спостерігаючи за англійцями"

Кэт Фокс – звезда британской антропологии, дочь известного антрополога Роберта Фокса и жена знаменитого нейрохирурга Генри Марша, который вот уже много лет всячески помогает Украине. Сама же Кейт является известным автором ряда исследований и научных публикаций.

"Спостерігаючи за англійцями", которая вышла в "ВСЛ" в переводе Марты Госовской, – попытка автора исследовать характер англичан и объяснить, почему так много они говорят о погоде и мало – о личной жизни и деньгах, узнать, как сплетничать по-английски и что представляет собой типичная английская беседа.

Фото: Кейт Фокс, "Спостерігаючи за англійцями" (пресс-служба ВСЛ)

Отрывок из книги:

"Дивно, що ми усвідомлюємо колосальний вплив туристів-одноденок на країну, до якої вони навідались, — власне, вивчення цього соціального феномену вже навіть виокремили в нову модну дисципліну, — але з невідомих причин мало цікавимося вивченням того, як іммігранти, етнічні меншини, оселившись в країні на постійно, формують її поведінкові патерни, традиції, ідеї, переконання та цінності.

Етнічні меншини складають всього шість відсотків від населення, однак вплив тих шести відсотків на різні аспекти англійської культури завжди був і досі залишається чималим. І цей вплив неминуче забарвить будь-які "замальовки" з поведінки англійців — і мої спроби не виняток. Хоч і не багато вихідців з Азії, Африки та Карибів ідентифікують себе як англійці (більшість з них оберуть більш загальний термін — британці), вони, поза сумнівом, вплинули на "граматику" англійськості".

Фото: Кейт Фокс, "Спостерігаючи за англійцями" (пресс-служба ВСЛ)

И еще один:

"Ми всі, зрештою, так говоримо. Ми описуємо соціальну групу, індивіда або ж навіть, скажімо, лишень одну з багатьох реакцій чи звичок індивіда, як "дуже англійську" чи "типово англійську". Ми добре розуміємо, коли хтось каже щось на кшталт:"Ти в цьому більший/ більша англієць/англійка, аніж я" і "В чомусь я дуже англієць/ англійка, а в чомусь — зовсім ні".

Навіть існує концепт "міри" англійськості. І це не є новиною і не повинно нікого дивувати, адже ми на щодень оперуємо цими поняттями і це свідчить про усвідомлене розмежування "часткової", "клаптикової" чи навіть "вибіркової" англійськості. Очевидно, що ми всі, до певної міри, можемо «обирати» свою ступінь англійськості. Мені йдеться про те, що аналогічний підхід можна застосувати й до етнічних меншин".

Фото: Кейт Фокс, "Наблюдая за англичанами" (пресс-служба ВСЛ)

Том Хэнкс, "Історії, наклацані на друкарській машинці"

Легендарный голливудский актер, режиссер и сценарист Том Хэнкс не нуждается в представлениях: его личность известна на весь мир. Но далеко не все знают, какой он замечательный писатель! Новое издание книги "Історії, наклацані на друкарській машинці" – прекрасная возможность в этом убедиться.

Это первый сборник его художественных рассказов. Их в книге семнадцать, и все они рисуют самую разнообразную Америку. Истории заставляют читателей и смеяться, и сопереживать, и восхищаться героями, переживая те события, которые происходят на страницах книги.

Фото: Том Хэнкс, "Історії, наклацані на друкарській машинці" (пресс-служба ВСЛ)

Отрывок из книги:

"Машинка потребувала глибинного очищення і заміни мастила, що, за попередніми підрахунками, коштуватиме двадцять п’ять баксів. Але вона замислилася над головоломкою, тією, з якою стикаються всі, хто купує друкарську машинку в третьому тисячолітті: для чого вона? Писати адреси на конвертах. От її мама з радістю прочитала б декілька друкованих листів від своєї непосидючої доці.

Фото: Том Хэнкс, "Історії, наклацані на друкарській машинці" (пресс-служба ВСЛ)

Або відіслати листа, написаного отруйними чорнилами своєму колишньому, мовляв: "Гей, дурисвіте, ти зробив одну в біса велику помилку!" — не боячись, що хтось зможе відслідкувати його, як електронний лист. Могла б надрукувати якусь ремарку, зробити її цифровий знімок своїм телефоном, а потім викласти у свій блог у Фейсбуці. Або ж складати списки справ, які чіплятиме магнітами на холодильник. От і п’ять хіпстер-ретро причин, чому стара друкарська машинка ще стане їй у нагоді. Додаємо ще декілька сердечних роздумів, які можна викласти на папері, і от вам шість ефективних способів використання цього апарата".

Фото: Том Хэнкс, "Історії, наклацані на друкарській машинці" (пресс-служба ВСЛ)

Леонид Плющ, "У карнавалі історії"

В конце ноября в издательстве "Комора" напечатаны две книги Леонида Плюща (1939-2015) – знаменитого диссидента коммунистической эпохи, философа и правозащитника, математика и литературоведа.

С конца 1960-х за активную общественную деятельность его преследовала советская власть, а в 1973 году его упекли в Днепропетровскую психиатрическую тюрьму. Через три года его выпустили во Францию из-за давления западных активистов и правозащитных организаций.

Крайне важные книги – так наиболее кратко можно описать оба издания.

"У карнавалі історії" – международный бестселлер и наиболее известная книга Леонида Плюща. В ней – свидетельства, воспоминания, диалоги, встречи. Плющ анализирует свою жизнь от послевоенного детства до заключения в тюрьму, создавая панорамную картину целого поколения "шестидесятников".

Фото: Леонид Плющ, "У карнавалі історії" (instagram.com/komora.books)

"Психиатрическая тюрьма в советском Днепропетровске была одним из самых ужасных мест для заключенных. В ней опыты над заключенными, над человеческим мозгом, осуществлялись совершенно бесконтрольно. Все это Леонид Плющ описывает в "Карнавале". Перед нами предстает весь тот сюжет, при котором от заключенного требовалось только одно: вести себя, играть по правилам КГБ, по правилам системы. И когда его уже вытаскивали из тюрьмы на Запад в эмиграцию, освобождение оттуда было для него вопросом выживания. Но при первом же контакте с французскими врачами этот человек, будто стоявший уже на пороге смерти, был диагностован как совершенно здоровый!" - так описала книгу на презентации обоих изданий писательница и философ Оксана Забужко.

По ее словам, это история о том, как сохранить целостность собственной личности, когда в условиях вокруг человека отовсюду и через саму систему пытаются создать своего рода вариант "психушки" уже в масштабах государств, когда даже целые страны становятся "памятником безумию". Такие, скажем, как соседняя Россия.

"У карнавалі історії" читать комфортно и хорошо. Обычно главная проблема воспоминаний – сухость, когда бесконечно перечисляют события. А здесь все, что происходит, оформлено Плющом очень мастерски: где-то - живые диалоги, где-то - шутки. Он предстает перед нами очень живым. Это очень хороший способ прочитать про 50-е, 60-е, 70-е. Это книга не для разового прочтения. Каждый раз, когда будем читать ее снова, то найдем какие-то новые вещи, которые, возможно, не находили раньше", - говорит Ростислав Семкив, писатель и литературовед.

Леонид Плющ, "Його таємниця, або “Прекрасна ложа” Хвильового"

Эта книга вышла одновременно с предыдущей книгой Леонида Плюща. "Его тайна" – это новаторский взгляд не только на творчество Хвылевого, но и в целом на период "наших 1920-х".

Путем кропотливого исторического, биографического и текстологического анализа поэзии и прозы Хвылевого Плющ нашел ответ на вопрос, какую "тайну" тот обещал открыть Любченку за две недели перед смертью. Книга содержит предисловие Марка Роберта Стеша.

Фото: Оба издания книг Леонида Плюща (komorabooks.com)

"Эта книга много кому будет выглядеть рискованной. Она лично мне выглядит рискованной. Но это все-таки очень цельная книга! Это такое мистическое перепрочитання Хвилевого. Все в ней такое целостное и рискованно интересное, что мы признаем: да, это такой своеобразный взгляд Плюща, и он имеет право быть именно таким. Для меня эта книга выглядит как смелый эксперимент. Оба издания - это очень хорошо написанные книги. Их можно начать читать и сразу втянуться. Издание обеих книг – это чрезвычайное событие, а Плющ – необычный человек", - говорит Ростислав Семкив.

"Опыт Леонида Плюща – это опыт одиночки, который сумел выжить в тот ледниковый "андроповско-маланчуковско-щербицкий" период, сумел пройти сквозь все круги ада и сохранить в себе человека и достоинство", - резюмирует Оксана Забужко.

Напомним, ранее мы подготовили подборку лучших нон-фикшн на украинском.

Также появился список захватывающих художественных романов, которые идеально подходят для чтения в отпуске и на выходных.

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