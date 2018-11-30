Скандальный Трамп, интриги и истории успеха: захватывающие бестселлеры на украинском

Фото: Захватывающие книги (коллаж РБК-Украина)

Увлекательный нон-фикшн на украинском, который заряжает знаниями - идеально для чтения выходного дня

Что почитать в отпуске, в маршрутке или в метро по дороге на работу? Какую книгу выбрать для чтения на выходных дома, когда за окном – холод и снег? Перед такой дилеммой оказывался практически каждый.

Художественных романов прочитали уже много, и хочется чего-то нового? Хорошая идея – выбрать что-то из нон-фикшн.

RBC-Lite подобрал для вас документальные книги на любые вкусы: здесь и о политической кухне и предвыборные гонки в США, и о взлетах и падениях одного из самых известных в мире брендов, и истории успеха украинских стартаперов. А еще – простыми словами о том, как устроены гаджеты, которыми мы так привыкли пользоваться и без которых практически не представляем своей жизни.

Майкл Вулфф, "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа"

К годовщине президентства Дональда Трампа писатель и медийщик Майкл Вулфф издал книгу "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа", где собрал много сплетен и фактов об американском лидере.

Книга стала бестселлером в день своего выхода! Она вышла в США 5 января 2018 года, и уже через три дня было продано более 1 миллиона ее экземпляров. В день публикации книги в США Трамп написал в своем Твиттере, что она "полна лжи. Впрочем, это дополнительный вопод ее прочитать! В украинском переводе книга вышла в издательстве #книголав также в 2018 году.

Фото: Майкл Вулфф, "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" (#книголав)

То, что Трамп – человек вспыльчивый и эксцентричный, давно известно из его многочисленных неожиданных и часто резких заявлений, которые он высказывал на пресс-конференциях, на телешоу или в своем Твиттере. Однако в книге "Вогонь і лють: Всередині Білого дому Трампа" такое поведение президента США описано со значительно большими подробностями. Мы узнаем множество подробностей и фактов из его повседневного поведения. Например, Трамп вообще не читает книг, может забыть, что говорил несколько минут назад, а тем более – месяц назад. Трамп часто полностью поддается спонтанным эмоциональным решением, а не рациональному анализу и далеко не всегда прислушивается к советникам.

Впрочем, совершенно неверно думать, что в книге о Трампе – сплошной негатив. Это скорее детальное раскрытие его характера и то, как во время его президентства работает Белый дом. А еще вы найдете в книге ответы на вопрос, в чем секрет прически Трампа, узнаете о его отношениях с женой и детьми и почему подчиненные общаются с ним через телешоу.

Фото: Майкл Вулфф, "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа" (#книголав)

Судя по слухам, когда Мелания узнала, что ее муж победил в предвыборной гонке, то расплакалась. Но никак не от счастья: ее совсем не радовала новость о том, что ее муж станет президентом. Она менее всего хотела покидать свою комфортную и устроенную жизнь в Нью-Йорке. Впрочем, поговаривают, победа стала неожиданностью даже для самого Трампа и его окружения. Он якобы решил баллотироваться чисто "для имиджа", а теперь, когда стали известны официальные результаты выборов, с этим пришлось что-то делать.

Цитата из книги:

"Він не знає, як підтримати розмову для обміну інформацією чи збалансовану дискусію. Він не слухає те, що йому розповідають, і навіть не особливо слідкує за тим, що сам каже у відповідь (саме тому він часто повторюється). Він не вміє дотримуватися елементарних правил ввічливості. Якщо він чогось хоче, то вміє зосереджувати увагу на співрозмовникові та виявляти абсолютну зацікавленість, але якщо хтось хоче чогось від нього – він швидко стає дратівливим і втрачає цікавість до розмови.

Позитивними рисами Трампа можна назвати його ентузіазм, оперативність, спонтанність і – коли йому вдається на мить відволіктися від роздумів виключно про себе – гостре чуття до слабкостей своїх опонентів і розуміння їхніх найглибших бажань. Політиці неабияк шкодить інкременталізм, тобто стан, коли люди, які знають занадто багато, зазнають поразки, бо усвідомлюють усю складність проблем і згубність суперечливих інтересів ще до того, як розпочнуть будь-що робити. Трамп, що знає мало, міг стати – у це вірили його прихильники – надією для системи, хоч і дещо божевільною".

Ингвар Кампрад, Бертил Торекул, "Історія IKEA"

Истории успеха – почти всегда беспроигрышная тема для книг, которая заинтересует широкий круг читателей. Особенно когда речь идет о всемирно известном бренде, который завоевал любовь людей во всех уголках мира. В данном случае речь об IKEA.

Книга "Історія IKEA" – это история знаменитого на весь мир шведского мебельного бренда, рассказанная из первых уст. Это давно уже не просто компания, а целая философия дизайна. С основателем бренда, шведским предпринимателем Ингваром Кампрадом, история компании связана очень тесно. Именно он возглавлял ее в течение целых семидесяти лет. Фирме, созданной в далеком 1943-м, удалось завоевать мир и попасть в дома потребителей в самых разных странах мира.

Фото: Ингвар Кампрад, Бертил Торекул, "Історія IKEA" (instagram.com/nashformat.ua)

Жестокая борьба и сумасшедшая конкуренция, триумфы и поражения, которые бренд открыто признает и делает из них выводы, которые потом помогают достичь новых высот - все это есть в книге.

Ингвар Кампрад ушел с должности в 2013-м, когда ему было 87 лет. Предприниматель передал обязанности управления компанией своему младшему сыну Матиасу. Ингвар Кампрад умер 27 января 2018 года. Еще один автор книги "Історія IKEA - Бертил Торекул. Это известный шведский писатель и журналист, специализирующийся на финансах. Занимал должность главного редактора ряда ведущих шведских журналов и газет.

Цитата из книги:

"Якось вранці я помітив, що наша касирка забула на столі рулон поштових марок. Розсердившись, я підрахував їхню вартість (приблизно п’ятнадцять крон) і поклав гроші на стіл. Незабаром розчервоніла від сорому винуватиця сама зізналася мені, що хтось залишив на її столі гроші за забуті звечора марки. Цей урок вона запам’ятала назавжди: усе має свою ціну. Вартість марок стала куди очевиднішою, коли замість них на столі з’явилися реальні гроші. Ми й досі намагаємося визначати всьому чітку ціну. На обкладинці рекламних брошур IKEA завжди вказано, у що обходиться їхнє виготовлення. Ми не приховуємо, що ці витрати доводиться покривати нашим покупцям".

Кстати, вам также могут понравиться другие книги "Нашего Формата" на схожую тематику: "Взуття-буття" Фила Найта, "Продається все" Брэда Стоуна, "Філософія Toyota", Джефри К. Лайкера, "Історія Starbucks" Говарда Шульца.

Тимур Ворона, "Стартап на мільйон"

Мы восхищаемся историями успеха бизнесов и инноваций, созданных Стивом Джобсом и Илоном Маском, но мало знаем тех, кому удалось создать успешный стартап у нас, в Украине. Прочитать книгу Тимура Вороны "Стартап на мільйон" – прекрасный способ исправить этот недочет.

Под одной обложкой автор собрал истории мощных украинских компаний и их основателей, которые добились успеха как минимум благодаря тому, что не были похожи на кого-то другого. Или частично были, но маневрировали среди бешеной конкуренции и все же заставили о себе заговорить. Конечно, все мы слышали о Depositphotos, который входит в список пяти крупнейших фотобанков мира. Но не все знаем, что это украинская компания. Которая, к тому же, одной из наиболее известных на западе украинских IT-контор.

Фото: Тимур Ворона, "Стартап на мільйон"" (instagram.com/vivat_publishing)

"Даже не думал, что эти компании – украинские", - один из самых распространенных отзывов о книге. И действительно: в ней – много удивлений и масса полезной информации.

Отрывок из книги:

"Дмитро Сергеєв залишається вірним Україні вже багато років. Його проекти пережили обидва Майдани, і зараз він також не має наміру покидати Київ. Юридично Depositphotos – американська компанія з дочірньою компанією в Україні, але майже вся діяльність із розробляння продукту здійснюється саме в нашій країні. Це пов’язане з особливостями українського законодавства, через яке зарубіжні інвестори рідко вкладають у де-юре українські компанії.

У 2015 році представники канадської влади запропонували перевести компанію до Країни кленового листка і всіляко сприяти такій релокації. Сергеєв відмовився і навіть зараз не шкодує про своє рішення. "Незважаючи на те, що кожного дня стає дедалі складніше відстоювати цю позицію, я досі вважаю, що з України їхати нерозумно й непотрібно. Слід робити все можливе, щоб, перебуваючи тут, створювати найкращі у світі продукти, - каже бізнесмен. – Попри весь негатив, війни та дерибан мені здається, що на самій верхівці влади все роблять правильно. Просто треба дочекатися, щоб це спрацювало і дало результат. Розум переможе. Я відчуваю, що в мене є якась місія, я маю бути в Україні і залучати до країни гроші, яких вона зараз так потребує… Та й, врешті-решт, канадці не запропонували нічого такого, заради чого варто було б кидати все і їхати на край світу", - додає він".

Барри Шварц, "Чому ми працюємо?"

"Мы ходим на работу, потому что нужно зарабатывать на жизнь, почему же еще" – может сказать кто-то. Однако не все так просто. И дело не только в деньгах, удовлетворении от работы, радости от полученного результата и от профессионального роста. В том, почему мы работаем, скрыто столько нюансов и тонкостей, о которых мы и догадаться не могли. Обо всем этом – книга Барри Шварца "Чому ми працюємо?".

Барри Шварц – известный профессор психологии Свартморского колледжа и автор десятка книг и более сотни публикаций для статусных профессиональных журналов.

Фото: Барри Шварц, "Почему мы работаем?" "Чому ми працюємо?" (instagram.com/greenadine_books)

На примере предпринимательства и промышленности, которые развивались несколько сотен лет, автор "Чому ми працюємо?" увлекательно описывает моральные принципы как основные причины, почему же мы все-таки работаем.

Почему мы не испытываем радости от того, чем занимаемся, что волнует современных работников – обо всем этом – в книге. А также о том, как в итоге сделать так, чтобы ваша работа стала для вас интересно и комфортной. Кстати, саму работу для этого менять не обязательно, уверен автор.

Фото: Барри Шварц, "Чому ми працюємо?" (instagram.com/greenadine_books)

Цитата из книги:

"Коли ми втрачаємо віру в те, що люди хочуть робити добру справу, і вдаємося до матеріальних заохочень, ми виявляємо, що дістали те, за що заплатили. Вчителі готують учнів виключно до складання тестів, і результати покращуються, але знань діти не накопичують. Лікарі призначають пацієнтам більше або менше процедур (залежно від виду заохочення), а якість медичних послуг від цього не поліпшується.

Санітари просто "виконують свою роботу" і зовсім не переймаються тим, чи затишно й добре в той час пацієнтам. Економіст Фред Гірш іще сорок років тому зазначив: "Що більше прописано в інструкціях, то менше можна очікувати без них; що більше ви прописуєте на папері, то менше його беруть на віру". Вирішення проблеми неповних інструкцій полягає не в тому, щоб їх доповнити, а щоб сприяти такій робочій атмосфері і стосункам в колективі, за яких люди самі захочуть допомагати клієнтам, пацієнтам, учням і покупцям, котрих вони обслуговують".

Фото: Барри Шварц, "Чому ми працюємо?" (instagram.com/katrin__ilchuk)

И еще один отрывок:

"Діставши докази того, що зовсім небагато людей у всьому світі задоволені своєю роботою, нам варто запитати чому. На гадку миттю спадають два готові пояснення. По-перше, більшість із нас вважає, що тільки певні професії дозволяють знаходити в роботі змістовність і відчувати залучення, дають змогу виявити самостійність, навчитися новому та вдосконалити свої вміння.

Відповідно до такого уявлення, хороша робота доступна далеко не всім, хіба що юристам, лікарям, банкірам, учителям, розробникам комп’ютерних програм, генеральним директорам компаній тощо. Для решти робота обмежуватиметься зарплатнею. Просто так улаштований світ. Є вони, і є ми".

Андрей Тужиков, "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет"

В этом году мир увидела новая книга - научно-популярный нон-фикшн программиста и писателя Андрея Тужикова. Проиллюстрировала книгу художница из Хмельницкого Наталья Сойко.

Многим людям кажется, что процессы, которые происходят под корпусом нашего компьютера или смартфона – это нечто похоже на магию. Книга дает простые и суперинтересные ответы на вопрос о том, как все это работает.

Фото: Андрей Тужиков, "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" (instagram.com/chorni_vivtsi)

Нейроинтерфейс, биткоины, умные дома и искусственный интеллект – если об этом вы слышали только примерно и не очень подробно, но все же хотите узнать, то книга Андрея Тужикова – для вас! Эта книга – для подростков. Но, без сомнения, будет интересна и взрослым.

От простых, но революционных изобретений, которые изменили человечество до современных гаджетов, без которых мы не представляем нашей жизни – обо всем этом писатель рассказывает профессионально и со знанием дела.

Отрывок из книги:

"Уявіть, що ви мандруєте в часі й захопили зі собою смартфон у подорож середньовічною Європою. Якби ви продемонстрували смартфон лицарям, увімкнули музику з плеєра, зробили селфі з принцесами та пропустили світлину через фільтр, а потім показали їм, вас сприйняли би за чарівника.

Тут хочу згадати про Артура Кларка, письменника та футуролога: він уважав, що будь-яку розвинену технологію важко відрізнити від магії".

Фото: Андрей Тужиков, "Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет" (instagram.com/chorni_vivtsi)

"Уявіть, що ви можете читати думки або можете вчити мову, просто завантаживши словник собі у "голову". "Магія!" – скажете ви! Але вже нині новий стартап Ілона Маска працює над інтерфейсом "мозок-комп’ютер" (інтерфейс – це ніби міст-перекладач), і, з огляду на те, що попередні Ілонові проекти були вельми вдалі, немає сумнівів, що створення цієї технології – лише справа часу. Лише уявіть: вам не потрібно набирати повідомлення, ви тільки подумали про текст – і він на екрані.

Ви лише щось запитали в самого себе, а ваш нейроінтерфейс (тобто інтерфейс "мозок-комп’ютер") знайшов інформацію в Інтернеті й уже надає варіанти відповідей. Звучить фантастично, але можливості теперішніх ґаджетів викликали такі самі відчуття років п’ятдесят тому".

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