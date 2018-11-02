"Лебедине озеро", "Снігова королева" і не тільки: що дивитися в Національній опері України в листопаді

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Кияни зможуть побачити одну з наймасштабніших опер, легендарний балет та інші знамениті вистави

Репертуар листопаду у Національній опері України, безперечно, має ексклюзивний відтінок.

Запаморочливо-віртуозна й витончена опера "Попелюшка" Дж. Россіні – це дуже красива казка, котру можна побачити у Національній опері України лише раз на сезон. Одна з наймасштабніших опер "Дон Карлос" після того, як буде показана в столиці, вирушить до Львова, де проходитиме XVII Міжнародний оперний фестиваль ім. С.Крушельницької. Так само вирушає у гастрольне турне і балетна трупа, яка, подарувавши київським шанувальникам чудову постановку "Лебедине озеро", майже через кілька днів презентує її у Японії. І вже за традицією, балет "Снігова Королева" з Анастасією Шевченко у головній партії, нагадає, що зима - не за горами.

Опера "Дон Карлос"

7 листопада

Опера "Дон Карлос" (фото: прес-служба театру)

Більшість дослідників і критиків творчості Джузеппе Верді сходяться в тому, що "Дон Карлос" - сама грандіозна робота композитора. Прем'єра відбулася у Паризькій Гранд-Опера, у 1867-му році. П'ятнадцятьма роками пізніше Верді скоротив і переробив оперу, опустивши першу дію. Він більш наблизив її до шиллерівської п'єсі "Дон Карлос, інфант Іспанський", і в цій версії вона знайшла великий успіх у багатьох театрах. Постановка "Дон Карлос" завжди видовищна, тому що сама музика - яскрава і насичена історичними образами.

В репертуарі Національної опери ця постановка, починаючи з 2012 року, зайняла особливе місце, бо вважається однією з наймасштабніших за останній час. До недавна цю постановку глядачі мали можливість побачити лише в столиці, але незабаром "Дон Карлос" вирушить у дорогу, до Львівської опери, де з 13 листопада проходитиме XVII Міжнародний оперний фестиваль ім. С. Крушельницької.

"Партія Єлизавети Валуа в опері "Дон Карлос" входила до репертуару Соломії Крушельницької. Цієї опери немає в репертуарі Львівського театру і не знаю, коли цей спектакль йшов на львівській сцені в останній раз. По-цьому, впевнений, це буде подією для львів'ян та гостей Фестивалю. У виставі, партію Короля Філіппа Другого виконуватиме народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Сергій Магера. Його творчий шлях починався саме у Львівській опері, солістом якої він був протягом кількох років", - розповів режисер-постановник опери Анатолій Солов'яненко.

Опера "Дон Карлос" (фото: прес-служба театру)

Що стосується оформлення, то гості фестивалю побачать практично всі декорації, що й в Києві. Деякі елементи зараз виготовляються спеціально для цієї поїздки але, в меншому розмірі.

Головні партії виконують: Вікторія Ченська (Єлизавета Валуа), Сергій Пащук (Дон Карлос), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Анжеліна Швачка (принцеса Еболі), Сергій Магера (Філіпп II, іспанський король), Володимир Тишков (Великий інквізитор).

Опера "Попелюшка" до 150-річчя дня пам'яті Дж. Россіні

14 листопада

Опера "Попелюшка" (фото: прес-служба театру)

Опера "Попелюшка", жанр якої сам композитор визначив як dramma giocoso (весела драма), сповнена блискучого гумору, радості життя, смішних, кумедних ситуацій, і одночасно це не просто буфонада, а весела історія, в якій розкриваються глибокі почуття героїв, їх поетичність і натхненність. Прем'єра опери, що відбулася 25 січня 1817 року в театрі "Валле", була зустрінута розпещеною римською публікою досить стримано, але з кожним наступним спектаклем, як і передбачав Россіні, успіх опери зростав.

Опера "Попелюшка" (фото: прес-служба театру)

Достаток чарівних мелодій, то пісенних, то віртуозних, яскраві вокальні ансамблі, різнохарактерні арії та каватини, темпераментна увертюра визначили успіх цієї опери не тільки в XIX столітті, але і в наш час. За останні кілька десятиліть "Попелюшка" міцно увійшла до репертуару провідних театрів світу і своєю популярністю перевершила навіть знаменитого "Севільського цирульника". З цієї причини актуальний і закономірний інтерес до "Попелюшки", опери, повної молодості, дотепності, оптимізму і життєлюбства.

Головні партії виконують: Тетяна Пімінова (Анджеліна, Попелюшка, пасербиця дона Маньїфіко), Богдан Тарас (Дон Маньїфіко, барон ді Монтеф’ясконе), Дмитро Іванченко (Дон Раміро, принц Салерно), Ігор Мокренко (Дандіні), Лілія Гревцова (Клорінда) та ін.

Балет "Снігова королева"

16 листопада

Балет "Снігова королева" (фото: прес-служба театру)

Лібрето та музичну концепцію вистави створили художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі та диригент Олексій Баклан. Балет "Снігова Королева" поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена, але музична складова дещо несподівана. Основа вистави – музика Петра Чайковського, а також твори Анатолія Лядова, Антона Рубінштейна, Едварда Гріга, Жюля Массне. Крім того, були використані фрагменти двох симфоній Чайковського – 6-ї та "Манфред".

"Ми створили оригінальну хореографію, яка спирається на класичні традиції. Такі умови диктувала музика. Я б назвала хореографічний малюнок дуже винахідливим, сучасним, з цікавими режисерськими ходами, що більш орієнтовані на дорослого, підготовленого глядача... Цей балет вже мали можливість оцінити й за кордоном – в Афінах, в концерт-холлі "Мегарон". 15 запланованих вистав пройшли з аншлагом, навіть довелося робити дві додаткові. Місцева преса дала високу оцінку нашим виконавцям, навіть назвала виставу "світовою прем’єрою". Щодо України, то тут "Снігова королева" доречна ближче до сезону, тому ми напередодні зимової пори вирішили побалувати наших глядачів цим балетом, який давно вже не показували", - розповіла балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі.

Балет "Снігова королева" (фото: прес-служба театру)

Головні партії виконують: Анастасія Шевченко (Снігова королева), Наталя Лазебнікова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Олена Філіп’єва (Ворона), Максим Мотков (Ворон), Катерина Діденко (Розбійниця), Віталій Нетруненко (Розбійник), Ганна Муромцева (Принцеса), Геннадій Петровський (Принц), Людмила Мельник (Господиня чарівного саду).

Балет "Лебедине озеро"

25 листопада

Балет "Лебедине озеро" (фото: прес-служба театру)

Навесні 1876 року Петро Ілліч Чайковський завершив роботу над своїм першим балетом. Позаду залишилися муки творчості, сумніви, невпевненість. Радість і піднесення охопили композитора, який серцем і розумом відчув, що музика вдалася, вийшов справді переконливий і чарівний твір. 20 лютого 1877 року ввійшло в історію музичної культури - в цей день вперше було показано "Лебедине озеро".

Сценічна біографія "Лебединого озера" у Києві розпочалася у двадцяті роки ХХ століття. Згодом театр ще неодноразово звертався до невмирущого шедевра балетної класики. У 1970 році кияни познайомилися з постановкою балетмейстера Роберта Клявіна, у 1980 – з цікавою, позначеною багатьма знахідками інтерпретацією "Лебединого озера" народного артиста України Анатолія Шекери, який ще раз звернувся до цього балету у 1995 році.

Балет "Лебедине озеро" (фото: прес-служба театру)

У 1986 році під час гастролей київської трупи в Іспанії відбулася прем'єра "Лебединого озера" у постановці видатного українського хореографа Валерія Ковтуна. Вистава саме у цій постановці буде представлена цього разу (наразі у театрі "Лебедине озеро" існує у двох версіях – Анатолія Шекери та в постановці Валерія Ковтуна).

"Зазвичай цим спектаклем ми презентуємо себе за кордоном. І буквально після показу цієї постановки в Києві, ми 28 листопада веземо його в Японію. Чому саме цей балет? Бо "Лебедине озеро" - це тест на професіоналізм, це самий знаковий спектакль на усіх континентах. Його люблять у всьому світі, напевно, ще за те, що це романтична історія, яка не залишає байдужими глядачів", - розповіла балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі.

Головні партії виконують: Катерина Козаченко (Одетта-Оділія), Ян Ваня (Принц Зігфрід), Дмитро Чеботар (Ротбард, злий геній) та ін.

Раніше ми публікували гід по головним подіям Києва в листопаді.

Відео: РБК-Україна