Куди піти у Києві: події з новорічним настроєм

Ми зібрали передноворічні заходи, які обов'язково треба відвідати у столиці

Під час підготовки до новорічних свят легко можна загубитися серед буденної суєти. Але ж ніхто не хоче упустити ці казкові дні і шквал позитивних вражень. Тому ми підготували для вас підбірку найцікавіших заходів з максимально новорічною атмосферою – вибирайте собі івент за смаком і заряджайтеся святковими емоціями як слід.

Зимова Країна на ВДНГ

ВДНГ, 8 грудня-10 березня (на територію парку вхід — вільний)

Міський парк зимових розваг "Зимова Країна на ВДНГ" в минулому році прийняв понад півмільйона гостей, що надихнуло організаторів на розширення локацій цієї зими. Цього разу головною темою свята стануть історія і традиції справжнього українського Різдва. Вже 8 грудня ВДНГ прикрасять новорічною ілюмінацією та облаштують тематичну фотозону на вході , а вся територія парку перетвориться на казкове місце, для відмінного відпочинку всією сім'єю. В цьому році відвідувачів парку чекають: каток, тюбинговые гірки, резиденція Діда Мороза, фабрика ялинкових іграшок та ще багато цікавого.

Paradiz Новорічний Движ

Freedom Hall, 11 грудня (300-500 грн)

Зустрічайте, неймовірне новорічне шоу на сцені Freedom Hall – творче об'єднання "Paradiz"! Якщо ви з тих, хто вважає, що святкування з 31 грудня на 1 січня недостатньо, щоб закрити новорічну тему, то у вас є шанс опинитися на ще одному святковому музичному вечорі в компанії зіркових гостей Починайте відзначати прихід 2019 року вже в середині грудня. Хто сказав, що обов'язково чекати кінця місяця?

Новорічна музична платформа

Національний палац мистецтв "Україна", 18 грудня (590-2750 грн)

Музична платформа підводить підсумки року і збирає на своїй сцені для церемоніального нагородження найталановитіших представників вітчизняного шоу-бізнесу. Найпопулярніші пісні і кращі виконавці 2017 року будуть відзначені спеціальними призами. Серед зіркових гостей вечора: Ірина Білик, андрій данилко, Наталія Могилевська і ще 25 артистів. Виступи всіх музикантів будуть проходити під акомпанемент симфонічного оркестру.

Підпільний стендап: XL. Новорічний випуск

Будинок Кіно, 21 грудня (150-350 грн)

У другій половині грудня в Будинку Кіно будуть звучати по-справжньому дорослі жарти. Якщо на вас не поширюються обмеження на вхід "18+", то ви зможете насолодитися гумором кращих столичних комедіантів, гумористичній імпровізацією і смішними спостереженнями з життя під святковий музичний супровід. Відмінна можливість не тільки познайомитися з культурою українського стендапу, але і оцінити представників нашої сцени у всій красі!

New Year Hits

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 23 грудня (190-480 грн)

Музика – один з кращих способів перейнятися майбутніми святами, тим більше, що різдвяні мотиви нерозривно пов'язані з європейським святкуванням Нового Року. Консерваторія імені.Чайковського запрошує на двогодинний сеанс цікавих джазових експериментів і новорічних шлягерів, починаючи з всесвітньо відомого "Щедрика". У програмі улюблені українські народні мелодії у виконанні музичного дуету Павла Ігнатьєва і Катико Пурцеладзе.

Christmas Jazz Songs – Sinatra

Будинок Архітектора, 24 грудня (225-500 грн)

Новий різдвяний вечір від Marco Concert в цей раз буде присвячений легендарному джаз-виконавцю, зразком смаку і музичного стилю, королю американської сцени Френку Сінатрі. На його піснях виросло не одне покоління, але кожного наступного вдається відкрити в них щось абсолютно нове, незнайоме раніше. Національний Академічний духовий оркестр задався метою подарувати вам незабутній досвід відвідування різдвяного джаз-оркестру, а тому заглибився в творчість легендарного маестро. Що нового вони зможуть продемонструвати слухачеві? Дізнаємося вже 24 грудня.

Зимовий вечір з класикою

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, 28 грудня (150-480 грн)

Святкова програма національного ансамблю солістів "Київська камера" – це кращі твори Бриччальди, Штрауса, Чайковського та інших видатних композиторів. Зимовий вечір з класикою обов'язково стане для вас постійним джерелом естетичної насолоди. Концерт пройде під супровід Ангеліни Золотий, яка порадує людей барвистою водної анімацією.

Aniko Dolidze Big Band

Caribbean Club, 29 грудня (180-860 грн)

Свято - це завжди яскраво: у затишній лампової атмосфері відіграє ненав'язливий джаз, люди зігріваються міцними напоями, а головне, що все виглядають щасливими і задоволеними. Аніко Долідзе запрошує вас в таку зимову казку в Києві – на Merry Christmas Swing в Caribbean Club. Наживо прозвучать Jingle Bells, Let It Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Time Is Here та багато інших новорічні та різдвяні хіти. Всі пісні Долідзе виконує в оригінальних аранжуванням, вдихаючи в них друге життя. Відмінний спосіб насолодитися святковою атмосферою на музичному концерті виконавиці з унікальними вокальними даними.

За 5 годин до Нового Року

Міжнародний центр культури і мистецтв, 31 грудня (300-700 грн)

За кілька годин до бою курантів Національний академічний оркестр народних інструментів під кураторством диригента Віктора Гуцала виконає найкращі композиції класиків, які стали легендами музичної сцени. Під час вечора прозвучать композиції Штрауса, Леонтовича, Чайковського і ціла серія світові новорічних хітів, напряму знайомих багатьом українцям. Музиканти постануть у святкових костюмах і подарують слухачам відчуття справжньої зимової казки.

Головна Новорічна ніч країни 2019

Stereo Plaza, 31 грудня (7000-15000 грн)

Якщо Ви мріяли зустріти Новий Рік у компанії зірок українського шоу-бізнесу, то можемо вас привітати – реалізувати таку можливість стало набагато простіше. "Квартал-Концерт" запрошує на свою вечірку в київському концерт-холі Stereo Plaza. У новорічну ніч вас буде дивувати і радувати шоу-програма від "Жіночого кварталу", виступ гурту "Неангели" і головний сюрприз ночі – виступ Секретного Гостя. Всю ніч на сцені будуть яскраві ведучі Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Горбунов та Катя Осадча!

