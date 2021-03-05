В Королевском дворце "пополнение": Елизавета II завела новых питомцев

Королева Великобритании и содружества стран Елизавета II недавно получила в подарок двух щенков обожаемой ею породы. 94-летний британский монарх рада появлению новых животных во дворце, особенно на фоне того, что ее супруг из-за сложной операции на сердце находится в больнице.

Последний королевский корги скончался в 2018 году и общественность думала, что Елизавета II больше не станет заводить животных. Но несколько недель назад королева получила в подарок двух милых щенков. Это первые королевские корги, которые не является потомками знаменитой Сьюзан — собаки, которую Елизавета получила на свое 18-летие в 1944 году.

"Королева в восторге. Немыслимо представить королеву без корги. Это все равно, что лондонский Тауэр без воронов. Они пробыли там всего пару недель, но, как говорят, очаровательны, и уже обжились в замке. Оба привнесли в замок много шума и энергии, пока Филип находится в больнице", — рассказал инсайдер о новых питомцах Ее Величества.

18-летняя королева Елизавета с собакой Сьюзен (фото: Times Newspapers Ltd)

Стоит отметить, что в общей сложности у королевы было 30 собак. Две из них принимали участие в записи клипа вместе с исполнителем роли Джеймса Бонда Дэниела Крэйга, показанного на открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Биограф королевы Пенни Джунор отмечает, что собаки имеют для монарха огромное значение.

"Но ее корги очень важны для нее. Все эти годы они были ей ближе, чем кто-либо из людей. Корги чрезвычайно преданны и любящи, и они никогда не подводили ее. И конечно, корги не спешат в Лос-Анджелес давать интервью", — рассказала она.

Королева Елизавета едет в сопровождении любимой собаки (фото: Press Association)