ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Королівському палаці "поповнення": Єлизавета II завела нових вихованців

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 05 березня 2021 14:05
У Королівському палаці "поповнення": Єлизавета II завела нових вихованців Єлизавета II завела нових цуценят (фото: Getty Images, колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Королева Великобританії і країн співдружності Єлизавета II нещодавно отримала в подарунок двох цуценят обожнюваної нею породи. 94-річний британський монарх рада появі нових тварин у палаці, особливо на тлі того, що її чоловік через складну операцію на серці знаходиться в лікарні.

Про це повідомляє видання The Sun.

Останній королівський коргі помер у 2018 році й громадськість думала, що Єлизавета II більше не стане заводити тварин. Але кілька тижнів тому королева отримала в подарунок двох милих цуценят. Це перші королівські коргі, які не є нащадками знаменитої Сьюзан — собаки, яку Єлизавета отримала на своє 18-річчя в 1944 році.

"Королева в захваті. Немислимо уявити королеву без коргі. Це все одно, що лондонський Тауер без ворон. Вони пробули там всього пару тижнів, але, як кажуть, чарівні, і вже обжилися в замку. Обидва привнесли в замок багато шуму і енергії, поки Філіп знаходиться в лікарні", — розповів інсайдер про нових вихованців Її Величності.

У Королівському палаці &quot;поповнення&quot;: Єлизавета II завела нових вихованців

18-річна королева Єлизавета з собакою Сьюзен (фото: Times Newspapers Ltd)

Варто відзначити, що в цілому у королеви було 30 собак. Дві з них брали участь у записі кліпу разом з виконавцем ролі Джеймса Бонда Деніела Крейга, показаного на відкритті Олімпійських ігор в Лондоні у 2012 році.

Біограф королеви Пенні Джунор зазначає, що собаки мають для монарха величезне значення.

"Але її коргі дуже важливі для неї. Всі ці роки вони були їй ближче, ніж хто-небудь з людей. Коргі надзвичайно віддані і люблячі, і вони ніколи не підводили її. І звичайно, коргі не поспішають в Лос-Анджелес давати інтерв'ю", — розповіла вона.

У Королівському палаці &quot;поповнення&quot;: Єлизавета II завела нових вихованців

Королева Єлизавета їде у супроводі улюбленої собаки (фото: Press Association)

Нагадаємо, що раніше онук королеви принц Гаррі назвав справжню причину переїзду в США. За його даними, йому довелося захищати свою сім'ю від нападок громадськості.

Раніше ми розповідали про те, коли, де і кого народить Меган Маркл, а також називали ймовірне ім'я дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Культура Єлизавета II собаки
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стрибок захворюваності коронавірусом в Україні: лікар дав пояснення
Стрибок захворюваності коронавірусом в Україні: лікар дав пояснення