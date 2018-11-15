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Книга українського історика отримала престижну премію в Британії

Lite » Дозвілля 15.11.2018 - 15:17
Книга українського історика отримала престижну премію в Британії
Колаж РБК-Україна

Книгу назвали "безпрецедентною розповіддю вже всім відомої катастрофи"

Книга українського історика і письменника Сергія Плохия отримала престижну британську літературну премію Бейлі Гіффорд. Про це повідомляє "BBC Україна".

Голова комітету суддів премії Фиаметта Рокко оголосила, що книга є "безпрецедентною розповіддю вже всім відомої катастрофи".

"Це страшна історія, що оповідає про політичний цинізм і науковому невігластві, в якій світ врятували лише героїзм і удача", - додала вона.

У книзі "Чорнобиль: Історія ядерної катастрофи" розглядаються різні геополітичні й індустріальні чинники, які призвели до трагедії в 1986 році. Книга наочно показує, наскільки атомна енергетика і політична система були серйозно зруйновані.

Книга українського історика отримала престижну премію в Британії

Сергій Плохій (facebook/Serhii Plokhii)

Сергій Плохій, який викладав історію України в Гарвардському університеті, малює нещадну картину, оповідає про недоліки радянської системи і зарозумілості радянської влади. Однак, в описі людей, які працювали на місці трагедії - керівників і працівників заводу, пожежних, солдатів та інших, які ризикують своїм життям, щоб усунути аварію і зменшити масштаби пошкоджень, - гостро відчувається співчуття автора. Причиною цьому може служити його дитинство в 500 км на південь від Чорнобиля. До речі, матеріали для книги Плохій брав з колишніх архівів КДБ, до яких можна було одержати доступ після Революції гідності.

Додамо, що в короткий список премії увійшли ще шість книг, три з яких, включаючи "Чорнобиль", - на історичну тематику. Наш історик отримає 30 тис. фунтів стерлінгів.

Раніше ми писали про те, що київський Театр на Подолі був номінований на премію європейської архітектури.

Також повідомляли, що у Чорнобильській зоні запустили першу сонячну електростанцію, розташовану навпроти накритого реактора.

Відео: РБК-Україна

Новини України Чорнобильпремия
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