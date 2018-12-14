"Книга года BBC-2018": объявлены победители литературной премии

Фото: коллаж РБК-Украина

В новой номинации Книга года ВВС - Эссеистика-2018 победа досталась сборнику Андрея Бондаря "Церебро"

Редакция BBC-Украина в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития назвала лауреатов ежегодной литературной премии "Книга года ВВС-2018". Победителем в этой номинации стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции", передает в пятницу, 14 декабря, "BBC Украина".

Сам автор не смог лично на церемонии, поэтому награду получил руководитель издательства Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Тем не менее, присутствующие аплодировали так, будто Андрухович присутствует в зале.

Среди претендентов на награду в номинации Детская книга года ВВС-2018 жюри отдало предпочтение книге Александра Дерманского "Мэри".

Александр Дерманский (Фото: bbc.com/ukrainian)

"В последний раз меня так трясло несколько месяцев назад, когда наша полиция попросила выйти из машины и вывернуть карманы", - отметил Дерманский в своей речи.

Также он рассказал, что это его первая попытка издать книгу и дебютанту даже пришлось убеждать издателей ее опубликовать. В процессе Саше даже пришлось "переписывать ее, когда она уже была полностью готова".

В новой номинации Книга года ВВС - Эссеистика-2018 победа досталась сборнику Андрея Бондаря "Церебро".

Андрей Бондарь (Фото: bbc.com/ukrainian)

Свою победу он посвятил писательницы Соломии Павлычко.

"Этот человек был решающей в моей жизни и она определила мой путь, поэтому я с большим удовольствием посвящаю эту победу ей", - сказал он.

"Мне хотелось бы иметь больше времени на прочтение украинской литературы, но к сожалению, послу с плотным графиком и матери двоих детей, мне не всегда это удается. Но одну книгу я уже прочитала", - призналась во время церемонии награждения посол Великобритании Джудит Гоф.

Изюминкой конкурса стало то, что жюри выбрало и лучшую читательскую рецензию на книгу, которая участвовала в конкурсе.

"В литературном процессе есть фигура, без которой ничего не происходит. Это читатель. И у нас есть номинация - читатель года за лучшие рецензии. В этом году у нас две победительницы", - сказала Нина Курьята.

Это - Ольга Крамар за рецензию на книгу "Любовники юстиции" Юрия Андруховича и Марина Марченко за рецензию на роман Андрея Куркова "Серые пчелы".

"В Украине стало хорошей традицией проведение этого конкурса и я очень горжусь, что стал частью этого. ВВС настроена очень серьезно продолжать эту традицию еще много лет", - заверил во время церемонии награждения председатель региона Европы и Южной Америки Всемирной службы ВВС Америко Мартинс.

Следующий книжный конкурс от ВВС Украины начнется осенью 2019 года.

Как сообщалось ранее, книга украинского историка и писателя Сергея Плохия получила престижную британскую литературную премию Бейли Гиффорда.

Также мы писали о том, что недавно организационный комитет Ассоциации кинокритиков объявил номинантов на одну из самых престижных премий в области кинематографии Critics' Choice Awards 2019.

Напомним, в конце ноября известный украинский писатель Андрей Кокотюха написал продолжение своей популярной книги о воине УПА Даниле Червоном и презентовал читателям кинороман "Червоный. Без линии фронта".